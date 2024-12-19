" Не нравится - делайте свои игры": Дэвид Яффе ответил критикам игры Intergalactic: The Heretic Prophet "

Анонс Intergalactic: The Heretic Prophet вызвал куда больше шума, чем ожидали в Sony и Naughty Dog — студиям даже пришлось отключить комментарии под некоторыми материалами из-за волны негатива. И эта ситуация не прошла мимо внимания Дэвида Яффе, создателя оригинальной God of War. Он решил вмешаться и высказать своё мнение по поводу всего этого негатива:
«Не понимаю этих борцов с 'вокностью'. Почему бы им просто не делать свои игры? Вон даже Маск говорит, что хочет открыть игровую компанию. Если вам не нравится главная героиня — ну не для вас этот Intergalactic, и что с того? Идите играйте в игры, которые вам по душе».
Также Яффе подчеркнул, что о сюжете Intergalactic пока известно немного, поэтому все эти споры не имеют смысла:
А что вообще такого спорного в Intergalactic?! Единственное, что мы знаем — там какая-то охотница за головами гоняется за кем-то на другой планете, плюс музыка в стиле 80-х.
До этого Яффе также высказывался о трансгендерах в Dragon Age: The Veilguard.
Ага, "не нравится не покупайте". Ну походу игра уже может передавать приветы Конкорду, дастборну и суисайду.
Там: "Не нравится - делайте свои игры".
Люди переживают что ли?)
сначала делают игру по принципу "не нравится - не покупайте" а потом "токсичная аудитория не смогла оценить наш шедевр и поэтому студию придется закрыть"
И что? Какое дело "токсичной аудитории" до этого? Типа переживают?)
Так мы и пойдем, а дракман исполнит свою заветную мечту и после увольнения наконец-то пойдет сниматься в фильмах для взрослых в роли куколда. Сколько уже было таких клоунов которые орали, мол, не нравится не играйте а потом закрылись как разрабы перезапуска saints row
А дизлайки кто ставит тогда?
По аналогии.
Я пришел в ресторан, заплатил за самое дорогое блюдо, а мне принесли гувно. Я говорю - это гувно. А мне говорят, не нравится? Открой собственный ресторан! Конечно логика своя есть. Но я больше не пойду в этот ресторан.
Так для этого есть же меню в ресторане,где можно почитать состав, ингридиенты.Если там написано в составе гано и вы берете ,то чего можно ожидать?))От вас же не прячут ингредиент (героиню)специи (повестку).Идите в другой ресторан или же закажите блюдо по вкусу.
Зачем ходить в ресторан зная, что там подают гувно?
Ну может обслуживание понравилось 😏
Дэвида Яффе (GOW) и Джефф Росс (Days Gone) давно поехали кукухой. Увы, к сожалению, их высказывания до сих пор форсятся
И ведь Days Gone до сих пор кому-то нравится 🤦🏻♂️ ещё на выходе было понятно, что игра 💩
Ок. Просто не брать и не голосовать кошельком. Потом меньше будут вонять.
Фанаты Naughty Dog купят, а их не мало
Вообще Дракману можно позавидовать. Два раза вподряд выпросить бабло у Сони на свой фетиш прикрытый игрой и ''сюжетом с глубоким смыслом''.
Жду игру на полке [скидка 50%] как это было с TLOU2 через месяц после выхода.
Ага потом при провале игры скажут, что виноваты мы игроки.
обиделся 🤣
Я напомню Дэвид Яффе защищал от хейтеров Драгон Эйдж новый
Надеюсь эта шняга провалится с треском как и мерзкая фейлгард.
От авторов бф5 "не нравится не покупайте", поживем увидим как в итоге отразиться на прибыльности игры.
Ну тогда пусть и покупают сами, я лучше куплю другую игры которая будет мне по душе.
Ради этого хочу купить курсы по c# // Станислав Рубитской
Чтобы работать в гейм деве не обязательно быть программистом, сам как ни крути не сделаешь крупную игру и как правило программисты не попадают на должности где можно блочить повестку. Ну и делать меленькие игры тоже нужно понимать и реально оценивать силы, у меня например был случай когда 20 человек не вывезли сделать прототип так как сверху принимали очень странные решения.
Ничего не мешает без всякого товарища Си брать имеющиеся игры и их модить. Так и научишься // Александр Ковалёв
Я уже // Станислав Рубитской
Да конечно, делать игры для меньшинств, а потом удивляться, что играет только меньшинство
Посмотрим чё ты скажешь когда продажи будут минимальные)
Вот именно, игры делаются не для себя, а для других людей и если игрокам что-то не нравится, надо сразу это менять. А если относиться так к своей аудитории - не нравится не играй, то тогда не жалуйся почему она не продается или выпускай игру бесплатно, раз тебе не нужны продажи.
Да плевать им на продажи, их задача через игры и прочую медиа нести повестку, а блекрок и прочие компании их спонсируют.
