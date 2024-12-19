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Intergalactic: The Heretic Prophet 2026 г.
Экшен, Адвенчура, От третьего лица, Научная фантастика
3.1 87 оценок

"Не нравится - делайте свои игры": Дэвид Яффе ответил критикам игры Intergalactic: The Heretic Prophet

Lunersun
Новости

Анонс Intergalactic: The Heretic Prophet вызвал куда больше шума, чем ожидали в Sony и Naughty Dog — студиям даже пришлось отключить комментарии под некоторыми материалами из-за волны негатива. И эта ситуация не прошла мимо внимания Дэвида Яффе, создателя оригинальной God of War. Он решил вмешаться и высказать своё мнение по поводу всего этого негатива:

«Не понимаю этих борцов с 'вокностью'. Почему бы им просто не делать свои игры? Вон даже Маск говорит, что хочет открыть игровую компанию. Если вам не нравится главная героиня — ну не для вас этот Intergalactic, и что с того? Идите играйте в игры, которые вам по душе».

Также Яффе подчеркнул, что о сюжете Intergalactic пока известно немного, поэтому все эти споры не имеют смысла:

А что вообще такого спорного в Intergalactic?! Единственное, что мы знаем — там какая-то охотница за головами гоняется за кем-то на другой планете, плюс музыка в стиле 80-х.

До этого Яффе также высказывался о трансгендерах в Dragon Age: The Veilguard.

Яффе о Dragon Age: The Veilguard: "Требовать убрать трансгендерных персонажей - всё равно что просить убрать темнокожих"
-44
74
Комментарии: 74
Ваш комментарий
erkins007

Ага, "не нравится не покупайте". Ну походу игра уже может передавать приветы Конкорду, дастборну и суисайду.

28
ZAUSA

Там: "Не нравится - делайте свои игры".

Ну походу игра уже может передавать приветы Конкорду, дастборну и суисайду.

Люди переживают что ли?)

-11
BoT_TaK_BoT

сначала делают игру по принципу "не нравится - не покупайте" а потом "токсичная аудитория не смогла оценить наш шедевр и поэтому студию придется закрыть"

13
ZAUSA BoT_TaK_BoT

И что? Какое дело "токсичной аудитории" до этого? Типа переживают?)

-6
Инcайдер
22
agula98
Если вам не нравится главная героиня — ну не для вас этот Intergalactic, и что с того? Идите играйте в игры, которые вам по душе

Так мы и пойдем, а дракман исполнит свою заветную мечту и после увольнения наконец-то пойдет сниматься в фильмах для взрослых в роли куколда. Сколько уже было таких клоунов которые орали, мол, не нравится не играйте а потом закрылись как разрабы перезапуска saints row

15
ZAUSA
Так мы и пойдем,

А дизлайки кто ставит тогда?

-9
Yoshemitsu

По аналогии.

Я пришел в ресторан, заплатил за самое дорогое блюдо, а мне принесли гувно. Я говорю - это гувно. А мне говорят, не нравится? Открой собственный ресторан! Конечно логика своя есть. Но я больше не пойду в этот ресторан.

8
SteadyMorgathus

Так для этого есть же меню в ресторане,где можно почитать состав, ингридиенты.Если там написано в составе гано и вы берете ,то чего можно ожидать?))От вас же не прячут ингредиент (героиню)специи (повестку).Идите в другой ресторан или же закажите блюдо по вкусу.

-3
koenigsegg22

Зачем ходить в ресторан зная, что там подают гувно?

-3
Илья_Казаков_93 koenigsegg22

Ну может обслуживание понравилось 😏

0
BashfulUgochi
Не понимаю этих борцов с 'вокностью'. Почему бы им просто не делать свои игры? Вон даже Маск говорит, что хочет открыть игровую компанию. Если вам не нравится главная героиня — ну не для вас этот Intergalactic, и что с того? Идите играйте в игры, которые вам по душе
7
Vinzed

Дэвида Яффе (GOW) и Джефф Росс (Days Gone) давно поехали кукухой. Увы, к сожалению, их высказывания до сих пор форсятся

7
Илья_Казаков_93

И ведь Days Gone до сих пор кому-то нравится 🤦🏻‍♂️ ещё на выходе было понятно, что игра 💩

2
almanaga

Ок. Просто не брать и не голосовать кошельком. Потом меньше будут вонять.

6
Константин335

Фанаты Naughty Dog купят, а их не мало

0
Kato Nekato

Вообще Дракману можно позавидовать. Два раза вподряд выпросить бабло у Сони на свой фетиш прикрытый игрой и ''сюжетом с глубоким смыслом''.
Жду игру на полке [скидка 50%] как это было с TLOU2 через месяц после выхода.

