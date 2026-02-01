ЧАТ ИГРЫ
Intergalactic: The Heretic Prophet 2027 г.
Экшен, Адвенчура, От третьего лица, Научная фантастика
2.9 236 оценок

Intergalactic: The Heretic Prophet от Naughty Dog будет переведена на русский

2BLaraSex 2BLaraSex

Студия Naughty Dog, известная по сериям The Last of Us и Uncharted, активно готовит свою новую игру Intergalactic: The Heretic Prophet к локализации на несколько языков, включая русский. Об этом свидетельствуют свежие вакансии, опубликованные вчера на сайте LinkedIn.

В частности, открыта позиция (Russian) Associate Quality Assurance Tester / Language Development Support - удаленная работа в США, направленная на тестирование и поддержку разработки русской языковой версии игры. Аналогичные вакансии появились для португальского, бразильского, немецкого и других языков.

В описании вакансий прямо указано, что студия сейчас работает над Intergalactic: The Heretic Prophet, и новые сотрудники помогут в тестировании и локализации именно этого проекта. Такие роли обычно появляются на этапе, когда игра уже достаточно продвинута, и разработчики начинают тестировать переводы текстов, субтитров и, возможно, озвучки. Что интересно, среди требований указано уверенное владение системами PS4 и PS5 - возможно, релиз состоится и на консоли PlayStation 4.

Дата релиза Intergalactic: The Heretic Prophet пока не анонсирована, но набор персонала для локализации указывает, что проект активно развивается.

40
57
Комментарии:  57
Costollom
2.9 (235 оценок)

Как же у хейтеров бомбит.

26
RРG

бомбище то какое бомбота ха ха ха

4
D4GoldenHour

Боятся лысых баб)))

5
Fiesta02

от чего бомбит? от засилия повесtки в игре? Я не видел саму игру, но видел трейлер и он вызывает опасения. А если вспомнить последнюю игру этой студии, то как бы все ясно становится, чего они напихают и в эту игру. Конечно же подожду игру, чтоб оценить правильно и сейчас я например оценку не ставлю. Но что-то мне подсказывает, что по части повесtки все будет так, как в тлоу2, а то и хуже.. хотя куда уж еще.

5
Wondermaster

Спасибо, не надо.

20
Richard Batsbаk

Вас, шизу, хер поймешь, нет русского языка в игре "ааа, русофобы повсюду", есть русский язык в игре "спасибо, не надо"

14
Власов ОЛЕГ

Надо-надо,в редакторе персонажа можно будет написать у неё на лбу два ёмких русских слова-Куй или Чалупа.

8
Константин335

Хорошие новости, жду игру

15
kotasha

От ждуна больше и не ждёшь, возможно это калыч останется на пс5 я не чуть не растроюсь.

7
Константин335 kotasha

Ну ты можешь не расстраиваться, твое право. А я надеюсь что на пк выпустят, ну а если нет так нет

7
Константин335 kotasha

Хотя я может быть в будущем консоль куплю, если Сони вернется в Россию и снова будет доступен PS Store

5
AndralStormborn

С любым языком играть за стремную лысую тетку не захочется. А вот если бы она была секси красоткой, то даже без русского можно было бы поиграть.

14
Илья Белых

То есть, когда короткостриженные, полулысые и лысые девушки присутствуют в Cyberpunk²⁰⁷⁷ - «Пофиг, играем!», как тут, так сразу: «А-а-а, лысая девушка, чур вас всех чур, пойду глаза с мылом помою!!!», - Где логика? Где логика у тебя и тебе подобных, медь вашу, я спрашиваю?!

saiditsme

Зачем 🥺

10
Tommy451

чтобы мы тоже подключились к хейту на релизе

7
saiditsme Tommy451

А, ну тогда ладно

2
Indigo Night Tommy451

у вас от лысой девочки уже 2 года жопа горит, поэтому слово подключились не совсем верное

6
Xavier_Rich

К чести Сони они почти все свои игры переводят полностью на русский язык.

8
IgnobleLorcan

вот именно, а майки частенько даже русские субтитры не добавляют. но сони принято ругать, а майков облизывать

Илья Белых

Логика Sony: «Мы будем дальше переводить игры на ваш родной язык, только сначала мы от вас уйдём и отключим в вашей стране PS Store у PS5, хорошо? Надеемся, что вы не будете в обиде на нас после этого, Россия, не так ли?».

Это я к тому, что вряд ли они уже будут игры переводить после их ухода из России и отключение PS Store у PS5 в России.

kotasha

Спс сони в такое не играем.

6
LukotakinaZ

Надо срочно написать депутатам что бы это запретили у нас

6
Константин335

Она в любом случае официально продаваться не будет у нас, тогда что запрещать?

2
JackSirris Константин335

ЖТА 6 тоже не будет у нас продаваться, как это мешает депутатам её запрещать?

Константин335 JackSirris

В этом и есть абсурдность этого заявления

Питер Паркер Паук

Лучше бы прекратили производство этого мусора прямо сейчас, чтоб не обкакаться на старте и войти в историю как компания которая пошла на дно

5
6363

Уверен, что 100% с озвучкой. Сони в этом плане красавцы.

5
