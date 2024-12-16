Над Intergalactic: The Heretic Prophet работают более 250 разработчиков - это самый масштабный проект Naughty Dog

На прошедшей церемонии The Game Awards одним из самых громких анонсов стало новое творение студии Naughty Dog под названием Intergalactic: The Heretic Prophet. По словам главы команды разработчиков Нила Дракманна, они готовят масштабный и амбициозный сюжет, в основе которого лежат темы религии и веры с массой отсылок на культовые произведения в медиа индустрии.

Геймдиректор в интервью для New York Times отметил, что это самый большой и амбициозный проект Naughty Dog. Над новой игрой трудится больше 250 штатных сотрудников студии и это он не берет в расчет различных команд подрядчиков.

Сюжет Intergalactic строится вокруг главной героини — Джордан А. Ман, охотницы за головами, которая оказывается на отдалённой планете Семпирия. Планета загадочно прервала связь с остальной Вселенной сотни лет назад. Все, кто пытался разгадать тайну Семпирии, бесследно исчезали. Теперь Джордан придётся полагаться на свои навыки и смекалку, чтобы стать первым человеком за 600 лет, которому удастся покинуть её орбиту.

Геймплейные детали Intergalactic: The Heretic Prophet пока остаются загадкой, но известно, что игра будет содержать интенсивные сцены насилия.