6
islamelmurzaev

Ага потом при провале игры скажут, что виноваты мы игроки.

5
rtnrwv

обиделся 🤣

4
Arbazan

Я напомню Дэвид Яффе защищал от хейтеров Драгон Эйдж новый

4
Здарова Заебал

Надеюсь эта шняга провалится с треском как и мерзкая фейлгард.

3
Just-a-your-King

От авторов бф5 "не нравится не покупайте", поживем увидим как в итоге отразиться на прибыльности игры.

2
qweqwqwewqeewqqweqwedsads

Ну тогда пусть и покупают сами, я лучше куплю другую игры которая будет мне по душе.

1
Пользователь ВКонтакте

Ради этого хочу купить курсы по c# // Станислав Рубитской

1
qweqwqwewqeewqqweqwedsads

Чтобы работать в гейм деве не обязательно быть программистом, сам как ни крути не сделаешь крупную игру и как правило программисты не попадают на должности где можно блочить повестку. Ну и делать меленькие игры тоже нужно понимать и реально оценивать силы, у меня например был случай когда 20 человек не вывезли сделать прототип так как сверху принимали очень странные решения.

0
Пользователь ВКонтакте

Ничего не мешает без всякого товарища Си брать имеющиеся игры и их модить. Так и научишься // Александр Ковалёв

0
Пользователь ВКонтакте Пользователь ВКонтакте

Я уже // Станислав Рубитской

0
Валерий Юриков

Да конечно, делать игры для меньшинств, а потом удивляться, что играет только меньшинство

1
golab42

Посмотрим чё ты скажешь когда продажи будут минимальные)

1
VladimirProg

Вот именно, игры делаются не для себя, а для других людей и если игрокам что-то не нравится, надо сразу это менять. А если относиться так к своей аудитории - не нравится не играй, то тогда не жалуйся почему она не продается или выпускай игру бесплатно, раз тебе не нужны продажи.

2
Matavashi

Да плевать им на продажи, их задача через игры и прочую медиа нести повестку, а блекрок и прочие компании их спонсируют.

0
Пользователь ВКонтакте

Потом ноют что продажи такие маленькие и во всем виноваты токсичные геймеры. // Алексей Смирнов

1
r23dom

уже всем понятно что повестка все, естественно что еще лет 5 по инерции будут выходить и черные русалочки и уродские велгарлды, не возможно остановить индустрию, которая последние лет 15 летела к пропасти с неимоверной скоростью, набирая в штат строго по квотам и платя куче дармоедов из свитбейби, но в ближайшие годы индустрия сама исцелится (надеюсь). По этому мне очень интересно что будет с новым проектом Дракмана, его игра выйдет через года два, а индустрию уже трясет жестко, провалы сыпаться как из рога изобилия и все именно с повесточной темой, раньше тонули мелкие проекты, но теперь в ход пошла тяжелая артиллерия, конкорд, велгард, а впереди ассасины, авовед и др. у которых шанс схлопнуться тоже очень велик. За два года ситуация может так перевернуться что выход Интергалактики может стать не просто провалом, а неуместной игрой которая может опозорит и похоронить Дракмана (чувак явно чсвшник), уже вой стоит неимоверный, а это только трейлер, причем что меня удивило на всех платформах, везде дизов в 2-3 раза больше чем лайков, и на IGN и на playstation и даже на оф. канале Naughty Dog, ВАУ!!! Дракман должен это видеть и понимать что если что то не начать менять, то проект и его карьера может тю-тю. И вот мне интересно начнут ли они что-то менять, или до талого будут нести радужный флаг.

1
Navigor506

Потом он же будет говорить "Игра провалилась из-за того, что её не купили те, кто критиковал игру якобы воук элементы и прочее".

Меня удивляет, что Сони продолжает держаться заданного курса. С TLOU 2 вышел скандал, пускай оно всё окупилось и принесло выгоды. Конкорд же в свою очередь это полный абсолютный провал без цента прибыли, зато с кучей расходов. Naughty Dog к тому же не смогли ни мультиплеер для второго TLOU сделать, ни отдельную сетевую игру, которую отменили. Ещё убытки.

Но они снова дают Дракману сделать ЭТО. Ну вот какго хрена, а?

1
Gauguin
Если вам не нравится главная героиня — ну не для вас этот Intergalactic

Он ни для кого, в этом вся проблема...

1
Сергей Понащенко

Яффе о Dragon Age: The Veilguard: "Требовать убрать трансгендерных персонажей - всё равно что просить убрать темнокожих"

Тем временем чернокожие: Вроде и молодец мужик, а вроде и сравнил нас с трансами..

1
Илья_Казаков_93

😆

0
vegas99

А потом будет удивляться почему игра провалилась, что было не так с игрой. Роют себе яму и упрямо спрыгивают туда.

