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Intergalactic: The Heretic Prophet 2026 г.
Экшен, Адвенчура, От третьего лица, Научная фантастика
3.6 57 оценок

Над Intergalactic: The Heretic Prophet работают более 250 разработчиков - это самый масштабный проект Naughty Dog

Gutsz
Новости

На прошедшей церемонии The Game Awards одним из самых громких анонсов стало новое творение студии Naughty Dog под названием Intergalactic: The Heretic Prophet. По словам главы команды разработчиков Нила Дракманна, они готовят масштабный и амбициозный сюжет, в основе которого лежат темы религии и веры с массой отсылок на культовые произведения в медиа индустрии.

Геймдиректор в интервью для New York Times отметил, что это самый большой и амбициозный проект Naughty Dog. Над новой игрой трудится больше 250 штатных сотрудников студии и это он не берет в расчет различных команд подрядчиков.

Сюжет Intergalactic строится вокруг главной героини — Джордан А. Ман, охотницы за головами, которая оказывается на отдалённой планете Семпирия. Планета загадочно прервала связь с остальной Вселенной сотни лет назад. Все, кто пытался разгадать тайну Семпирии, бесследно исчезали. Теперь Джордан придётся полагаться на свои навыки и смекалку, чтобы стать первым человеком за 600 лет, которому удастся покинуть её орбиту.

Геймплейные детали Intergalactic: The Heretic Prophet пока остаются загадкой, но известно, что игра будет содержать интенсивные сцены насилия.

-10
19
Комментарии: 19
Ваш комментарий
hanklab

Опечатка или нет?

11
Gords

Констатация факта.

9
OnlyWatch

Он бисексуал, попрошу быть точным все же.

0
Jarvis666

Блин, исправили уже...

1
Max Rolens

Был бы нормальный персонаж, была бы вам положительная реакция...

5
OnlyWatch

Игра мб и будет хорошей с точки зрения проработки, графики и геймплея. Даже атмосфера сай фая по душе, но вот ГГ и за сюжет очень боязно, все же Дракман с каждым проектом все больше в повестку скатывается.

3
Dark1994

А сколько дизайнеров делали внешность персонажей и сколько у них было гендеров?))]

3
Amsix

Чем больше человек делают игру, тем хуже она получается (с)

1
w_temptation

ГГ некрасивая лысая негритянка, этого достаточно для провала. Посмотрим

1
Сергей3783

При всём хайпе из за персонажей и повестки, найти дог одни из лучших разрабов на сегодняшний день, геймплей точно не будет шляпой, про остальные аспекты промолчу...

0
Кей Овальд

"основе которого лежат темы религии и веры"
Ну тут даже без шизанутой даркманновской повесточки днище полное.

0
mihmih150klin

Судя по анонсу,игра будет завалена рекламой по самый не балуй!Порше,сони,адидас и это только в анонсе!Я например не хочу платить деньги за просмотр рекламы!!!

0
Alex Row

Хз- у меня нет паранои насчёт повестки и бисексуального освещения, все игры догсов пройдены с огромным удовольствием, так что новый проект определенно жду.

-2
AndruhaGruz

Полностью солидарен. Кому не нравиться проходите мимо зачем разводить срачь. Хотя я догадываюсь зачем,это те люди которые не хотят смотреть в перёд они нечего не понимают в хороших играх. Для них Онлайн помойки на первом месте. Вот и ищют себе подобных успокаивая себя. Дракман Гений игровой индустрии и кто бы что не говорил а он делает шедевры уже много лет а вот кто этого не понял тот и не поймёт,легче быть стадом и не иметь,даже не хотеть иметь своего мнения.

0
LuckyСat

Может пронесет на этот раз с повесткой то!

-7
Gords

Сюжетная завязка прямо 10/10, заявка сразу на Оскар и игру года.

-7
Константин335

Я так понимаю эта игра будет еще лучше по проработке прошлых игр Naughty Dog? Даже интересно стало, так как помню The Last of Us 2 меня поразила вниманием к деталям и графикой. Что же жду с нетерпением их новую игру

-7
hpi

Жду. Они овна не делают.

-8
Baxxi

смотря с какой стороны посмотреть

0