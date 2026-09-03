Intergalactic: The Heretic Prophet снова пропустила State of Play - Sony оставила фанатов без главных анонсов

Сентябрьский State of Play завершился без нескольких ожидаемых анонсов. В частности, Sony вновь не показала Intergalactic: The Heretic Prophet от Naughty Dog, несмотря на недавнее подтверждение, что студия завершила съёмки performance capture.
Также зрители не дождались новых подробностей о God of War: Laufey, Horizon Hunters Gathering, Fairgames и Marathon. Остаётся неизвестной и судьба будущих проектов Media Molecule и Sony Bend.
Отсутствие Intergalactic особенно заметно на фоне того, что Naughty Dog не выпускала полностью новую игру с The Last of Us Part II в 2020 году. При этом до релиза God of War: Laufey остаётся менее полугода, а Horizon Hunters Gathering, судя по недавним сообщениям, переживает серьёзные изменения после неудачного тестирования.
Впрочем, Sony сейчас может позволить себе не спешить с крупными анонсами: уже через два месяца должен выйти GTA 6, который станет одним из главных событий текущего поколения и активно продвигается вместе с PlayStation.
Насколько же нужно себя не уважать как консольщика, если игра про лысую обезьяну это главный анонс на State of Play.😂
Роскошный State of Play, конечно. Сонибои наверное обмазались увиденным, типа симулятора акулы-2 и игрой про маяк от Майкрософт.
Этой игре можно смело давать звание самой мертворождённой игры в сингплеерном ААА сегменте.
У лысой бабы уже фанаты есть?
Никто больше не в восторге от Фемтергалактической Шепророки. Ее потрясающая храбрость во время менструации на ее удивительном корабле «Тампонный Тяжеловес»… никто не в восторге. Эта властная девчонка не умеет прыгать! Какой смысл бежать, чтобы забраться на камень и нанести один удар по этой штуке с поддельным световым мечом. Ей нужно разобраться с этими чёрными точками на лбу. Они такие большие, что буквально