Инсайдеры опровергли слухи о релизе Intergalactic: The Heretic Prophet в 2026 году

Вокруг следующей игры Naughty Dog разгорелась новая волна обсуждений. После того как в сети появилась информация, что Intergalactic: The Heretic Prophet якобы выйдет в 2026 году, ведущие инсайдеры поспешили опровергнуть этот прогноз — и теперь ожидания фанатов снова погрузились в неопределённость.
Поводом для первоначального всплеска оптимизма стали высказывания бывшего журналиста Колина Мориарти, которые пользователи интернета интерпретировали как намёк на готовность игры практически к релизу. Однако вскоре после этого представители индустрии с безупречной репутацией заявили, что такие ожидания не соответствуют действительности.
Первым вмешался Джейсон Шрайер, дав понять, что Intergalactic в 2026 году ждать точно не стоит. Затем журналист Джефф Грабб добавил, что проекта не будет даже на The Game Awards 2025 — мероприятии, куда многие уже успели мысленно «поставить» следующий трейлер.
Сам Мориарти позже уточнил, что его слова неверно интерпретировали и что речь шла исключительно о личном предположении, а не инсайдерской информации.
Naughty Dog в свою очередь сохраняет полное молчание относительно сроков. Даже руководитель проекта Нил Дракманн не готов назвать ориентировочные планы по повторной демонстрации игры. Похоже, Intergalactic: The Heretic Prophet пока далёк от финальной стадии, а ожидание может затянуться дольше, чем надеялись фанаты.
Пофиг студия уже ласты склеила от дрюкмана ничего не жду.
Квинтэссенция мерзотности
да в целом может и не выходить
Пхуй+пхуй
Ура
Ее анонсировали год назад, так что подождите еще лет 5 хотя бы
Последний полноценный(или неполноценный - кому как) релиз TLO 2 - 2020 год...
Нуу, этого следовало ожидать, все таки ГТА 6 в 2026 в выходит
игру лучше откладывать на бесконечно в надежде что о ней забудут