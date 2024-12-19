" Не нравится - делайте свои игры": Дэвид Яффе ответил критикам игры Intergalactic: The Heretic Prophet "

Анонс Intergalactic: The Heretic Prophet вызвал куда больше шума, чем ожидали в Sony и Naughty Dog — студиям даже пришлось отключить комментарии под некоторыми материалами из-за волны негатива. И эта ситуация не прошла мимо внимания Дэвида Яффе, создателя оригинальной God of War. Он решил вмешаться и высказать своё мнение по поводу всего этого негатива:

«Не понимаю этих борцов с 'вокностью'. Почему бы им просто не делать свои игры? Вон даже Маск говорит, что хочет открыть игровую компанию. Если вам не нравится главная героиня — ну не для вас этот Intergalactic, и что с того? Идите играйте в игры, которые вам по душе».

Также Яффе подчеркнул, что о сюжете Intergalactic пока известно немного, поэтому все эти споры не имеют смысла:

А что вообще такого спорного в Intergalactic?! Единственное, что мы знаем — там какая-то охотница за головами гоняется за кем-то на другой планете, плюс музыка в стиле 80-х.

До этого Яффе также высказывался о трансгендерах в Dragon Age: The Veilguard.