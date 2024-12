Intergalactic: The Heretic Prophet превзошла рекорд Concord по количеству дизлайков на YouTube

Компания Naughty Dog установила новый рекорд, но на этот раз негативный: Intergalactic: The Heretic Prophet, новый IP студии, побил рекорд по количеству дизлайков на YouTube, ранее принадлежащий Concord.

Похоже, новая игра от создателей The Last of Us и Uncharted не смогла произвести положительного впечатления. После того как на церемонии The Game Awards 2024 был показан трейлер Intergalactic, ситуации быстро ухудшилась. Как сообщает Tech4Gamers, геймплейный трейлер набрал более 215 тысяч дизлайков, перебив результат Concord, который остановился на отметке 84 тысячи.

Реакция фанатов, поначалу с энтузиазмом воспринявших идею нового IP от Naughty Dog, обернулась разочарованием и критикой. В частности, многие обвинили игру в том, что она слишком много внимания уделяет вопросам, связанным с DEI (Diversity, Equity and Inclusion), что вызвало споры и дискуссии в интернете. Уровень критики достиг такого уровня, что PlayStation отключила комментарии к трейлеру, и этот шаг многие сравнили с печально известным фиаско с Concord. Многие пользователи даже окрестили игру Concord 2.0, указывая на схожесть негативного восприятия двух игр

В то же время ситуация кажется еще более серьезной: на карту поставлено наследие Naughty Dog, а такие популярные франшизы, как The Last of Us, Uncharted и Jak and Daxter, рискуют оказаться в тени из-за этой оплошности. Опасения также носят экономический характер: коммерческий провал высокобюджетной игры может нанести значительный ущерб не только Naughty Dog, но и PlayStation, которая понесла серьезные убытки с Concord.