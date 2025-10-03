ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Intergalactic: The Heretic Prophet 2027 г.
Экшен, Адвенчура, От третьего лица, Научная фантастика
2.9 211 оценок

Naughty Dog начала набор сотрудников для работы над переводом Intergalactic: The Heretic Prophet

Gruz_ Gruz_

Может быть, разработка Intergalactic: The Heretic Prophet постепенно подходит к концу? Анонсированная в декабре 2024 года, новинка от Naughty Dog уже почти год не появляется в новостях.

Американская студия опубликовала множество вакансий на LinkedIn. Большинство из них — это временные должности, включая тестирование качества и помощь в переводе на французский и японский языки.

Как правило, такие работы выполняются в конце производственного цикла, поэтому можно предположить, не за горами выход Intergalactic. Скорее всего, релиз состоится в 2027 году.

18
18
Комментарии:  18
Ваш комментарий
Go_Ra

Поговаривают , что игра будет ссаным гoвнищем... -)))

12
ZAUSA
Поговаривают , что игра будет ссаным гoвнищем... -)))

Поговаривают, что эта игра ещё не вышла, а вы ей уже поставили "1 из 10". Очередной хейтер...

9
Go_Ra ZAUSA

Все повесточные игры заслуживают только - 1 ...

9
ZAUSA Go_Ra
Все повесточные игры заслуживают только - 1 ...

"Avowed", "The Last of Us: Part 2" вы поставили "3 из 10". Сами себе противоречите.

2
Ответынамоикоментынечитаю

Хоть бы не было Рус локализации.

6
AndruhaGruz

Представь а она будет. Информация для особо одарённых, Русский язык находится на третьем месте в Мире в игровой индустрии и только конченые русофобские игровые компании не переводят свои игры но такие компании в последнее время делают такое ..овно что не очень то и хотелось а нормальные компании будут всегда делать Русскую локализацию или Русс. суб. титры.

Пользователь ВКонтакте

> не за горами
> в 27 году

Просто напомню, что ещё 25й не кончился // Александр Ковалёв

5
unshane

Достойный экз для сонибоев

4
ant 36436

Новость про набор сотрудников, а не про увольнения. Мир сломался.

ZAUSA
Новость про набор сотрудников, а не про увольнения. Мир сломался.

Нет. Игра выйдет - их уволят.

2