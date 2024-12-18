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Intergalactic: The Heretic Prophet 2026 г.
Экшен, Адвенчура, От третьего лица, Научная фантастика
3.3 79 оценок

История о "недовольном сотруднике" Naughty Dog оказалась выдумкой - Джейсон Шрайер опроверг слухи об Intergalactic

Lunersun
Новости

Несколько дней назад в сети начали появляться возможные «подробности» об Intergalactic: The Heretic Prophet. Всё началось на 4chan, где кто-то опубликовал якобы достоверный пересказ сюжета Intergalactic.

Возможные детали Intergalactic: The Heretic Prophet утекли в сеть: Uncharted с элементами научной фантастики

История появления этого «слива» звучит как минимум забавно — автор утверждал, что получил информацию от друга с закрытого Discord-сервера для игровых журналистов, которому, в свою очередь, её передал недовольный сотрудник Naughty Dog. По словам анонима, эти «сюжетные детали и особенности геймплея» якобы были отправлены нескольким журналистам, включая известного Джейсона Шрайера.

Правда, сам Шрайер быстро поставил точку во всей этой истории, ответив на упоминание о «сливе» лаконичным «Нет».

-20
5
Комментарии: 5
Ваш комментарий
Nick Neils

Будет забавно если игра выйдет и все скажут что те сливы звучали интересней самой игры)

15
AndralStormborn

Мало найдется желающих играть за лысую, мужеподобную негроазиатку, так что очевидно что у разрабов фимоз головного мозга и они не хотят прибыли.

8
Лицо со шрамом

Только мне одному не будет интересно играть за негрессу?

1
BlessedDayton

Главная героиня на обезьянку похожа 😀

1
JustA_NiceGuy

Адепты ПГ скажут обратное)

0