Потом ноют что продажи такие маленькие и во всем виноваты токсичные геймеры. // Алексей Смирнов
уже всем понятно что повестка все, естественно что еще лет 5 по инерции будут выходить и черные русалочки и уродские велгарлды, не возможно остановить индустрию, которая последние лет 15 летела к пропасти с неимоверной скоростью, набирая в штат строго по квотам и платя куче дармоедов из свитбейби, но в ближайшие годы индустрия сама исцелится (надеюсь). По этому мне очень интересно что будет с новым проектом Дракмана, его игра выйдет через года два, а индустрию уже трясет жестко, провалы сыпаться как из рога изобилия и все именно с повесточной темой, раньше тонули мелкие проекты, но теперь в ход пошла тяжелая артиллерия, конкорд, велгард, а впереди ассасины, авовед и др. у которых шанс схлопнуться тоже очень велик. За два года ситуация может так перевернуться что выход Интергалактики может стать не просто провалом, а неуместной игрой которая может опозорит и похоронить Дракмана (чувак явно чсвшник), уже вой стоит неимоверный, а это только трейлер, причем что меня удивило на всех платформах, везде дизов в 2-3 раза больше чем лайков, и на IGN и на playstation и даже на оф. канале Naughty Dog, ВАУ!!! Дракман должен это видеть и понимать что если что то не начать менять, то проект и его карьера может тю-тю. И вот мне интересно начнут ли они что-то менять, или до талого будут нести радужный флаг.
Потом он же будет говорить "Игра провалилась из-за того, что её не купили те, кто критиковал игру якобы воук элементы и прочее".
Меня удивляет, что Сони продолжает держаться заданного курса. С TLOU 2 вышел скандал, пускай оно всё окупилось и принесло выгоды. Конкорд же в свою очередь это полный абсолютный провал без цента прибыли, зато с кучей расходов. Naughty Dog к тому же не смогли ни мультиплеер для второго TLOU сделать, ни отдельную сетевую игру, которую отменили. Ещё убытки.
Но они снова дают Дракману сделать ЭТО. Ну вот какго хрена, а?
Он ни для кого, в этом вся проблема...
Яффе о Dragon Age: The Veilguard: "Требовать убрать трансгендерных персонажей - всё равно что просить убрать темнокожих"
Тем временем чернокожие: Вроде и молодец мужик, а вроде и сравнил нас с трансами..
😆
А потом будет удивляться почему игра провалилась, что было не так с игрой. Роют себе яму и упрямо спрыгивают туда.
Она не провалится, её просто будут насильно запихивать в бандлы вместе с новыми консолями
просто будем в другие играть)
Ты 🌂☔зонтик
- Не нравится - делайте свои игры
- просто будем в другие играть)
- Хорошо
- Посмотрите, мы уже идём
- Ладно
- Идём-идём
- ...
- Точно идём
Нормально будет 🤘 // Константин Игоревич
А он сам то чего добился, клоун?
Сделал такие отличные игры как Uncharted, The last of us
>отличные игры
>The last of us
Он их не делал. Это просто очередной давно выгоревший мимокрокодил из эпохи PS2.
В стиме в основном положительные отзывы, на ПГ оценка почти 9. Это ли не отличная игра?
А он сам то в курсе, что он их делал?😀
Их право делать такие игры, моё право их не покупать😎 // Глеб Громов
И вот это животное раскрывало nacть на крайнего гадавара. А само то чем лучше? // Александр Ковалёв
Окзываем противодействие повесточным и продажным уродам.
А потом обвинят токсичных геймеров в провале продаж.
Каждое высказывание яффе - антибаза
Достойный агрумент взрослого человека:) Я вот тебе за это денег не дам, почему бы тебе не напечатать свои деньги?:)))
Но вообще, я за подобные проекты - пусть придумывают свои миры, в которых их трансы и разноцветные небинарные олени будут любить и понимать друг друга. А не лезут с этой фигнёй в устоявшиеся франшизы, в которых это выглядит чужеродно.
P.S: Забавно, а ведь теперь мы поменялись местами: раньше какие нибудь активистки придирались к персонажам игр, а теперь эти вынуждены защищаться. Нужно так же засирать их игры по-пустякам, как и они когда-то. Добро пожаловать в наш мир!:)
Делайте свои игры ?))) кто то просил это делать 🤣 // Алексей Пустовалов
игры, от которых потом в дристерах и редристах у цветных и жопотрахов очко полыхает, ага. как раз весной следующей выходит кингдам CUM второй, нововая волна ущемлений накроет интернеты
Вот же не зря мне этот God Of War 2018 и Рагнарёк никогда не нравились! 💩
Яппи нах никому не нуж0н. Несет бред в сети чтобы про него не забывали.
" Не нравится - делайте свои игры": Дэвид Яффе ответил критикам игры Intergalactic: The Heretic Prophet "
Летишь такой в самолёте и тебе в нём почти ничё не нравится что то тарахтит что то скрипит его малёха трусит клонит то в один то в другой бок и.т.д.. Тут выходит разработчик самолёта и начинает раздавать парашюты.У него спросили а что сабстна случилось?Он такой ну я же вижу по вам как вам не нравится мой самолёт вот вам парашюты спрыгивайте и делайте свой самолёт какой вам понравится.
тока когда ему что либо не понравится (продукт, вещь, закон, действие кого то и тп) пусть сам не забудет себе же сказать: не нравится - сделай сам
Поддерживаю. Почему не делают свои игры, фильмы, мультфильмы? Почему вообще обращают внимание на то, что "не для них"?..
Потому что обманывать людей - плохо.
Обманывать? Тут просто трейлер, который вообще ничего не говорит.
Они платят журналюгам, за то, что бы те вылизывали это гумно, а на тех, кто не вылизывает, пытаются давить.
Мы-то про это знаем, а вот для неискушенных в теме людей это обман.
Ну так то он дело говорит. Вонять на повесточку впринципи не имеет смысла. Продажи все скажут сами
Это посыл вечно недовольной публике на PG?)
Чел базу выдал. Но истеричкам невдомек.
Нет, он всего лишь в очередной раз навалил кринжа
И в чем он не прав?
Он прав.