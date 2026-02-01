Intergalactic: The Heretic Prophet от Naughty Dog будет переведена на русский

Студия Naughty Dog, известная по сериям The Last of Us и Uncharted, активно готовит свою новую игру Intergalactic: The Heretic Prophet к локализации на несколько языков, включая русский. Об этом свидетельствуют свежие вакансии, опубликованные вчера на сайте LinkedIn.

В частности, открыта позиция (Russian) Associate Quality Assurance Tester / Language Development Support - удаленная работа в США, направленная на тестирование и поддержку разработки русской языковой версии игры. Аналогичные вакансии появились для португальского, бразильского, немецкого и других языков.

В описании вакансий прямо указано, что студия сейчас работает над Intergalactic: The Heretic Prophet, и новые сотрудники помогут в тестировании и локализации именно этого проекта. Такие роли обычно появляются на этапе, когда игра уже достаточно продвинута, и разработчики начинают тестировать переводы текстов, субтитров и, возможно, озвучки. Что интересно, среди требований указано уверенное владение системами PS4 и PS5 - возможно, релиз состоится и на консоли PlayStation 4.

Дата релиза Intergalactic: The Heretic Prophet пока не анонсирована, но набор персонала для локализации указывает, что проект активно развивается.