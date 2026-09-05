Нил Дракманн не изменил сценарий Intergalactic после The Last of Us, но учёл опыт работы над сериалом

Нил Дракманн рассказал, что его работа над телевизионной адаптацией The Last of Us для HBO не изменила подход к написанию сценариев для игр. При этом полученный на съёмочной площадке опыт оказался полезен в других аспектах разработки Intergalactic: The Heretic Prophet.
В разговоре с The Washington Post Дракманн отметил, что не участвовал в формировании творческого направления третьего сезона The Last of Us, а Naughty Dog не выполняла в нём творческую роль. Ранее он был сценаристом и шоураннером первых двух сезонов, однако затем отошёл от сериала, чтобы сосредоточиться на следующей игре студии.
По словам Дракманна, телевидение требует учитывать множество деталей, которые не так важны при создании игры. В частности, речь идёт об освещении, гриме и других производственных аспектах. Эти уроки теперь применяются при разработке Intergalactic: The Heretic Prophet.
При этом Naughty Dog пока не закончила работу с The Last of Us. Дракманн подтвердил, что студия не поставила точку в истории франшизы, однако не уточнил, идёт ли речь о полноценной The Last of Us Part 3 или о других проектах по вселенной.
Сама Intergalactic остаётся главным текущим проектом Дракманна. Учитывая, что с момента выхода последней игры Naughty Dog прошло уже больше шести лет, новая часть The Last of Us, вероятно, появится ещё нескоро.
Ноти Дог делают игры с лучшей графикой, геймплеем, сюжетом, персонажами. Нитакусики с ПГ как всегда будут рваться в камментах, но это неоспоримый факт.
Сони давно какое то мусор стала выпускать, японцы убили все хорошие игры испоганили повесткой, что даже не то что покупать играть нет ни какого желания, на пс6 они уже особо не надеются, пацаны ребята будут до талого на пс5 сидеть, ед что впаиваемый ссд долго не посидишь, явно спц сделано что натолкнуть на покупку новой приставки, по это уже проще в пк вложиться на открытую платформу, когда сони своим фанатикам прям волосатым причендалом по губам проводит, мы заберем у вас всё будите жить только на лицензии.
Я бы переименовал игру
А ведь кто-то и в самом деле верит этому конъюнктурноему г-ну усердно маскирующемуся под творческую личсность и реально ждёт тот отвратительный вы-р, который он готовит на пару с Сони.