Над Intergalactic: The Heretic Prophet работают более 250 разработчиков - это самый масштабный проект Naughty Dog

На прошедшей церемонии The Game Awards одним из самых громких анонсов стало новое творение студии Naughty Dog под названием Intergalactic: The Heretic Prophet. По словам главы команды разработчиков Нила Дракманна, они готовят масштабный и амбициозный сюжет, в основе которого лежат темы религии и веры с массой отсылок на культовые произведения в медиа индустрии.
Геймдиректор в интервью для New York Times отметил, что это самый большой и амбициозный проект Naughty Dog. Над новой игрой трудится больше 250 штатных сотрудников студии и это он не берет в расчет различных команд подрядчиков.
Сюжет Intergalactic строится вокруг главной героини — Джордан А. Ман, охотницы за головами, которая оказывается на отдалённой планете Семпирия. Планета загадочно прервала связь с остальной Вселенной сотни лет назад. Все, кто пытался разгадать тайну Семпирии, бесследно исчезали. Теперь Джордан придётся полагаться на свои навыки и смекалку, чтобы стать первым человеком за 600 лет, которому удастся покинуть её орбиту.
Геймплейные детали Intergalactic: The Heretic Prophet пока остаются загадкой, но известно, что игра будет содержать интенсивные сцены насилия.
Опечатка или нет?
Констатация факта.
Он бисексуал, попрошу быть точным все же.
Блин, исправили уже...
Был бы нормальный персонаж, была бы вам положительная реакция...
Игра мб и будет хорошей с точки зрения проработки, графики и геймплея. Даже атмосфера сай фая по душе, но вот ГГ и за сюжет очень боязно, все же Дракман с каждым проектом все больше в повестку скатывается.
А сколько дизайнеров делали внешность персонажей и сколько у них было гендеров?))]
Чем больше человек делают игру, тем хуже она получается (с)
ГГ некрасивая лысая негритянка, этого достаточно для провала. Посмотрим
При всём хайпе из за персонажей и повестки, найти дог одни из лучших разрабов на сегодняшний день, геймплей точно не будет шляпой, про остальные аспекты промолчу...
"основе которого лежат темы религии и веры"
Ну тут даже без шизанутой даркманновской повесточки днище полное.
Судя по анонсу,игра будет завалена рекламой по самый не балуй!Порше,сони,адидас и это только в анонсе!Я например не хочу платить деньги за просмотр рекламы!!!
Хз- у меня нет паранои насчёт повестки и бисексуального освещения, все игры догсов пройдены с огромным удовольствием, так что новый проект определенно жду.
Полностью солидарен. Кому не нравиться проходите мимо зачем разводить срачь. Хотя я догадываюсь зачем,это те люди которые не хотят смотреть в перёд они нечего не понимают в хороших играх. Для них Онлайн помойки на первом месте. Вот и ищют себе подобных успокаивая себя. Дракман Гений игровой индустрии и кто бы что не говорил а он делает шедевры уже много лет а вот кто этого не понял тот и не поймёт,легче быть стадом и не иметь,даже не хотеть иметь своего мнения.
Может пронесет на этот раз с повесткой то!
Сюжетная завязка прямо 10/10, заявка сразу на Оскар и игру года.
Я так понимаю эта игра будет еще лучше по проработке прошлых игр Naughty Dog? Даже интересно стало, так как помню The Last of Us 2 меня поразила вниманием к деталям и графикой. Что же жду с нетерпением их новую игру
Жду. Они овна не делают.
смотря с какой стороны посмотреть