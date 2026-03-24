Naughty Dog наняла разработчика, проработавшего почти 20 лет в Blizzard Entertainment

В разгар работы над долгожданной игрой Intergalactic: The Heretic Prophet, Naughty Dog наняла нового разработчика, который, мягко говоря, весьма талантлив.

Джейсон Хилл, работавший в Blizzard Entertainment с июня 2006 года над такими франшизами, как Diablo, World of Warcraft и Overwatch, официально присоединился к студии PlayStation. Он занимает должность руководителя отдела кинематографических роликов с целью «помочь воплотить в жизнь следующее поколение великолепных историй с помощью кинематографического повествования в Naughty Dog».

Можно предположить, что Хилл будет работать над Intergalactic, а также над будущими проектами Naughty Dog.