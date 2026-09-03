Intergalactic: The Heretic Prophet снова пропустила State of Play - Sony оставила фанатов без главных анонсов

Сентябрьский State of Play завершился без нескольких ожидаемых анонсов. В частности, Sony вновь не показала Intergalactic: The Heretic Prophet от Naughty Dog, несмотря на недавнее подтверждение, что студия завершила съёмки performance capture.

Также зрители не дождались новых подробностей о God of War: Laufey, Horizon Hunters Gathering, Fairgames и Marathon. Остаётся неизвестной и судьба будущих проектов Media Molecule и Sony Bend.

Отсутствие Intergalactic особенно заметно на фоне того, что Naughty Dog не выпускала полностью новую игру с The Last of Us Part II в 2020 году. При этом до релиза God of War: Laufey остаётся менее полугода, а Horizon Hunters Gathering, судя по недавним сообщениям, переживает серьёзные изменения после неудачного тестирования.

Впрочем, Sony сейчас может позволить себе не спешить с крупными анонсами: уже через два месяца должен выйти GTA 6, который станет одним из главных событий текущего поколения и активно продвигается вместе с PlayStation.