Intergalactic: The Heretic Prophet от Naughty Dog будет переведена на русский

Студия Naughty Dog, известная по сериям The Last of Us и Uncharted, активно готовит свою новую игру Intergalactic: The Heretic Prophet к локализации на несколько языков, включая русский. Об этом свидетельствуют свежие вакансии, опубликованные вчера на сайте LinkedIn.
В частности, открыта позиция (Russian) Associate Quality Assurance Tester / Language Development Support - удаленная работа в США, направленная на тестирование и поддержку разработки русской языковой версии игры. Аналогичные вакансии появились для португальского, бразильского, немецкого и других языков.
В описании вакансий прямо указано, что студия сейчас работает над Intergalactic: The Heretic Prophet, и новые сотрудники помогут в тестировании и локализации именно этого проекта. Такие роли обычно появляются на этапе, когда игра уже достаточно продвинута, и разработчики начинают тестировать переводы текстов, субтитров и, возможно, озвучки. Что интересно, среди требований указано уверенное владение системами PS4 и PS5 - возможно, релиз состоится и на консоли PlayStation 4.
Дата релиза Intergalactic: The Heretic Prophet пока не анонсирована, но набор персонала для локализации указывает, что проект активно развивается.
Как же у хейтеров бомбит.
бомбище то какое бомбота ха ха ха
Боятся лысых баб)))
от чего бомбит? от засилия повесtки в игре? Я не видел саму игру, но видел трейлер и он вызывает опасения. А если вспомнить последнюю игру этой студии, то как бы все ясно становится, чего они напихают и в эту игру. Конечно же подожду игру, чтоб оценить правильно и сейчас я например оценку не ставлю. Но что-то мне подсказывает, что по части повесtки все будет так, как в тлоу2, а то и хуже.. хотя куда уж еще.
Спасибо, не надо.
Вас, шизу, хер поймешь, нет русского языка в игре "ааа, русофобы повсюду", есть русский язык в игре "спасибо, не надо"
Надо-надо,в редакторе персонажа можно будет написать у неё на лбу два ёмких русских слова-Куй или Чалупа.
Хорошие новости, жду игру
От ждуна больше и не ждёшь, возможно это калыч останется на пс5 я не чуть не растроюсь.
Ну ты можешь не расстраиваться, твое право. А я надеюсь что на пк выпустят, ну а если нет так нет
Хотя я может быть в будущем консоль куплю, если Сони вернется в Россию и снова будет доступен PS Store
С любым языком играть за стремную лысую тетку не захочется. А вот если бы она была секси красоткой, то даже без русского можно было бы поиграть.
То есть, когда короткостриженные, полулысые и лысые девушки присутствуют в Cyberpunk²⁰⁷⁷ - «Пофиг, играем!», как тут, так сразу: «А-а-а, лысая девушка, чур вас всех чур, пойду глаза с мылом помою!!!», - Где логика? Где логика у тебя и тебе подобных, медь вашу, я спрашиваю?!
Зачем 🥺
чтобы мы тоже подключились к хейту на релизе
А, ну тогда ладно
у вас от лысой девочки уже 2 года жопа горит, поэтому слово подключились не совсем верное
К чести Сони они почти все свои игры переводят полностью на русский язык.
вот именно, а майки частенько даже русские субтитры не добавляют. но сони принято ругать, а майков облизывать
Логика Sony: «Мы будем дальше переводить игры на ваш родной язык, только сначала мы от вас уйдём и отключим в вашей стране PS Store у PS5, хорошо? Надеемся, что вы не будете в обиде на нас после этого, Россия, не так ли?».
Это я к тому, что вряд ли они уже будут игры переводить после их ухода из России и отключение PS Store у PS5 в России.
Спс сони в такое не играем.
Надо срочно написать депутатам что бы это запретили у нас
Она в любом случае официально продаваться не будет у нас, тогда что запрещать?
ЖТА 6 тоже не будет у нас продаваться, как это мешает депутатам её запрещать?
В этом и есть абсурдность этого заявления
Лучше бы прекратили производство этого мусора прямо сейчас, чтоб не обкакаться на старте и войти в историю как компания которая пошла на дно
Уверен, что 100% с озвучкой. Сони в этом плане красавцы.