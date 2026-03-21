Нил Дракманн намекнул на участие актрисы из The Last of Us в Intergalactic: The Heretic Prophet

Глава разработки Intergalactic: The Heretic Prophet Нил Дракманн намекнул на участие знакомой актрисы из серии The Last of Us в новом проекте студии.
На своей странице в соцсетях Дракманн опубликовал фотографию Мерл Дэндридж в костюме для захвата движений. Снимок был сделан в студии мокапа, а подпись к публикации назвала актрису «межгалактическим сокровищем», что многие восприняли как прямой намёк на её участие в Intergalactic: The Heretic Prophet.
Дэндридж давно сотрудничает со студией Naughty Dog. Она известна по роли Марлин в оригинальной игре The Last of Us и её продолжении, а также повторила эту роль в телевизионной адаптации от HBO. Кроме того, актриса участвовала в создании Uncharted 4: A Thief's End.
Подробности о Intergalactic: The Heretic Prophet пока остаются ограниченными. Известно лишь, что игра представляет собой приключенческий экшен от третьего лица о космическом охотнике за головами, который оказывается на изолированной планете. Ранее Дракманн также отмечал, что сюжет проекта будет затрагивать темы религии и веры.
Новая игра Naughty Dog была впервые показана в виде короткого трейлера более года назад, и с тех пор студия почти не делилась свежими подробностями о проекте.
Я думаю игра будет шикарная, легко возьмёт GOTY.
Смотря на героиню этой игры мне кажется что Сони поступают правильно сохраняя эксклюзивность их игр на их же платформе
Какая красавица на фото, надеюсь выйдет шедевр не хуже Ласт Оф Ас 2, в Дракмана вера безграничная, ибо он - гений!