Intergalactic: The Heretic Prophet внезапно вдохновляется самой популярной игрой FromSoftware

В сети появились слухи, что Intergalactic: The Heretic Prophet, новая игра Naughty Dog, может предложить гораздо больше свободы, чем прошлые проекты студии. Источники сообщают, что разработчики вдохновляются Elden Ring, одной из самых успешных игр FromSoftware, и стремятся внедрить похожие механики открытого исследования мира.

По информации журналиста Бена Хансона, в игре будет одна большая планета, на которой игроки смогут разгадывать тайны исчезнувшей цивилизации и изучать новую религию, ставшую центральным элементом повествования. Насколько проект действительно приблизится к концепции открытого мира, пока неясно, но разработчики, похоже, отходят от традиционной линейной структуры своих игр.

Intergalactic: The Heretic Prophet станет первым проектом Naughty Dog, в котором игрок окажется полностью один, без напарников и союзников. По словам Нила Дракманна, студия хочет передать чувство одиночества в неизвестной вселенной, а также исследовать тему веры и религии. События развернутся через 2000 лет в альтернативном будущем, где шесть столетий назад на планете перестали поступать сигналы.

При этом Дракманн упоминает, что на проект повлияли такие игры, как Half-Life 2 и Monkey Island. Это может означать отказ от традиционных подсказок в пользу повествования, в котором игроки сами будут собирать воедино детали истории.

Intergalactic: The Heretic Prophet была анонсирована на The Game Awards в декабре, но пока не имеет даты выхода. Учитывая масштаб проекта, его релиз может состояться не раньше конца 2026 года, но Naughty Dog пока не делает официальных заявлений.