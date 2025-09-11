Intergalactic: The Heretic Prophet - самая дорогая и масштабная игра в истории Naughty Dog

Intergalactic: The Heretic Prophet — новейшая IP, разрабатываемая Naughty Dog под началом Нила Дракмана. Недавно геймдизайнер пообщался с Variety, где рассказал о проекте подробнее. По словам Дракмана, Intergalactic станет не только самым амбициозным проектом Naughty Dog на сегодняшний день, но и самым дорогим в разработке.

«Мы работаем на полную мощность. Я уже говорил это раньше, но теперь я действительно хочу сказать: это самая амбициозная игра, которую мы когда-либо делали. Это самая масштабная игра, которую мы когда-либо делали, и, возможно, самая дорогая, когда мы ее закончим».

По его словам, анонсирующий трейлер «даже близко не отражает» реальную игру, но, к сожалению, он не может сказать, когда будут опубликованы новые сведения, так как это необходимо согласовать с отделом маркетинга Sony.

Говоря о игровом процессе, Дракманн объясняет, что Naughty Dog постоянно развивается: от Uncharted с экшеном от третьего лица и эмоциональным сюжетом до The Last of Us, в котором был реализован более широкий дизайн. В Intergalactic должна произойти аналогичная эволюция.

Вы можете посмотреть на наши предыдущие игры и увидеть эволюцию: мы начали с Uncharted, где действительно совершенствовались в создании экшенов с реалистичными персонажами, шутеров от третьего лица в сочетании с эмоциональным сюжетом. В The Last of Us мы добавили некоторые элементы RPG и начали экспериментировать с более широкими линейными макетами. Следуя по этому пути и добавляя научную фантастику, вы начинаете понимать, чем мы занимаемся — и мы пошли еще дальше, став еще более амбициозными. Я действительно с нетерпением жду, чтобы увидеть, как все сложится. Думаю, вы все будете приятно удивлены результатом.

Другая новость, о которой сообщил Дракманн, - некоторые студии уже начали обращаться к Naughty Dog с предложением адаптировать игру, как это было с Uncharted и The Last of Us.

Впрочем, решение еще не принято, так как команда не хочет торопить события и сначала думает о создании отличной игры. « В первую очередь это должна быть фантастическая видеоигра, а если это произойдет и мы найдем подходящего партнера, то возможности будут отличными», — прокомментировал он.

Релиз запланирован на PS5, точной даты пока нет.