"Нил Дракманн - бог видеоигр": Тати Габриэль очень рада, что ей придётся работать с этим геймдизайнером

Тати Габриэль не может сдержать восторга от участия в новом проекте Naughty Dog. Звезда сериала «Леденящие душу приключения Сабрины» получила главную роль в научно-фантастической игре Intergalactic: The Heretic Prophet, где она сыграет охотницу за головами Джордан А. Мун.

В своих соцсетях 28-летняя актриса не скрывает радости от работы над новой франшизой для PlayStation 5. Особенно тепло Тати отзывается о сотрудничестве с Нилом Дракманном — она даже называет геймдизайнера «богом видеоигр» за его вклад в развитие индустрии. А ещё Габриэль искренне поблагодарила студию Naughty Dog за оказанное доверие и возможность снова поработать вместе.

К слову, для Тати это уже не первое знакомство с проектами Naughty Dog. Она успела сыграть злодейку в экранизации Uncharted с Томом Холландом, а совсем скоро её можно будет увидеть в роли Норы во втором сезоне «Одних из нас».