ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Intergalactic: The Heretic Prophet 2026 г.
Экшен, Адвенчура, От третьего лица, Научная фантастика
3.6 45 оценок

"Мне не нужно никому ничего доказывать": Нил Дракманн рассказал о работе над Intergalactic: The Heretic Prophet

Lunersun
Новости

Как уже известно, Нил Дракманн, известный нам по мрачной The Last of Us, вдруг замахнулся на космическую фантастику. В его новой игре Intergalactic: The Heretic Prophet нас ждёт лысая и татуированная охотница за головами, которая гоняет между звёздами на космическом корабле от Porsche и не прочь заценить хорошее аниме.

Sony и Naughty Dog представили Intergalactic: The Heretic Prophet для PS5

Сам Дракманн пока не спешит раскрывать все карты, но кое-что всё-таки рассказал. По его словам, история будет крутиться вокруг какой-то вымышленной религии и того, что бывает, когда слишком доверяешь разным организациям. А вдохновлялась команда классическими аниме вроде «Акиры» и «Ковбоя Бибопа». Кстати, это первая оригинальная игра студии почти за 15 лет.

Роль главной героини Джордан Мун досталась Тати Габриэль — той самой, что играла в «Леденящих душу приключениях Сабрины». А за её противника Колина Грейвса взялся Кумэйл Нанджиани из «Кремниевой долины». Музыку пишут Трент Резнор и Аттикус Росс, известные по «Социальной сети».

«Знаете, когда Тати пришла на пробы, это было прямо как в первый раз увидеть Эшли Джонсон в роли Элли», — делится впечатлениями Дракманн.

Также оказывается, с Габриэль они уже работали — она мелькнула в фильме «Анчартед» и появится во втором сезоне «Одних из нас».

Над Intergalactic работает больше 250 человек, и это не считая приглашённых художников. Работа идёт уже четыре года. Правда, за последнее время Naughty Dog пришлось пройти через сокращения и реорганизацию — Дракманн говорит, это нужно было, чтобы превратить студию в «фабрику интеллектуальной собственности». Хотя после успеха The Last of Us с её 37 миллионами проданных копий он уверен:

«На этом этапе мне уже не нужно никому ничего доказывать».
-42
45
Комментарии: 45
Ваш комментарий
0ncnjqybr

"Девушку моей жены". 🤦‍♂️ Конченый куколд

Ну раз сделал игру для "себя", то сам в нее и играй.

25
Нейтан Дрейк

Хомячки раскупят, как и тлоу 2.

8
Nekromant34

🤮🤮🤮

1
Рун1190
мне уже не нужно никому ничего доказывать

поэтому я закрою комменты под этим позорищем

14
StrelitziaReg

Почему эти работяги и таланты в заложниках этого идиoта?

13
Ellie Williams

а почему ты заложник своего работодателя? никто никого не держит пусть идут к другому

0
StrelitziaReg Ellie Williams

У меня нет работодателя

0
Hevin

Ещё один "шедевр" для меньшинств, в который поиграют только меньшинства. А потом жалобы на плохие продажи и то что его опять не поняли. Вернётся обратно к ремастерам тлоу

7
Serpentrage

Ну меньшинства в данном случае будут люди с твоим мнением - пока что у Дракманна не было ни одного провала - только успехи и ремастеры на пк локомотивом. Я в его игры не играю - но факты есть факты.

1
JustA_NiceGuy Serpentrage

И к тому же его выссказывания пока ни о чём не говорят. Ржу каждый раз, когда стоит кому-то сказать про транса, как какая-то часть обсирает сразу всю игру, будто она именно про них (трансов) 😂

0
Пользователь ВКонтакте

Посмотрим на сколько его "авторское видение" окупит вложения. Может после еще нескольких провалов у сони что то заработает в голове. // Алексей Смирнов

6
Пользователь ВКонтакте

А наутидог были провалы 🤨 // Алексей Шадрин

-3
Пользователь ВКонтакте Пользователь ВКонтакте

Вторая ластуха разве ультра популярная? // Алексей Смирнов

2
Nick Neils

Ага, заработает... и она уволит еще одну партию работяг, а потом скажет Дракману начать делать еще парочку новых проектов.

