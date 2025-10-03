ЧАТ ИГРЫ
Intergalactic: The Heretic Prophet 2027 г.
Экшен, Адвенчура, От третьего лица, Научная фантастика
2.9 215 оценок

Naughty Dog начала набор сотрудников для работы по локализации Intergalactic: The Heretic Prophet

Gruz_ Gruz_

Может быть, разработка Intergalactic: The Heretic Prophet постепенно подходит к концу? Анонсированная в декабре 2024 года, новинка от Naughty Dog уже почти год не появляется в новостях.

Американская студия опубликовала множество вакансий на LinkedIn. Большинство из них — это временные должности, включая тестирование качества и помощь в переводе на французский и японский языки.

Как правило, такие работы выполняются в конце производственного цикла, поэтому можно предположить, не за горами выход Intergalactic. Скорее всего, релиз состоится в 2027 году.

51
30
Комментарии:  30
Go_Ra

Поговаривают , что игра будет ссаным гoвнищем... -)))

33
ZAUSA
Поговаривают , что игра будет ссаным гoвнищем... -)))

Поговаривают, что эта игра ещё не вышла, а вы ей уже поставили "1 из 10". Очередной хейтер...

22
Go_Ra ZAUSA

Все повесточные игры заслуживают только - 1 ...

18
ZAUSA Go_Ra
Все повесточные игры заслуживают только - 1 ...

"Avowed", "The Last of Us: Part 2" вы поставили "3 из 10". Сами себе противоречите.

11
Ответынамоикоментынечитаю

Хоть бы не было Рус локализации.

20
AndruhaGruz

Представь а она будет. Информация для особо одарённых, Русский язык находится на третьем месте в Мире в игровой индустрии и только конченые русофобские игровые компании не переводят свои игры но такие компании в последнее время делают такое ..овно что не очень то и хотелось а нормальные компании будут всегда делать Русскую локализацию или Русс. суб. титры.

15
demanik1

Sony еще в 22 или 23 году сами заявляли, что продолжат выпускать свои игры полностью на русском языке.

Луканец Влалимир AndruhaGruz

не обижайте нацию богов спустившихся с небес прями на польские клубничные поля)

unshane

Достойный экз для сонибоев

18
6363

мы ничего не знаем про игру и долго эксклюзивом не останется

4
Пользователь ВКонтакте

> не за горами
> в 27 году

Просто напомню, что ещё 25й не кончился // Александр Ковалёв

7
ant 36436

Новость про набор сотрудников, а не про увольнения. Мир сломался.

2
ZAUSA
Новость про набор сотрудников, а не про увольнения. Мир сломался.

Нет. Игра выйдет - их уволят.

3
WerGC

надеюсь будет полная локализация

2
StickyOrson

Отлично. Работа над новым шедевром Naughty Dog идёт стабильно.

2
AlluringJake

Пускай с начало покажут геймплей, боевую систему, очень любопытно посмотреть что они там наворотили.

1
BewitchingTorben

Хочу кое-что выяснить : а для того, чтобы озвучивать это транспендерное нечто в роли главгёрлы, надо присылать в НотиДог фотку со спущеными штанами? Ну, дабы доказать Нилу что соискатель из ''ихних''?

1
BRIJIJIANT

Хейтеры должны проходить мимо, когда игра выйдет. А не ломиться поиграть вместе с ненавистными вами сонибоями )))