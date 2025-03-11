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Intergalactic: The Heretic Prophet 2027 г.
Экшен, Адвенчура, От третьего лица, Научная фантастика
2.8 155 оценок

Нил Дракманн поделился новыми подробностями научно-фантастического экшена Intergalactic: The Heretic Prophet

butcher69
Новости

Naughty Dog активно работает над Intergalactic: The Heretic Prophet — амбициозным научно-фантастическим экшеном, исследующим темы религии, веры и одиночества.

Геймдиректор Нил Дракманн поделился новыми подробностями во время беседы с режиссёром Алексом Гарлендом («Из машины») в шоу Creator to Creator. По его словам, студия разрабатывает проект уже четыре года, начиная с 2021-го.

Sony и Naughty Dog представили Intergalactic: The Heretic Prophet для PS5

События развернутся в альтернативном будущем, которое отклонилось от нашей реальности в конце 80-х. В этом мире возникла новая религия, которая быстро стала доминирующей. Naughty Dog несколько лет выстраивала её хронологию: от появления первого пророка до дальнейших трансформаций и искажений.

Религия распространяется только на одной планете, связь с которой пропала 600 лет назад. Туда по заданию отправляется главная героиня — охотница за головами. Однако её корабль терпит крушение, и теперь она вынуждена выживать в полной изоляции, пытаясь понять, что произошло.

Дракманн отметил, что в прошлых играх Naughty Dog у главного героя почти всегда был напарник. В Intergalactic игрок останется один в чужом месте, без понимания происходящего.

«Если ты вообще надеешься выбраться с этой планеты — а связи с ней не было уже 600 лет, – тебе придётся разобраться, что здесь случилось», — рассказал Дракманн.

Intergalactic: The Heretic Prophet была анонсирована в декабре 2024 года, но дата выхода пока неизвестна.

-20
22
Комментарии: 22
Ваш комментарий
Deathdoor

Почему нельзя было сделать нормальную героиню я хз, зачем этот транс?

9
Константин335

Какой еще транс? Ты что ли в жизни не видел лысых девушек? Все нормально с героиней

-17
0ncnjqybr Константин335

В жизни есть и калоеды с трансами. Но это не значит, что их будут рады видеть в играх.

6
ka27

гендерГалактик

1
PICTURE ORGANIC Константин335

Это ж в каких кругах вы(к вам же надо во множественном числе обращаться, я правильно понимаю?)вращаетесь, что для вас это нормально??? Я НИ РАЗУ не видел лысых девушек, разве что только по телевизору.

0
Simple Jack

Что это, афромазый чинг-чонг?

5
Legioner999

афро-азиатка лесбиянка

1
MNM 1985
5
BrokVud
3
MNM 1985 BrokVud

Братишка я тут это ...... ))))

0
dexxxx123

Ясно. Одинокая и обиженная инцелка тата, против религии деспотичных цисгендеров. Ну и калище.

2
Sir Patrik
2
Max Rolens

На что он рассчитывает ? Ну... сам свою карьеру поганит такими героями хрен пойми какого пола

1
Dementor

Нил Дракманн талантлив делать страшных женщин, может у него фетиш такой?)

1
ka27

Не знаю, удаляют ли тут такое :)

1
MNM 1985 ka27

)

0
Magnusss
0
Кей Овальд

Отборное Дракманновское дерьмо.

0
Евгений Кондратенко

У этой игры уже не будет такого бэкграунда, как у last of us 2. Не думаю, что её ждёт успех. Игру года конечно дадут, ведь это Нил Дуракман и Naughty Dog.

-1
Константин335

Надеюсь эту игру выпустят через короткое время на пк, либо придется покупать консоль. Уж очень интересна мне эта игра, люблю фантастику. И судя о том что рассказал Дракманн о игре, это будет интересно

-9
Евгений Кондратенко

Спин офф Льва из TLOU 2.

0
Sir Patrik
2