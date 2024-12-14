"Мне не нужно никому ничего доказывать": Нил Дракманн рассказал о работе над Intergalactic: The Heretic Prophet

Как уже известно, Нил Дракманн, известный нам по мрачной The Last of Us, вдруг замахнулся на космическую фантастику. В его новой игре Intergalactic: The Heretic Prophet нас ждёт лысая и татуированная охотница за головами, которая гоняет между звёздами на космическом корабле от Porsche и не прочь заценить хорошее аниме.
Сам Дракманн пока не спешит раскрывать все карты, но кое-что всё-таки рассказал. По его словам, история будет крутиться вокруг какой-то вымышленной религии и того, что бывает, когда слишком доверяешь разным организациям. А вдохновлялась команда классическими аниме вроде «Акиры» и «Ковбоя Бибопа». Кстати, это первая оригинальная игра студии почти за 15 лет.
Роль главной героини Джордан Мун досталась Тати Габриэль — той самой, что играла в «Леденящих душу приключениях Сабрины». А за её противника Колина Грейвса взялся Кумэйл Нанджиани из «Кремниевой долины». Музыку пишут Трент Резнор и Аттикус Росс, известные по «Социальной сети».
«Знаете, когда Тати пришла на пробы, это было прямо как в первый раз увидеть Эшли Джонсон в роли Элли», — делится впечатлениями Дракманн.
Также оказывается, с Габриэль они уже работали — она мелькнула в фильме «Анчартед» и появится во втором сезоне «Одних из нас».
Над Intergalactic работает больше 250 человек, и это не считая приглашённых художников. Работа идёт уже четыре года. Правда, за последнее время Naughty Dog пришлось пройти через сокращения и реорганизацию — Дракманн говорит, это нужно было, чтобы превратить студию в «фабрику интеллектуальной собственности». Хотя после успеха The Last of Us с её 37 миллионами проданных копий он уверен:
«На этом этапе мне уже не нужно никому ничего доказывать».
"Девушку моей жены". 🤦♂️ Конченый куколд
Ну раз сделал игру для "себя", то сам в нее и играй.
Хомячки раскупят, как и тлоу 2.
🤮🤮🤮
поэтому я закрою комменты под этим позорищем
Почему эти работяги и таланты в заложниках этого идиoта?
а почему ты заложник своего работодателя? никто никого не держит пусть идут к другому
У меня нет работодателя
Ещё один "шедевр" для меньшинств, в который поиграют только меньшинства. А потом жалобы на плохие продажи и то что его опять не поняли. Вернётся обратно к ремастерам тлоу
Ну меньшинства в данном случае будут люди с твоим мнением - пока что у Дракманна не было ни одного провала - только успехи и ремастеры на пк локомотивом. Я в его игры не играю - но факты есть факты.
И к тому же его выссказывания пока ни о чём не говорят. Ржу каждый раз, когда стоит кому-то сказать про транса, как какая-то часть обсирает сразу всю игру, будто она именно про них (трансов) 😂
Посмотрим на сколько его "авторское видение" окупит вложения. Может после еще нескольких провалов у сони что то заработает в голове. // Алексей Смирнов
А наутидог были провалы 🤨 // Алексей Шадрин
Вторая ластуха разве ультра популярная? // Алексей Смирнов
Ага, заработает... и она уволит еще одну партию работяг, а потом скажет Дракману начать делать еще парочку новых проектов.
37 миллионов продаж. Да и игра бабалдежная // Алексей Шадрин
Игра имба, если не смотреть на повестку, лучшая игра 2020. Больше 30 миллионов проданных копий, одна из лучших завершенных историй 20-х годов на данный момент. МОП также похвалила эту игру за психологическое давление и хорошо построенный сюжет. Если ты посмотрел нытиков в ютубе и украл у них мнение, то это не значит, что игра плохая. Сам то не играл даже (может даже и в первую часть) // Алексей Дубов
ну вот сам в свою игру и играй
Ну как сказать, Ник Лагман, первый слат оф асс был не про лысую азиатку из открытого космоса... // Глеб Громов
Ну посто моральный урод.
Я, конечно, дико извиняюсь, но - "какой-то вымышленной религии " - а какая религия не вымышленная?
То есть ,ты свято веришь, что все произошли от обезьяны,рыбы или все в следствии большого взрыва произошло?
у которой в реальном мире нет последователей
Т.е. ты свято веришь, что произошел от глины, чужого ребра и бесконечного инцеста?
Есть высший разум который создал все сущее,но ты показал свою некомпететность и глупость,в Библии много чего образного ,не из глины -неуч.А из земли -имеется ввиду все ЭЛЛЕМЕНТЫ . Будь земля хоть на процент наклонена в любую из сторон ,жизнь была бы невозможна,фотосинтез ,деревья дающий вохдух,озоновый слой защищаущий поверхность от переизбытка ультрафиолета ,смена ночи днем,смена сезонов .Это все случайности)))Не позорься впредь так,атеизм это наглядный пример низкого айкью у человека .
