Нил Дракманн рассказал, как Jak and Daxter повлияла на разработку Intergalactic: The Heretic Prophet

Руководитель Naughty Dog Нил Дракманн рассказал, что Intergalactic: The Heretic Prophet вобрала в себя идеи сразу трёх франшиз студии, включая культовую Jak and Daxter. По его словам, именно приключения Джека и Дакстера стали последним научно-фантастическим проектом команды до возвращения к жанру в новой игре.

Во время Comic Creators Block Party 2026 Дракманн пообщался с комиком Паттоном Освальтом, который спросил его, повлияли ли предыдущие работы Naughty Dog на создание Intergalactic. Разработчик объяснил, что после многолетней работы над The Last of Us и Uncharted студия захотела вернуться к научной фантастике.

«Мы занимались The Last of Us и Uncharted с 2005 года, и это относительно приземлённые франшизы. Их события происходят на нашей планете. Нам очень хотелось вернуться к научной фантастике, которой мы не занимались со времён Jak and Daxter», — рассказал Дракманн.

По его словам, Intergalactic объединит научно-фантастические и фэнтезийные элементы Jak and Daxter, приключенческий экшен Uncharted и серьёзную драматургию The Last of Us. При этом Naughty Dog намерена углубить игровые механики, сохранив привычный для студии кинематографичный подход к повествованию.

Дракманн также подтвердил влияние аниме на новую игру. Среди источников вдохновения он назвал «Акиру» и «Евангелион», отметив, что речь идёт не только о визуальном стиле, но и о философии и способах рассказывать истории.

Подробнее об Intergalactic: The Heretic Prophet Naughty Dog обещает рассказать в 2027 году. Тогда же ожидается демонстрация игрового процесса и раскрытие подробностей сюжета.