Инсайдеры опровергли слухи о релизе Intergalactic: The Heretic Prophet в 2026 году

Вокруг следующей игры Naughty Dog разгорелась новая волна обсуждений. После того как в сети появилась информация, что Intergalactic: The Heretic Prophet якобы выйдет в 2026 году, ведущие инсайдеры поспешили опровергнуть этот прогноз — и теперь ожидания фанатов снова погрузились в неопределённость.

Поводом для первоначального всплеска оптимизма стали высказывания бывшего журналиста Колина Мориарти, которые пользователи интернета интерпретировали как намёк на готовность игры практически к релизу. Однако вскоре после этого представители индустрии с безупречной репутацией заявили, что такие ожидания не соответствуют действительности.

Первым вмешался Джейсон Шрайер, дав понять, что Intergalactic в 2026 году ждать точно не стоит. Затем журналист Джефф Грабб добавил, что проекта не будет даже на The Game Awards 2025 — мероприятии, куда многие уже успели мысленно «поставить» следующий трейлер.

Сам Мориарти позже уточнил, что его слова неверно интерпретировали и что речь шла исключительно о личном предположении, а не инсайдерской информации.

Naughty Dog в свою очередь сохраняет полное молчание относительно сроков. Даже руководитель проекта Нил Дракманн не готов назвать ориентировочные планы по повторной демонстрации игры. Похоже, Intergalactic: The Heretic Prophet пока далёк от финальной стадии, а ожидание может затянуться дольше, чем надеялись фанаты.