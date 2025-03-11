Нил Дракманн поделился новыми подробностями научно-фантастического экшена Intergalactic: The Heretic Prophet

Naughty Dog активно работает над Intergalactic: The Heretic Prophet — амбициозным научно-фантастическим экшеном, исследующим темы религии, веры и одиночества.
Геймдиректор Нил Дракманн поделился новыми подробностями во время беседы с режиссёром Алексом Гарлендом («Из машины») в шоу Creator to Creator. По его словам, студия разрабатывает проект уже четыре года, начиная с 2021-го.
События развернутся в альтернативном будущем, которое отклонилось от нашей реальности в конце 80-х. В этом мире возникла новая религия, которая быстро стала доминирующей. Naughty Dog несколько лет выстраивала её хронологию: от появления первого пророка до дальнейших трансформаций и искажений.
Религия распространяется только на одной планете, связь с которой пропала 600 лет назад. Туда по заданию отправляется главная героиня — охотница за головами. Однако её корабль терпит крушение, и теперь она вынуждена выживать в полной изоляции, пытаясь понять, что произошло.
Дракманн отметил, что в прошлых играх Naughty Dog у главного героя почти всегда был напарник. В Intergalactic игрок останется один в чужом месте, без понимания происходящего.
«Если ты вообще надеешься выбраться с этой планеты — а связи с ней не было уже 600 лет, – тебе придётся разобраться, что здесь случилось», — рассказал Дракманн.
Intergalactic: The Heretic Prophet была анонсирована в декабре 2024 года, но дата выхода пока неизвестна.
Почему нельзя было сделать нормальную героиню я хз, зачем этот транс?
Какой еще транс? Ты что ли в жизни не видел лысых девушек? Все нормально с героиней
В жизни есть и калоеды с трансами. Но это не значит, что их будут рады видеть в играх.
гендерГалактик
Это ж в каких кругах вы(к вам же надо во множественном числе обращаться, я правильно понимаю?)вращаетесь, что для вас это нормально??? Я НИ РАЗУ не видел лысых девушек, разве что только по телевизору.
Что это, афромазый чинг-чонг?
афро-азиатка лесбиянка
Братишка я тут это ...... ))))
Ясно. Одинокая и обиженная инцелка тата, против религии деспотичных цисгендеров. Ну и калище.
На что он рассчитывает ? Ну... сам свою карьеру поганит такими героями хрен пойми какого пола
Нил Дракманн талантлив делать страшных женщин, может у него фетиш такой?)
Не знаю, удаляют ли тут такое :)
)
Отборное Дракманновское дерьмо.
У этой игры уже не будет такого бэкграунда, как у last of us 2. Не думаю, что её ждёт успех. Игру года конечно дадут, ведь это Нил Дуракман и Naughty Dog.
Надеюсь эту игру выпустят через короткое время на пк, либо придется покупать консоль. Уж очень интересна мне эта игра, люблю фантастику. И судя о том что рассказал Дракманн о игре, это будет интересно
Спин офф Льва из TLOU 2.