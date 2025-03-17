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Intergalactic: The Heretic Prophet 2027 г.
Экшен, Адвенчура, От третьего лица, Научная фантастика
2.8 155 оценок

Intergalactic: The Heretic Prophet внезапно вдохновляется самой популярной игрой FromSoftware

Gutsz Gutsz

В сети появились слухи, что Intergalactic: The Heretic Prophet, новая игра Naughty Dog, может предложить гораздо больше свободы, чем прошлые проекты студии. Источники сообщают, что разработчики вдохновляются Elden Ring, одной из самых успешных игр FromSoftware, и стремятся внедрить похожие механики открытого исследования мира.

По информации журналиста Бена Хансона, в игре будет одна большая планета, на которой игроки смогут разгадывать тайны исчезнувшей цивилизации и изучать новую религию, ставшую центральным элементом повествования. Насколько проект действительно приблизится к концепции открытого мира, пока неясно, но разработчики, похоже, отходят от традиционной линейной структуры своих игр.

"Сам не знаю, как эта штука будет выглядеть в конце" - Дракманн о своей новой игре Intergalactic: The Heretic Prophet

Intergalactic: The Heretic Prophet станет первым проектом Naughty Dog, в котором игрок окажется полностью один, без напарников и союзников. По словам Нила Дракманна, студия хочет передать чувство одиночества в неизвестной вселенной, а также исследовать тему веры и религии. События развернутся через 2000 лет в альтернативном будущем, где шесть столетий назад на планете перестали поступать сигналы.

При этом Дракманн упоминает, что на проект повлияли такие игры, как Half-Life 2 и Monkey Island. Это может означать отказ от традиционных подсказок в пользу повествования, в котором игроки сами будут собирать воедино детали истории.

Sony и Naughty Dog представили Intergalactic: The Heretic Prophet для PS5

Intergalactic: The Heretic Prophet была анонсирована на The Game Awards в декабре, но пока не имеет даты выхода. Учитывая масштаб проекта, его релиз может состояться не раньше конца 2026 года, но Naughty Dog пока не делает официальных заявлений.

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3
Комментарии: 3
Ваш комментарий
Finni24

какая вера у тридварасов?

0
MNM 1985
0
VIGITAL1

Сказали бы мы делаем свой star wars от респаунов ,только вместо Кэстиса будет сами знаете кто.Наводят тень на плетень.

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