"Наконец-то хорошие новости": игроки обрадовались прогрессу Intergalactic, но призывают не ждать игру слишком скоро

Игроки активно обсуждают новое сообщение Naughty Dog о завершении захвата движений для Intergalactic: The Heretic Prophet. После продолжительного молчания студии многие восприняли эту новость как долгожданное подтверждение того, что разработка игры продолжается и уверенно движется вперёд.

Игроки отмечают, что завершение съёмок — это хороший знак. Пользователи пишут, что игра, по крайней мере, «движется по плану», и теперь остаётся дождаться момента, когда Naughty Dog наконец «откроет крышку» и покажет больше проекта.

При этом игроки не спешат делать выводы о скором релизе. Некоторые напоминают, что завершение кинематографических съёмок ещё не означает окончание разработки всей игры. После этого студии по-прежнему предстоит работа над множеством других аспектов проекта.

Часть пользователей сразу связала сообщение Naughty Dog с предстоящей презентацией State of Play, которая состоится 3 сентября. Игроки предполагают, что студия могла неслучайно рассказать о завершении съёмок всего за несколько дней до мероприятия. Некоторые надеются, что Naughty Dog наконец покажет новый трейлер или игровой процесс Intergalactic.

Впрочем, другие относятся к этим предположениям осторожно. Многие сразу вспомнили The Last of Us Part II, разработка которой также продолжалась ещё долго после завершения съёмок с актёрами. Поэтому игроки не спешат воспринимать новую информацию как признак скорого релиза Intergalactic: The Heretic Prophet. Некоторые считают, что до выхода игры может пройти ещё немало времени, несмотря на очевидный прогресс в разработке.

Игроки также шутят над словами Naughty Dog о том, что студия покажет результат «когда придёт подходящее время». После длительного молчания разработчиков эта фраза лишь усилила желание увидеть больше информации об игре.

Тем не менее реакция сообщества в целом остаётся позитивной. Завершение съёмок стало для игроков очередным свидетельством того, что Intergalactic продолжает развиваться. Сейчас наиболее распространённый слух указывает на 2027 год, однако официальной даты релиза у Intergalactic: The Heretic Prophet по-прежнему нет.