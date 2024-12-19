"Нил Дракманн - бог видеоигр": Тати Габриэль очень рада, что ей придётся работать с этим геймдизайнером

Тати Габриэль не может сдержать восторга от участия в новом проекте Naughty Dog. Звезда сериала «Леденящие душу приключения Сабрины» получила главную роль в научно-фантастической игре Intergalactic: The Heretic Prophet, где она сыграет охотницу за головами Джордан А. Мун.
В своих соцсетях 28-летняя актриса не скрывает радости от работы над новой франшизой для PlayStation 5. Особенно тепло Тати отзывается о сотрудничестве с Нилом Дракманном — она даже называет геймдизайнера «богом видеоигр» за его вклад в развитие индустрии. А ещё Габриэль искренне поблагодарила студию Naughty Dog за оказанное доверие и возможность снова поработать вместе.
К слову, для Тати это уже не первое знакомство с проектами Naughty Dog. Она успела сыграть злодейку в экранизации Uncharted с Томом Холландом, а совсем скоро её можно будет увидеть в роли Норы во втором сезоне «Одних из нас».
Фанаты Кодзимы,Миадзаки,и прочих с ней поспорят.
Трахман один из создателей серии TLoU. А первая часть была прорывной в своем жанре
Гений переоценен я считаю, соулслайки тоже не моя тема, твои перечисленные для любителей я думаю, а игры от ND попсовее
Почти во всем
кодзима лютую пapaшу делает
миадзаки тож конвейер однотипный
Почти не считается
Если больной защищает больного это не значит что он здоровый.
Да пошла она куда подальше, сони Америка загубила полностью всё наследие playstation, с такими играми можно уже поминать сони, из некогда великой компании скатились в помоечную повестку, вот что значит доминирования на рынке консоли творят что хотят.
Чет ее прическа напоминает пену для бритья)
и.н.д.ж.и.б.а.б.а
Страшно что Тати будет геймдизайнером
>"Нил Дракманн - бог видеоигр": Тати Габриэль
Дeрьмoдемон, скорее
Почему этот вклад в развитие индустрии коричневый и воняет?
Что и требовалось доказать. Благодаря тому, что это чудо сама написала, теперь точно известно что это гибрид афроамериканца и кореянки. Причем первое очень сильно бросается в глаза...
Какая мерзкая девка
Ахахахахаха!
а верующие там не хотят оскорбиться, после такого высказывания?
или тока черномазым и голубым можно?
Ну и мерзость
габриэль чёт переигрывает, как будто в секте. в индустрии он разве что бог графония и заскриптованных сцен. очередное кинцо с qte запилят, а она радуется. играла в анчартед, пять минут до первого катсценчика
там это... буковка "м" лишняя
Видимо бананы предложили
как там в меме, сам себя наградил
Э бы сказал ND боги, Брюса Стрейли тоже надо учитывать, + бабка с очками была, сценаристка, сейчас над Капитаном америкой или над мстюками работает которая
Как же до блеска чёрненькая вылизывает попу белому. Прелесть!.)))))
ааа. так вот как выглядит девушка жены дрюкмана 😂
Ой, блин! Так она и в жизни стрёмная. И... тупая.
Она забыла, что еще есть один постоянный член шахматного клуба 😏
Если б не написали, что она в Анче снималась, я бы её и не вспомнил
О экспертка в игровой индустрии расскажи нам)))
Хидео Кодзима,Сид Мейер и многие другие отличные геймдизайнеры видать по мнению этого нечто-никто?
А кто оно такое?
А я то думаю с кого слизали такую уродливую глав героиню в игре
а щё больше она рада деньгам , которые ей платить будут
С этим спорят разве что те, у кого на попе волос больше, чем у нее на голове.