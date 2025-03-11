Нил Дракманн поделился новыми подробностями научно-фантастического экшена Intergalactic: The Heretic Prophet

Naughty Dog активно работает над Intergalactic: The Heretic Prophet — амбициозным научно-фантастическим экшеном, исследующим темы религии, веры и одиночества.

Геймдиректор Нил Дракманн поделился новыми подробностями во время беседы с режиссёром Алексом Гарлендом («Из машины») в шоу Creator to Creator. По его словам, студия разрабатывает проект уже четыре года, начиная с 2021-го.

События развернутся в альтернативном будущем, которое отклонилось от нашей реальности в конце 80-х. В этом мире возникла новая религия, которая быстро стала доминирующей. Naughty Dog несколько лет выстраивала её хронологию: от появления первого пророка до дальнейших трансформаций и искажений.

Религия распространяется только на одной планете, связь с которой пропала 600 лет назад. Туда по заданию отправляется главная героиня — охотница за головами. Однако её корабль терпит крушение, и теперь она вынуждена выживать в полной изоляции, пытаясь понять, что произошло.

Дракманн отметил, что в прошлых играх Naughty Dog у главного героя почти всегда был напарник. В Intergalactic игрок останется один в чужом месте, без понимания происходящего.

«Если ты вообще надеешься выбраться с этой планеты — а связи с ней не было уже 600 лет, – тебе придётся разобраться, что здесь случилось», — рассказал Дракманн.

Intergalactic: The Heretic Prophet была анонсирована в декабре 2024 года, но дата выхода пока неизвестна.