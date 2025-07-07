Нил Дракман похвастался LEGO-версией космического корабля из Intergalactic: The Heretic Prophet

Креативный директор Naughty Dog Нил Дракман поделился в соцсетях снимком необычного подарка — детальной LEGO-модели космического корабля The Porsche 984 Tempest NDX и минифигурки героини Джордан из грядущей игры Intergalactic: The Heretic Prophet.
Автором набора стал LEGO-энтузиаст и аниматор под псевдонимом 2bricks_official, который признался, что даже не ожидал, что его фанатская работа попадёт в руки самого Дракмана. По словам конструктора, встреча с одним из ключевых лиц Naughty Dog прошла в дружественной атмосфере:
Я просто хотел показать, сколько мелких деталей я вложил в эту модель. И Дракман всё это заметил!
Стоит отметить, что энтузиаст очень детально проработал космический корабль, учитывая его сложный дизайн. На крыльях корабля — узнаваемые золотые полосы, а кабина детально воссоздана по артам из тизеров игры.
С момента анонса Intergalactic: The Heretic Prophet прошло уже полгода, но точная дата релиза проекта всё ещё не раскрыта. Известно лишь, что игра разрабатывается эксклюзивно для PlayStation 5, а позднее, возможно, появится и на ПК. Сам Дракман ранее утверждал, что этот проект — один из приоритетных для Naughty Dog на ближайшие годы.
ГГшка даже в лего версии на мерзкого транса похожа...😂
Урод, которого давно пора уже похоронить в буквальном смысле этого слова
сам себе пиар-менеджер. Игру еще никто не видел, а лего модельки уже подгоняют, чтобы хоть как-то хайпить на пустом месте. Пока одни делают игры, другие фоткаются с фанатскими поделками для соцсетей, намекая на свою гениальность. Проект настолько приоритетный, что полгода из новостей только подаренный конструктор и восторги от чужих трейлеров.
Ну хоть не любовницей жены и то ладно