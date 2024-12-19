ЧАТ ИГРЫ
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Intergalactic: The Heretic Prophet 2026 г.
Экшен, Адвенчура, От третьего лица, Научная фантастика
3 91 оценка

"Нил Дракманн - бог видеоигр": Тати Габриэль очень рада, что ей придётся работать с этим геймдизайнером

Lunersun
Новости

Тати Габриэль не может сдержать восторга от участия в новом проекте Naughty Dog. Звезда сериала «Леденящие душу приключения Сабрины» получила главную роль в научно-фантастической игре Intergalactic: The Heretic Prophet, где она сыграет охотницу за головами Джордан А. Мун.

В своих соцсетях 28-летняя актриса не скрывает радости от работы над новой франшизой для PlayStation 5. Особенно тепло Тати отзывается о сотрудничестве с Нилом Дракманном — она даже называет геймдизайнера «богом видеоигр» за его вклад в развитие индустрии. А ещё Габриэль искренне поблагодарила студию Naughty Dog за оказанное доверие и возможность снова поработать вместе.

К слову, для Тати это уже не первое знакомство с проектами Naughty Dog. Она успела сыграть злодейку в экранизации Uncharted с Томом Холландом, а совсем скоро её можно будет увидеть в роли Норы во втором сезоне «Одних из нас».

-51
37
Комментарии: 37
Ваш комментарий
Vantor

Фанаты Кодзимы,Миадзаки,и прочих с ней поспорят.

14
K0t Felix

Трахман один из создателей серии TLoU. А первая часть была прорывной в своем жанре

-13
Челодой моловек 94

Гений переоценен я считаю, соулслайки тоже не моя тема, твои перечисленные для любителей я думаю, а игры от ND попсовее

-8
Челодой моловек 94 K0t Felix

Почти во всем

-7
JohnTornton

кодзима лютую пapaшу делает
миадзаки тож конвейер однотипный

-2
K0t Felix Челодой моловек 94

Почти не считается

-1
NerionPlus

Если больной защищает больного это не значит что он здоровый.

9
kotasha

Да пошла она куда подальше, сони Америка загубила полностью всё наследие playstation, с такими играми можно уже поминать сони, из некогда великой компании скатились в помоечную повестку, вот что значит доминирования на рынке консоли творят что хотят.

8
Just-a-your-King

Чет ее прическа напоминает пену для бритья)

7
ЛАГАРИУМ

и.н.д.ж.и.б.а.б.а

3
Jarvis666

Страшно что Тати будет геймдизайнером

3
RoboB

>"Нил Дракманн - бог видеоигр": Тати Габриэль

3
HellowRainbow

Дeрьмoдемон, скорее

0
SEAL-KillerXXL

Почему этот вклад в развитие индустрии коричневый и воняет?

2
BossyBat

Что и требовалось доказать. Благодаря тому, что это чудо сама написала, теперь точно известно что это гибрид афроамериканца и кореянки. Причем первое очень сильно бросается в глаза...

2
Armen 88

Какая мерзкая девка

2
Taicho

Ахахахахаха!

1
JohnTornton

а верующие там не хотят оскорбиться, после такого высказывания?
или тока черномазым и голубым можно?

1
dexxxx123
1
Madiark

Ну и мерзость

1
Gridon

габриэль чёт переигрывает, как будто в секте. в индустрии он разве что бог графония и заскриптованных сцен. очередное кинцо с qte запилят, а она радуется. играла в анчартед, пять минут до первого катсценчика

1
Инcайдер
геймдизайнером

там это... буковка "м" лишняя

1
Syntrax

Видимо бананы предложили

1
Темный-Властелин

как там в меме, сам себя наградил

1
Челодой моловек 94

Э бы сказал ND боги, Брюса Стрейли тоже надо учитывать, + бабка с очками была, сценаристка, сейчас над Капитаном америкой или над мстюками работает которая

0
SOLUS5678

Как же до блеска чёрненькая вылизывает попу белому. Прелесть!.)))))

0
Инcайдер

ааа. так вот как выглядит девушка жены дрюкмана 😂

0
Despot_Aspid

Ой, блин! Так она и в жизни стрёмная. И... тупая.

0
Избранный Иноса

Она забыла, что еще есть один постоянный член шахматного клуба 😏

0
Denis Kyokushin

Если б не написали, что она в Анче снималась, я бы её и не вспомнил

0
6363

О экспертка в игровой индустрии расскажи нам)))

0
nikvik jm
Нил Дракманн - бог видеоигр

Хидео Кодзима,Сид Мейер и многие другие отличные геймдизайнеры видать по мнению этого нечто-никто?

0
HellowRainbow

А кто оно такое?

0
Кот Пингвинович

А я то думаю с кого слизали такую уродливую глав героиню в игре

0
rtnrwv

а щё больше она рада деньгам , которые ей платить будут

-1
Ой извините

С этим спорят разве что те, у кого на попе волос больше, чем у нее на голове.

-7