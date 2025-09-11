Intergalactic: The Heretic Prophet - самая дорогая и масштабная игра в истории Naughty Dog

Intergalactic: The Heretic Prophet — новейшая IP, разрабатываемая Naughty Dog под началом Нила Дракмана. Недавно геймдизайнер пообщался с Variety, где рассказал о проекте подробнее. По словам Дракмана, Intergalactic станет не только самым амбициозным проектом Naughty Dog на сегодняшний день, но и самым дорогим в разработке.
«Мы работаем на полную мощность. Я уже говорил это раньше, но теперь я действительно хочу сказать: это самая амбициозная игра, которую мы когда-либо делали. Это самая масштабная игра, которую мы когда-либо делали, и, возможно, самая дорогая, когда мы ее закончим».
По его словам, анонсирующий трейлер «даже близко не отражает» реальную игру, но, к сожалению, он не может сказать, когда будут опубликованы новые сведения, так как это необходимо согласовать с отделом маркетинга Sony.
Говоря о игровом процессе, Дракманн объясняет, что Naughty Dog постоянно развивается: от Uncharted с экшеном от третьего лица и эмоциональным сюжетом до The Last of Us, в котором был реализован более широкий дизайн. В Intergalactic должна произойти аналогичная эволюция.
Вы можете посмотреть на наши предыдущие игры и увидеть эволюцию: мы начали с Uncharted, где действительно совершенствовались в создании экшенов с реалистичными персонажами, шутеров от третьего лица в сочетании с эмоциональным сюжетом. В The Last of Us мы добавили некоторые элементы RPG и начали экспериментировать с более широкими линейными макетами. Следуя по этому пути и добавляя научную фантастику, вы начинаете понимать, чем мы занимаемся — и мы пошли еще дальше, став еще более амбициозными. Я действительно с нетерпением жду, чтобы увидеть, как все сложится. Думаю, вы все будете приятно удивлены результатом.
Другая новость, о которой сообщил Дракманн, - некоторые студии уже начали обращаться к Naughty Dog с предложением адаптировать игру, как это было с Uncharted и The Last of Us.
Впрочем, решение еще не принято, так как команда не хочет торопить события и сначала думает о создании отличной игры. « В первую очередь это должна быть фантастическая видеоигра, а если это произойдет и мы найдем подходящего партнера, то возможности будут отличными», — прокомментировал он.
Релиз запланирован на PS5, точной даты пока нет.
автор у тебя ошибка в заголовке. вот правильный:
Ты уже сыграл? Дай ссылку
Зачем ? сыграй Одни из нас: Часть II и не увидишь разницы
я открою тебе одну очень важную тайну! - чтобы понять, что игра полнейшее повесточное дерьмище - играть в неё не обаятельно. достаточно посмотреть трейлер. ну и еще можно поинтересоваться кто её автор
кстати, я еще одну ошибку нашел в статье:
правильнее будет: под кончалом Куколда Дрюкмана
Кредит доверия оказался большим после ТЛОУ 1,2 и Анчей. Хотя я сам раньше кекал с мемов про ТЛОУ 2, Эбби, лысой ГГ Intergalactic и прочего, а потом вторая Ластуха вышла на ПК, я сыграл и прифигел со своего заблуждения, крутая игра оказалась.
Так и есть, ТЛОУ 2 одна из лучших игр в индустрии, на уровне Red Dead Redemption 2.
Ну ты сравнил конечно 😂лизбух и нормальных , гетеросексуальных ковбоев
Как бы не было печально, но я уверен, что с каждым годом мы будем видеть больше таких игр, и вообще больше повесточного гуано во всем. Ибо промывка мозгов западной молодежи идет очень активно. Как говорится - над чем смеялись 20 лет назад, то сейчас стало действительностью...
Грядет самый дорогой и масштабный провал в истории Naughty Dog
Жду, в натиБОГах не сомневаюсь, ещё ни разу не подвели.
Решили на все деньги, то если и провалится, то с концами.
если неизбежная дорога с обрыва,то прибавь газа чтоб полететь красиво
О ну эта финал, сони точно пинок под зад всем даст, не думаю что игра прям будет такая как были прошлые игры.
Хорошо, что Брюс Стрейли покинул студию, и не видит эту по...боту
Как будто раздутый, унылый игровой мир и огромный бюджет - гарантия того, что игра будет хорошей.
Чем больше денег прожгут на этом дерьме, тем лучше.