0
Пользователь ВКонтакте Пользователь ВКонтакте

37 миллионов продаж. Да и игра бабалдежная // Алексей Шадрин

-3
Пользователь ВКонтакте Пользователь ВКонтакте

Игра имба, если не смотреть на повестку, лучшая игра 2020. Больше 30 миллионов проданных копий, одна из лучших завершенных историй 20-х годов на данный момент. МОП также похвалила эту игру за психологическое давление и хорошо построенный сюжет. Если ты посмотрел нытиков в ютубе и украл у них мнение, то это не значит, что игра плохая. Сам то не играл даже (может даже и в первую часть) // Алексей Дубов

0
Инcайдер
Мне не нужно никому ничего доказывать

ну вот сам в свою игру и играй

5
Пользователь ВКонтакте

Ну как сказать, Ник Лагман, первый слат оф асс был не про лысую азиатку из открытого космоса... // Глеб Громов

3
dexxxx123

Ну посто моральный урод.

3
Лев Макридичев

Я, конечно, дико извиняюсь, но - "какой-то вымышленной религии " - а какая религия не вымышленная?

2
Albero

То есть ,ты свято веришь, что все произошли от обезьяны,рыбы или все в следствии большого взрыва произошло?

-9
si12345

у которой в реальном мире нет последователей

0
GraF68ru Albero

Т.е. ты свято веришь, что произошел от глины, чужого ребра и бесконечного инцеста?

-2
Albero GraF68ru

Есть высший разум который создал все сущее,но ты показал свою некомпететность и глупость,в Библии много чего образного ,не из глины -неуч.А из земли -имеется ввиду все ЭЛЛЕМЕНТЫ . Будь земля хоть на процент наклонена в любую из сторон ,жизнь была бы невозможна,фотосинтез ,деревья дающий вохдух,озоновый слой защищаущий поверхность от переизбытка ультрафиолета ,смена ночи днем,смена сезонов .Это все случайности)))Не позорься впредь так,атеизм это наглядный пример низкого айкью у человека .

0
Elanu Albero

Атеизм - пример наличия мозгов и разума. А вы, сделанные из земли, и дальше ползайте на коленях и целуйте пальцы жирным бородатым пед@филам.

-1
Кей Овальд

Да не нужно. Мы знаем о тебе достаточно, что бы больше в твои игры не играть.

2
jumiel

Это вовсе не означает, что иной подход в Intergalactic: The Heretic Prophet приведёт к успеху, сопоставимому с The Last of Us. Очевидно, в неё не будут играть 37 миллионов человек. Успех, похоже, вскружил Дракманну голову, с некоторой мание величия, учитывая его вторую фразу — «На этом этапе мне уже не нужно никому ничего доказывать». В который раз убеждаюсь, что давать полный карт-бланш на создание проектов никому не стоит — нужно пристально следить за тем, что происходит на этапе производства.

У Нила, судя по всему, сейчас нет тех, кто мог бы контролировать процесс или вносить корректировки. Это напоминает мне ситуацию с недавно вышедшим Джокером: режиссёру предоставили карт-бланш, никто не вмешивался, да и он не позволял этого, в итоге получилось что-то посредственное. Схожая ситуация была и с Матрицей, где создателям дали полный кредит доверия, но никто не пытался контролировать происходящее. В результате оба проекта получили лишь посредственные рейтинги.

Что касается Intergalactic: The Heretic Prophet, вероятно, нас ждёт что-то наподобие Dragon Age с избыточным акцентом на "воук"-культуру, повестку и небинарных персонажей. Хотя по последнему пункту ещё можно надеяться на отказ, первые два уже кажутся неизбежными.

