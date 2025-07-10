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Intergalactic: The Heretic Prophet 2027 г.
Экшен, Адвенчура, От третьего лица, Научная фантастика
2.7 188 оценок

Intergalactic Heretic Prophet сочетает повествование Last of Us Part 2 с исследованием как в Dark Souls и бои God of War

KoRnEr KoRnEr

Инсайдер, утверждающий, что работал над ранними версиями будущей игры Intergalactic: The Heretic Prophet, сказал, что она похожа на The Last of Us Part 2 и Dark Souls в плане открытого мира, но боевая система в ней похожа на God of War 2018.

Он опубликовал информацию на форуме 4Chan, то есть отнеситесь к ней со здоровой долей скептицизма, поскольку она не исходит из авторитетного источника. Инсайдер утверждает, что Intergalactic тестировалась на наборах разработчика для PS5 Pro, и что игрокам следует воспринимать открытый мир как «гнездовую песочницу» с обширными локациями и многоуровневыми перемещениями, а не как открытый мир в играх Ubisoft. Инсайдер добавляет, что в игре будет возможность перемещаться по планетам, используя дельтапланы, паркур и "якоря веры", к которым главный герой сможет привязываться и открывать контрольные точки быстрого перемещения.

Sony и Naughty Dog представили Intergalactic: The Heretic Prophet для PS5

Далее инсайдер упоминает боевую систему, отмечая, что она «очень хороша» и вызывает «удовлетворительные отзывы». Появившиеся игроки смогут комбинировать атаки врагов, комбинируя базовые атаки, прыжки и рывки. Также будет добавлена ​​механика уязвимых мест: по словам инсайдера, главный герой сможет использовать пистолет, показанный в трейлере, для поражения уязвимых мест, «некоторые из которых можно увидеть во время атаки противника». Кроме того, игроки смогут «ломать конечности, чтобы ограничивать противников, и использовать специальные инструменты для нанесения урона с уникальными статусными эффектами».

Подробности утечки:

  • Работал над QA-сборками с февраля по май
  • Не могу много сказать, иначе меня оштрафуют
  • Думаю, что The Last of Us 2 встречается с Dark Souls
  • НЕ открытый мир в понимании Ubisoft, это как вложенная песочница, большие области со слоями для перемещения
  • Перемещение по планетам = сочетание планера, паркура и этих « якорей веры », которые вы можете соединить, чтобы разблокировать контрольную точку быстрого перемещения
  • Боевая система очень хороша, обратная связь удовлетворительная, несколько комбинаций с комбинированием прыжков и рывков в атаки.
  • Вы можете ломать конечности, чтобы ограничивать противников, и использовать специальные инструменты, чтобы накладывать особые статусы. Игра очень похожа на God of War 2018, но с меньшим акцентом на комбо-атаках и жонглировании противниками. Вы можете использовать оружие, включая пистолет, показанный в трейлере, чтобы поражать уязвимые места, некоторые из которых можно увидеть во время атаки противника.
  • Эффекты разрушения металла, взрывов и частиц действительно хорошо сделаны.
  • Главный герой «охотника за головами» общается с помощью диалогового колеса, но очень редко, игрок по-прежнему в основном один.
  • Несколько встреч необязательны, вы можете скрываться, избегать, даже договариваться (иногда) или взламывать врагов
  • Планета — гробница погибших цивилизаций, вспомните мир Elden Ring, но в космосе.
  • Что-то отрезало планету от остальной галактики 600 лет назад, вскоре после того, как технокульт ввёл всепланетную изоляцию.
  • Сценарий Дракмана ТЯЖЁЛЫЙ. Как фанфик о религиозном апокалипсисе, смешанный с жёсткой научной фантастикой.
  • Есть кат-сцены и несколько персонажей, с которыми вы взаимодействуете, но вы все равно можете собрать много информации, находя предметы, записи в журнале и исследуя.
  • Протестировано на комплектах разработки PS5 Pro
  • Движок освещения просто сумасшедший, все уровни меняют цвет в зависимости от « планетарной фазы » на протяжении всей игры, так что вы можете
  • Музыка переходит от эмбиент-дроуна к «металлическому» религиозному хору, а затем к року
  • Есть «Реликвии», которые работают как сборки, но вы можете держать 2 и менять их, а затем улучшать их.

По данным, дата запуска — конец 2026 года, полноценный кинематографический трейлер покажут на Game Awards 2025, если дела пойдут так же.

21
17
Комментарии: 17
Ваш комментарий
Кей Овальд

Да без разницы. Просто повесточная параша, всё остальное там глубоко второстепенно.

17
hpi

Еретик!

6
Твоя Мaмкa

А по моему здесь яркий пример сочетания повестки и больной фантазии куколда дрюкмана

17
Rograx

ГГ настолько урод что даже играть желания нет. На кой хрен такое делать, ну сделайте вы симпатичного гг похожего на девушку, а не лысую нигру.

15
My life is a game

что сосалик конечно плохо, но так жду

12
Magmor

описание звучит так, что во мне просыпается интерес к игре.

10
Despot_Aspid

Звучит как полное г**но.

8
нитгитлистер

и обязательно в чёрно-красной гамме. другоих то сочетаний не нашлось. простите за духоту но мне на работе этой "стильной моды" за глаза хватает

2
hpi

Стрипклуб?

3
нитгитлистер hpi

если бы... полиграфия

2
Sova Aleykum

Ну в ластуху не играл, не буду говорить про повествование. Но исследования как в дарксолсе не смогли повторить сами дарксолсы 2 и 3 с элденом и секиро. Ну а боевая система из год оф Вара перезапуска это да, лучше не надо.

1
hpi

Сюжет и проработка мелочей это то, что нужно

1
tesla707

Не знал что в ластухе оказывается открытый мир..

А вообще, когда делают игру не из своей идеи, а тупо смеси нескольких других, получается откровенное дерьмо. Прибавьте сюда любителя фемок Дракмана и получите результат.

1
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