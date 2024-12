"Мне не нужно никому ничего доказывать": Нил Дракманн рассказал о работе над Intergalactic: The Heretic Prophet

Как уже известно, Нил Дракманн, известный нам по мрачной The Last of Us, вдруг замахнулся на космическую фантастику. В его новой игре Intergalactic: The Heretic Prophet нас ждёт лысая и татуированная охотница за головами, которая гоняет между звёздами на космическом корабле от Porsche и не прочь заценить хорошее аниме.

Сам Дракманн пока не спешит раскрывать все карты, но кое-что всё-таки рассказал. По его словам, история будет крутиться вокруг какой-то вымышленной религии и того, что бывает, когда слишком доверяешь разным организациям. А вдохновлялась команда классическими аниме вроде «Акиры» и «Ковбоя Бибопа». Кстати, это первая оригинальная игра студии почти за 15 лет.

Роль главной героини Джордан Мун досталась Тати Габриэль — той самой, что играла в «Леденящих душу приключениях Сабрины». А за её противника Колина Грейвса взялся Кумэйл Нанджиани из «Кремниевой долины». Музыку пишут Трент Резнор и Аттикус Росс, известные по «Социальной сети».

«Знаете, когда Тати пришла на пробы, это было прямо как в первый раз увидеть Эшли Джонсон в роли Элли», — делится впечатлениями Дракманн.

Также оказывается, с Габриэль они уже работали — она мелькнула в фильме «Анчартед» и появится во втором сезоне «Одних из нас».

Над Intergalactic работает больше 250 человек, и это не считая приглашённых художников. Работа идёт уже четыре года. Правда, за последнее время Naughty Dog пришлось пройти через сокращения и реорганизацию — Дракманн говорит, это нужно было, чтобы превратить студию в «фабрику интеллектуальной собственности». Хотя после успеха The Last of Us с её 37 миллионами проданных копий он уверен:

«На этом этапе мне уже не нужно никому ничего доказывать».