2
Max Rolens

Дол****... вот кто он. Радует только то, что это скорее всего последняя волна воок дерьма, так как сони точни не станет 3 раза наступать на теже грабли.

1
SERGEY-SP

Да пох на это г!одних из нас 3 походу не будет !

0
DjAmfi

Стиль у игры есть и даже чувствуются нотки Алиенса, Киберпанка, Первому игроку приготовится (визуальные конечно). Выбор ГГ обсуждать не имеет смысла, кому-то нравится, кому-то нет. Из минусов, только то, что про геймплей (один прыжок с мечом) и сюжет (вводные по типу баунтихантер) непонятно. Игру ждать стоит, хотя бы ради визуала и какого-то вайба.

0
GraF68ru

О, ну за Трента Резнора респект, это крутой музыкант.

0
GALAHAD4651

Если вы черпали вдохновение от таких произведений как - Акира и Ковбой Бибоп, то уж лучше бы сделали игру по одной из этих вселенных!

Пока что, конкретного ещё ничего не показали, нужна общая картина, вот тогда будет ясно, обращать на этот проект своё внимание и интерес, либо стереть с памяти и никогда не вспоминать!

0
Just-a-your-King

Продажи игры покажут, стоило ли оно того или нет. Как показывает практика, повесточка сильно затянулась и рынок начал решать ее судьбу.

0
Serpentrage

Если автор умеет делать игры( а все его игры показали - что людям это зашло) то не пофиг ли какого героя он видит в своей игре? Ну давай вспомним чужого и Рипли, солдат Джейн, Другой мир и тд и тп. Пока что о повестке ничего не говорит, даже о игре пока ничего не известно толком) Да и последняя ластуха не была провалом а продается успешно и перевыпускается до сих пор)

0
Пользователь ВКонтакте

Мне не оч понравилась идея с продукт плейсментом и не только компаний, а еще и актеров. Пока хз, но мне кажется будет среднячок посредственный, хоть и остальные их игры были крутыми // Алексей Дубов

0
Дворф

а нам и не нужны его доказательства мы и так видим что он кукхой поехал

0
Евгений Кондратенко

действительно не нужно ничего доказывать. Все уже и так поняли, что дракман дырявый ЧСВшник, который не выносит никакой критики и живет в своём манямирке, где накаченые лысые бабы это норма.

-1
JustA_NiceGuy
Роль главной героини Джордан Мун досталась Тати Габриэль

Ну вот, я был прав, не транс там. Игру можно покупать.


«На этом этапе мне уже не нужно никому ничего доказывать».

И это прекрасно. Когда есть уверенность, то и продукту на пользу идёт.

-1
вупсич пупсич

Вайб у игры крутой, эта музыка. Но негр азиат всё портит, я не могу себя представить этим дерьмом. Я в жизни выгляжу симпатичнее.

Мы играем в игры, что бы стать лучшей версией себя. Или женщиной. Но не жертвой изнасилования с попыткой аборта.

-4
StrelitziaReg

Согласен , если игра будет стоющая и можно будет хотя бы одеть головной убор , то впринципе терпимо и можно будет привыкнуть

-5
Сергей Понащенко StrelitziaReg

Для этого её лысой сделали, чтобы шапку носить?)) Думаю, это опять очередной протест против системы или типа того. Ну или может у неё вши завелись.)) В космосе)

0
0FILIN0

Мы играем в игры, чтобы стать лучшей версией себя. Или женщиной, что? У тебя в друг пи_да появилась, что ты несешь? И какой лучше версия себя? Люди играют в игры ради игрового процесса, если игровой процесс увлек потребителя, он будет продолжать покупать видеоигры.Но в это испражнения Нила дракмана я точно не буду играть.

4
вупсич пупсич 0FILIN0

Я могу так же спросить, что ты несешь? Мы разные и все. Каждый находит в играх свой смысл.

-1