Атеизм - пример наличия мозгов и разума. А вы, сделанные из земли, и дальше ползайте на коленях и целуйте пальцы жирным бородатым пед@филам.
Да не нужно. Мы знаем о тебе достаточно, что бы больше в твои игры не играть.
Это вовсе не означает, что иной подход в Intergalactic: The Heretic Prophet приведёт к успеху, сопоставимому с The Last of Us. Очевидно, в неё не будут играть 37 миллионов человек. Успех, похоже, вскружил Дракманну голову, с некоторой мание величия, учитывая его вторую фразу — «На этом этапе мне уже не нужно никому ничего доказывать». В который раз убеждаюсь, что давать полный карт-бланш на создание проектов никому не стоит — нужно пристально следить за тем, что происходит на этапе производства.
У Нила, судя по всему, сейчас нет тех, кто мог бы контролировать процесс или вносить корректировки. Это напоминает мне ситуацию с недавно вышедшим Джокером: режиссёру предоставили карт-бланш, никто не вмешивался, да и он не позволял этого, в итоге получилось что-то посредственное. Схожая ситуация была и с Матрицей, где создателям дали полный кредит доверия, но никто не пытался контролировать происходящее. В результате оба проекта получили лишь посредственные рейтинги.
Что касается Intergalactic: The Heretic Prophet, вероятно, нас ждёт что-то наподобие Dragon Age с избыточным акцентом на "воук"-культуру, повестку и небинарных персонажей. Хотя по последнему пункту ещё можно надеяться на отказ, первые два уже кажутся неизбежными.
Дол****... вот кто он. Радует только то, что это скорее всего последняя волна воок дерьма, так как сони точни не станет 3 раза наступать на теже грабли.
Да пох на это г!одних из нас 3 походу не будет !
Стиль у игры есть и даже чувствуются нотки Алиенса, Киберпанка, Первому игроку приготовится (визуальные конечно). Выбор ГГ обсуждать не имеет смысла, кому-то нравится, кому-то нет. Из минусов, только то, что про геймплей (один прыжок с мечом) и сюжет (вводные по типу баунтихантер) непонятно. Игру ждать стоит, хотя бы ради визуала и какого-то вайба.
О, ну за Трента Резнора респект, это крутой музыкант.
Если вы черпали вдохновение от таких произведений как - Акира и Ковбой Бибоп, то уж лучше бы сделали игру по одной из этих вселенных!
Пока что, конкретного ещё ничего не показали, нужна общая картина, вот тогда будет ясно, обращать на этот проект своё внимание и интерес, либо стереть с памяти и никогда не вспоминать!
Продажи игры покажут, стоило ли оно того или нет. Как показывает практика, повесточка сильно затянулась и рынок начал решать ее судьбу.
Если автор умеет делать игры( а все его игры показали - что людям это зашло) то не пофиг ли какого героя он видит в своей игре? Ну давай вспомним чужого и Рипли, солдат Джейн, Другой мир и тд и тп. Пока что о повестке ничего не говорит, даже о игре пока ничего не известно толком) Да и последняя ластуха не была провалом а продается успешно и перевыпускается до сих пор)
Мне не оч понравилась идея с продукт плейсментом и не только компаний, а еще и актеров. Пока хз, но мне кажется будет среднячок посредственный, хоть и остальные их игры были крутыми // Алексей Дубов
а нам и не нужны его доказательства мы и так видим что он кукхой поехал
действительно не нужно ничего доказывать. Все уже и так поняли, что дракман дырявый ЧСВшник, который не выносит никакой критики и живет в своём манямирке, где накаченые лысые бабы это норма.
Ну вот, я был прав, не транс там. Игру можно покупать.
И это прекрасно. Когда есть уверенность, то и продукту на пользу идёт.
Вайб у игры крутой, эта музыка. Но негр азиат всё портит, я не могу себя представить этим дерьмом. Я в жизни выгляжу симпатичнее.
Мы играем в игры, что бы стать лучшей версией себя. Или женщиной. Но не жертвой изнасилования с попыткой аборта.
Согласен , если игра будет стоющая и можно будет хотя бы одеть головной убор , то впринципе терпимо и можно будет привыкнуть
Для этого её лысой сделали, чтобы шапку носить?)) Думаю, это опять очередной протест против системы или типа того. Ну или может у неё вши завелись.)) В космосе)
Мы играем в игры, чтобы стать лучшей версией себя. Или женщиной, что? У тебя в друг пи_да появилась, что ты несешь? И какой лучше версия себя? Люди играют в игры ради игрового процесса, если игровой процесс увлек потребителя, он будет продолжать покупать видеоигры.Но в это испражнения Нила дракмана я точно не буду играть.
Я могу так же спросить, что ты несешь? Мы разные и все. Каждый находит в играх свой смысл.