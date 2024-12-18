Intergalactic: The Heretic Prophet превзошла рекорд Concord по количеству дизлайков на YouTube

Компания Naughty Dog установила новый рекорд, но на этот раз негативный: Intergalactic: The Heretic Prophet, новый IP студии, побил рекорд по количеству дизлайков на YouTube, ранее принадлежащий Concord.
Похоже, новая игра от создателей The Last of Us и Uncharted не смогла произвести положительного впечатления. После того как на церемонии The Game Awards 2024 был показан трейлер Intergalactic, ситуации быстро ухудшилась. Как сообщает Tech4Gamers, геймплейный трейлер набрал более 215 тысяч дизлайков, перебив результат Concord, который остановился на отметке 84 тысячи.
Реакция фанатов, поначалу с энтузиазмом воспринявших идею нового IP от Naughty Dog, обернулась разочарованием и критикой. В частности, многие обвинили игру в том, что она слишком много внимания уделяет вопросам, связанным с DEI (Diversity, Equity and Inclusion), что вызвало споры и дискуссии в интернете. Уровень критики достиг такого уровня, что PlayStation отключила комментарии к трейлеру, и этот шаг многие сравнили с печально известным фиаско с Concord. Многие пользователи даже окрестили игру Concord 2.0, указывая на схожесть негативного восприятия двух игр
В то же время ситуация кажется еще более серьезной: на карту поставлено наследие Naughty Dog, а такие популярные франшизы, как The Last of Us, Uncharted и Jak and Daxter, рискуют оказаться в тени из-за этой оплошности. Опасения также носят экономический характер: коммерческий провал высокобюджетной игры может нанести значительный ущерб не только Naughty Dog, но и PlayStation, которая понесла серьезные убытки с Concord.
Ничего щас придёт девушка жены дракмана, и разрулит
Это фейк, а вы и рады верить не правде
Так и знал, что это парень жены!
в голосину
за что боролись, на то и напоролись...
Сдулась Naughty Dog. Вместо крутых и красивых игр как в эпоху PS3 делают вот такую повесточную продрись. Шизофантазии Дуракмана ещё больше обострились. Если в предыдущей их игре лысый девомальчик был второстепенным героем, на которого всем было насрать, то тут уже такое чудо не абы кто, а полноценный протагонист. Вот что может создавать Дуракман сейчас. Кто-то ещё во времена выхода TLOU 2 говорил о его гениальности)) Некоторые на полном серьёзе даже с Кодзимой его сравнивали)) Но по факту это просто чересчур много возомнивший о себе черт, который поверил в себя после успеха TLOU 1 (над которой он работал вместе с Брюсом Стрейли) и корчит из себя царя геймдева, а по факту никому не нужный шизик, который стоял и обтекал на золотом глобусе. Вот к чему пришла Naughty Dog. Все смеялись над повесточными играми от Ubisoft и Bioware, а теперь у Sony есть своя личная Bioware под названием Naughty Dog.
А Доги в чем виноваты? Что им Сони сказали делать, то и делают.
Тут как раз Дракман повестку сам тянет, он еще во времена 1 ластухи говорил об этом, а теперь совсем поехал...
Тоже дизлайк поставил.
Sony в своём репертуаре, не такой игры ждали от Naughty Dog, и никакого вам нового анча, по истине худшие поколения, надеюсь эта игра вслед за конкородом с треском провалиться.
Преданные пополизы побегут дефать этот кал, а всем несогласным будут говорить: "вы просто не поняли посыл автора". Точно так же, как и с TLOU 2.
вряд ли, после провала конкорд мало кто будет хавать подобное
Не нужно сейчас никакого нового анча пока Драккман у руля. Иначе это прям плевок в лицо фанатам.
А новый Антик разве будет? Думаю никто делать продолжение не будет. Может... спин-ооф какой-то
Да TLOU 2 нормальная игра, с геймплейной точки зрения збс, а с точки зрения повестки ну блин, такие времена нынче на западе, ущербные, с элли и диной и так было понятно с первой части что элли лесба, а то что в таком мире есть супер мега накаченная баба которая клюшкой забивает главного героя это да перебор. Хоть Эбби как перс был неплохо прописанным и её по сути жаль даже больше чем неблагодарную элли.
У Конкорда соотношение 1:10, а у Intergalactic 1:2 - что сильно поменьше, хоть дизлайков и тоже больше, чем лайков. Вряд ли у сингл игры будет такой же провал как у многопользовательской. Но то, что Naughty Dog добровольно насрали сами себе в штаны - это да.
феминистическое дерьмо
Хоспади, да пусть делают эту повесточную хрень. Быстрее выйдет, быстрее провалится, быстрее станет уроком остальным. Особенно если компания начнет сворачиваться по персоналу. А то и вовсе закроется.
Вот вот чего вонять то?!
Лул,неужели были те,кто ждал чего-то хорошего от сжв дог?
Они специально чтоб закрыться делают эта ? я понять не могу, 99.9% геймерам не нравится эта лгбт пропаганда и тд, они же знают эта, так зачем себе репутация портить ??????
Игроки прекрасно понимают что им подсовывают.
Запихнуть в трейлер стока рекламы (я увидел, как минимум 3 брэнда)! Доверие к проекту сразу упало
Если игра будет экзом, то даю 146%, что сонибои схавают и буду ещо нахваливать.
Фейк. У конкорда 8.5к лайков и 85к дизлайков, а у интергалактика 90к лайков и 52к дизлайков
Хороший такой пиар!)))))
Почему лысая баба похожа на Масуку?
По игре толком ничего неизвестно, все дизы не героиню ? // Миша Силовичков
Дрюкман гений, никто не ожидал, а он взял и продолжил историю Льва, дав ему меч вместо клюшки *upgrade*
Забыли написать, что дизлайки считаются только от тех, кто поставил приложение на дизы, после чего берется их соотношение с лайками, от тех же людей с приложением, после чего скалируется на количество лайков самого ролика. Уже выкладывали блоггеры, в приложении показывается лям дизов, а на деле их 25к под роликом. Дизы видят только авторы, больше никому они не доступны =) На деле там легко может оказать лайков сильно больше чем дизов
Ты че такой умный. Мы тут на ПГ таких не любим.
глупо считать что это игра будет провалом. т к все игры от этих ребят были исключительно успешными проектами..это паходу нытики которые просят и третью и четвёртую часть одни из нас и анчартед.. но блин, ведь нужно пробовать что-то новое.
да хароооош, дайте людям шанс😁 В чужих тоже бошки брили, ибо вши)) // Константин Игоревич
Константин, приплел так приплел // Александр Ковалёв
Шанс повлечет еще больше желающих получить шанс. Хрен.
Да конечно, еще ни чего толком не понятно, уже понеслось)) // Константин Игоревич