Intergalactic: The Heretic Prophet раскроет студию Naughty Dog с новой стороны

Актриса Тати Габриэль, исполняющая главную роль в проекте Intergalactic: The Heretic Prophet, кратко прокомментировала ход разработки новой игры от Naughty Dog. В интервью IGN она отметила, что грядущее научно-фантастическое приключение продемонстрирует неожиданные грани творчества студии, особенно в вопросах проработки игрового мира.
Несмотря на строгую секретность вокруг сюжета, Габриэль подтвердила, что недавно видела рабочие материалы. По её словам, разработчики решили отойти от привычных канонов и бросили вызов самим себе, создавая уникальную вселенную:
«Я думаю, это совершенно иная грань Naughty Dog... кажется, они бросили вызов сами себе в том, как именно создается этот мир. Это всё, что я могу сказать, но я в полном восторге».
Официальный анонс иры состоялся в рамках церемонии TGA 2024. Согласно текущим планам, релиз научно-фантастического экшена запланирован на 2027 год эксклюзивно для консоли PlayStation 5.
Производственная команда проекта также продолжает усиливаться опытными кадрами. Ранее к Naughty Dog присоединился бывший синематик-директор Blizzard Джейсон Хилл, который занял пост супервайзера по кинематографическим вставкам. В мае 2025 года к актерскому составу присоединился Тони Далтон — он впечатлил Нила Дракманна своей работой в сериале «Одни из нас» от HBO.
