История о "недовольном сотруднике" Naughty Dog оказалась выдумкой - Джейсон Шрайер опроверг слухи об Intergalactic

Несколько дней назад в сети начали появляться возможные «подробности» об Intergalactic: The Heretic Prophet. Всё началось на 4chan, где кто-то опубликовал якобы достоверный пересказ сюжета Intergalactic.

История появления этого «слива» звучит как минимум забавно — автор утверждал, что получил информацию от друга с закрытого Discord-сервера для игровых журналистов, которому, в свою очередь, её передал недовольный сотрудник Naughty Dog. По словам анонима, эти «сюжетные детали и особенности геймплея» якобы были отправлены нескольким журналистам, включая известного Джейсона Шрайера.

Правда, сам Шрайер быстро поставил точку во всей этой истории, ответив на упоминание о «сливе» лаконичным «Нет».