1
Илья_Казаков_93

Она не провалится, её просто будут насильно запихивать в бандлы вместе с новыми консолями

0
-zotik-

просто будем в другие играть)

0
вупсич пупсич

Ты 🌂☔зонтик

-1
ZAUSA

- Не нравится - делайте свои игры

- просто будем в другие играть)

- Хорошо

- Посмотрите, мы уже идём

- Ладно

- Идём-идём

- ...

- Точно идём

-3
Пользователь ВКонтакте

Нормально будет 🤘 // Константин Игоревич

0
HellowRainbow

А он сам то чего добился, клоун?

0
Константин335

Сделал такие отличные игры как Uncharted, The last of us

-2
shurasick876 Константин335

>отличные игры
>The last of us

0
SWRY Константин335

Он их не делал. Это просто очередной давно выгоревший мимокрокодил из эпохи PS2.

1
Константин335 shurasick876

В стиме в основном положительные отзывы, на ПГ оценка почти 9. Это ли не отличная игра?

0
HellowRainbow Константин335

А он сам то в курсе, что он их делал?😀

0
Пользователь ВКонтакте

Их право делать такие игры, моё право их не покупать😎 // Глеб Громов

0
Пользователь ВКонтакте

И вот это животное раскрывало nacть на крайнего гадавара. А само то чем лучше? // Александр Ковалёв

0
smallhell

Окзываем противодействие повесточным и продажным уродам.

0
Vertoderan

А потом обвинят токсичных геймеров в провале продаж.

0
Chernobog123

Каждое высказывание яффе - антибаза

0
Аристов--Черный
Почему бы им просто не делать свои игры?

Достойный агрумент взрослого человека:) Я вот тебе за это денег не дам, почему бы тебе не напечатать свои деньги?:)))

Но вообще, я за подобные проекты - пусть придумывают свои миры, в которых их трансы и разноцветные небинарные олени будут любить и понимать друг друга. А не лезут с этой фигнёй в устоявшиеся франшизы, в которых это выглядит чужеродно.

P.S: Забавно, а ведь теперь мы поменялись местами: раньше какие нибудь активистки придирались к персонажам игр, а теперь эти вынуждены защищаться. Нужно так же засирать их игры по-пустякам, как и они когда-то. Добро пожаловать в наш мир!:)

0
Пользователь ВКонтакте

Делайте свои игры ?))) кто то просил это делать 🤣 // Алексей Пустовалов

0
пекабир

игры, от которых потом в дристерах и редристах у цветных и жопотрахов очко полыхает, ага. как раз весной следующей выходит кингдам CUM второй, нововая волна ущемлений накроет интернеты

0
Илья_Казаков_93

Вот же не зря мне этот God Of War 2018 и Рагнарёк никогда не нравились! 💩

0
Шмоня Натанзон

Яппи нах никому не нуж0н. Несет бред в сети чтобы про него не забывали.

0
B e s i k

" Не нравится - делайте свои игры": Дэвид Яффе ответил критикам игры Intergalactic: The Heretic Prophet "

Летишь такой в самолёте и тебе в нём почти ничё не нравится что то тарахтит что то скрипит его малёха трусит клонит то в один то в другой бок и.т.д.. Тут выходит разработчик самолёта и начинает раздавать парашюты.У него спросили а что сабстна случилось?Он такой ну я же вижу по вам как вам не нравится мой самолёт вот вам парашюты спрыгивайте и делайте свой самолёт какой вам понравится.

0
JohnTornton

тока когда ему что либо не понравится (продукт, вещь, закон, действие кого то и тп) пусть сам не забудет себе же сказать: не нравится - сделай сам

0
ZAUSA

Поддерживаю. Почему не делают свои игры, фильмы, мультфильмы? Почему вообще обращают внимание на то, что "не для них"?..

-1
smallhell

Потому что обманывать людей - плохо.

0
ZAUSA smallhell

Обманывать? Тут просто трейлер, который вообще ничего не говорит.

-1
Комментарий удален
smallhell Yoshemitsu

Они платят журналюгам, за то, что бы те вылизывали это гумно, а на тех, кто не вылизывает, пытаются давить.
Мы-то про это знаем, а вот для неискушенных в теме людей это обман.

0
Mr_Bredman

Ну так то он дело говорит. Вонять на повесточку впринципи не имеет смысла. Продажи все скажут сами

-1
Miero

Это посыл вечно недовольной публике на PG?)

-3
Ой извините

Чел базу выдал. Но истеричкам невдомек.

-4
Илья_Казаков_93

Нет, он всего лишь в очередной раз навалил кринжа

0
Константин335

И в чем он не прав?

-5
ZAUSA

Он прав.

-1