История о "недовольном сотруднике" Naughty Dog оказалась выдумкой - Джейсон Шрайер опроверг слухи об Intergalactic

Несколько дней назад в сети начали появляться возможные «подробности» об Intergalactic: The Heretic Prophet. Всё началось на 4chan, где кто-то опубликовал якобы достоверный пересказ сюжета Intergalactic.
История появления этого «слива» звучит как минимум забавно — автор утверждал, что получил информацию от друга с закрытого Discord-сервера для игровых журналистов, которому, в свою очередь, её передал недовольный сотрудник Naughty Dog. По словам анонима, эти «сюжетные детали и особенности геймплея» якобы были отправлены нескольким журналистам, включая известного Джейсона Шрайера.
Правда, сам Шрайер быстро поставил точку во всей этой истории, ответив на упоминание о «сливе» лаконичным «Нет».
Будет забавно если игра выйдет и все скажут что те сливы звучали интересней самой игры)
Мало найдется желающих играть за лысую, мужеподобную негроазиатку, так что очевидно что у разрабов фимоз головного мозга и они не хотят прибыли.
Только мне одному не будет интересно играть за негрессу?
Главная героиня на обезьянку похожа 😀
Адепты ПГ скажут обратное)