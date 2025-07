Intergalactic Heretic Prophet сочетает повествование Last of Us Part 2 с исследованием как в Dark Souls и бои God of War

Инсайдер, утверждающий, что работал над ранними версиями будущей игры Intergalactic: The Heretic Prophet, сказал, что она похожа на The Last of Us Part 2 и Dark Souls в плане открытого мира, но боевая система в ней похожа на God of War 2018.

Он опубликовал информацию на форуме 4Chan, то есть отнеситесь к ней со здоровой долей скептицизма, поскольку она не исходит из авторитетного источника. Инсайдер утверждает, что Intergalactic тестировалась на наборах разработчика для PS5 Pro, и что игрокам следует воспринимать открытый мир как «гнездовую песочницу» с обширными локациями и многоуровневыми перемещениями, а не как открытый мир в играх Ubisoft. Инсайдер добавляет, что в игре будет возможность перемещаться по планетам, используя дельтапланы, паркур и "якоря веры", к которым главный герой сможет привязываться и открывать контрольные точки быстрого перемещения.

Далее инсайдер упоминает боевую систему, отмечая, что она «очень хороша» и вызывает «удовлетворительные отзывы». Появившиеся игроки смогут комбинировать атаки врагов, комбинируя базовые атаки, прыжки и рывки. Также будет добавлена ​​механика уязвимых мест: по словам инсайдера, главный герой сможет использовать пистолет, показанный в трейлере, для поражения уязвимых мест, «некоторые из которых можно увидеть во время атаки противника». Кроме того, игроки смогут «ломать конечности, чтобы ограничивать противников, и использовать специальные инструменты для нанесения урона с уникальными статусными эффектами».

Подробности утечки:

Работал над QA-сборками с февраля по май

Не могу много сказать, иначе меня оштрафуют

Думаю, что The Last of Us 2 встречается с Dark Souls

НЕ открытый мир в понимании Ubisoft, это как вложенная песочница, большие области со слоями для перемещения

Перемещение по планетам = сочетание планера, паркура и этих « якорей веры », которые вы можете соединить, чтобы разблокировать контрольную точку быстрого перемещения

Боевая система очень хороша, обратная связь удовлетворительная, несколько комбинаций с комбинированием прыжков и рывков в атаки.

Вы можете ломать конечности, чтобы ограничивать противников, и использовать специальные инструменты, чтобы накладывать особые статусы. Игра очень похожа на God of War 2018, но с меньшим акцентом на комбо-атаках и жонглировании противниками. Вы можете использовать оружие, включая пистолет, показанный в трейлере, чтобы поражать уязвимые места, некоторые из которых можно увидеть во время атаки противника.

Эффекты разрушения металла, взрывов и частиц действительно хорошо сделаны.

Главный герой «охотника за головами» общается с помощью диалогового колеса, но очень редко, игрок по-прежнему в основном один.

Несколько встреч необязательны, вы можете скрываться, избегать, даже договариваться (иногда) или взламывать врагов

Планета — гробница погибших цивилизаций, вспомните мир Elden Ring, но в космосе.

Что-то отрезало планету от остальной галактики 600 лет назад, вскоре после того, как технокульт ввёл всепланетную изоляцию.

Сценарий Дракмана ТЯЖЁЛЫЙ. Как фанфик о религиозном апокалипсисе, смешанный с жёсткой научной фантастикой.

Есть кат-сцены и несколько персонажей, с которыми вы взаимодействуете, но вы все равно можете собрать много информации, находя предметы, записи в журнале и исследуя.

Протестировано на комплектах разработки PS5 Pro

Движок освещения просто сумасшедший, все уровни меняют цвет в зависимости от « планетарной фазы » на протяжении всей игры, так что вы можете

Музыка переходит от эмбиент-дроуна к «металлическому» религиозному хору, а затем к року

Есть «Реликвии», которые работают как сборки, но вы можете держать 2 и менять их, а затем улучшать их.

По данным, дата запуска — конец 2026 года, полноценный кинематографический трейлер покажут на Game Awards 2025, если дела пойдут так же.