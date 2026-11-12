Нил Дракман сообщил, что разработка Intergalactic: The Heretic Prophet выходит на финальную стадию

Похоже, студия Naughty Dog приближается к завершению своего самого амбициозного проекта на сегодняшний день. Ранее появлялись сообщения о том, что разработка Intergalactic: The Heretic Prophet находится на продвинутой стадии — студия переключилась на тестирование, полировку и локализацию, о чем свидетельствовали вакансии, размещённые компанией. Теперь это подтверждено официально.

В недавнем интервью на мероприятии «Comic Creators Block Party 2026» глава Naughty Dog Нил Дракманн сообщил, что работа над Intergalactic: The Heretic Prophet продвинулась очень далеко: сейчас команда сосредоточена на доработке игрового процесса и проработке мельчайших деталей.

Дракманн пояснил, что разработчики занимаются совершенствованием игры и внесением последних штрихов. Он подтвердил, что полноценная презентация — с демонстрацией геймплея и сюжета — запланирована на 2027 год. Также он отметил, что в актёрский состав вошли известные артисты, чьи роли пока держатся в секрете.

По словам Дракманна, проект объединяет в себе черты трёх знаковых франшиз студии: научно-фантастические элементы Jak & Daxter, дух приключений в духе Uncharted, а также драматическую и философскую глубину The Last of Us.