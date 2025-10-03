Naughty Dog начала набор сотрудников для работы над переводом Intergalactic: The Heretic Prophet

Может быть, разработка Intergalactic: The Heretic Prophet постепенно подходит к концу? Анонсированная в декабре 2024 года, новинка от Naughty Dog уже почти год не появляется в новостях.

Американская студия опубликовала множество вакансий на LinkedIn. Большинство из них — это временные должности, включая тестирование качества и помощь в переводе на французский и японский языки.

Как правило, такие работы выполняются в конце производственного цикла, поэтому можно предположить, не за горами выход Intergalactic. Скорее всего, релиз состоится в 2027 году.