Нил Дракманн намекнул на участие актрисы из The Last of Us в Intergalactic: The Heretic Prophet

Глава разработки Intergalactic: The Heretic Prophet Нил Дракманн намекнул на участие знакомой актрисы из серии The Last of Us в новом проекте студии.

На своей странице в соцсетях Дракманн опубликовал фотографию Мерл Дэндридж в костюме для захвата движений. Снимок был сделан в студии мокапа, а подпись к публикации назвала актрису «межгалактическим сокровищем», что многие восприняли как прямой намёк на её участие в Intergalactic: The Heretic Prophet.

Дэндридж давно сотрудничает со студией Naughty Dog. Она известна по роли Марлин в оригинальной игре The Last of Us и её продолжении, а также повторила эту роль в телевизионной адаптации от HBO. Кроме того, актриса участвовала в создании Uncharted 4: A Thief's End.

Подробности о Intergalactic: The Heretic Prophet пока остаются ограниченными. Известно лишь, что игра представляет собой приключенческий экшен от третьего лица о космическом охотнике за головами, который оказывается на изолированной планете. Ранее Дракманн также отмечал, что сюжет проекта будет затрагивать темы религии и веры.

Новая игра Naughty Dog была впервые показана в виде короткого трейлера более года назад, и с тех пор студия почти не делилась свежими подробностями о проекте.