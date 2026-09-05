Нил Дракманн не изменил сценарий Intergalactic после The Last of Us, но учёл опыт работы над сериалом

Нил Дракманн рассказал, что его работа над телевизионной адаптацией The Last of Us для HBO не изменила подход к написанию сценариев для игр. При этом полученный на съёмочной площадке опыт оказался полезен в других аспектах разработки Intergalactic: The Heretic Prophet.

В разговоре с The Washington Post Дракманн отметил, что не участвовал в формировании творческого направления третьего сезона The Last of Us, а Naughty Dog не выполняла в нём творческую роль. Ранее он был сценаристом и шоураннером первых двух сезонов, однако затем отошёл от сериала, чтобы сосредоточиться на следующей игре студии.

По словам Дракманна, телевидение требует учитывать множество деталей, которые не так важны при создании игры. В частности, речь идёт об освещении, гриме и других производственных аспектах. Эти уроки теперь применяются при разработке Intergalactic: The Heretic Prophet.

При этом Naughty Dog пока не закончила работу с The Last of Us. Дракманн подтвердил, что студия не поставила точку в истории франшизы, однако не уточнил, идёт ли речь о полноценной The Last of Us Part 3 или о других проектах по вселенной.

Сама Intergalactic остаётся главным текущим проектом Дракманна. Учитывая, что с момента выхода последней игры Naughty Dog прошло уже больше шести лет, новая часть The Last of Us, вероятно, появится ещё нескоро.