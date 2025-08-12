ЧАТ ИГРЫ
Intergalactic: The Heretic Prophet 2027 г.
Экшен, Адвенчура, От третьего лица, Научная фантастика
2.9 198 оценок

Один из лучших специалистов по физике присоединился к разработчикам Intergalactic: The Heretic Prophet

Gruz_ Gruz_

Майкл Эверт, ветеран программирования физических систем для GTA 4, GTA 5 и Red Dead Redemption, присоединился к Naughty Dog в качестве старшего программиста по физике для работы над Intergalactic:The Heretic Prophet. Привлечение Эверта отражает амбициозную стратегию Naughty Dog по повышению технологической планки для своей первой новой IP более чем за десять лет

Стратегия студи Naughty Dog по подбору персонала повторяет стратегию Rockstar Games, которая давно привлекает лучших программистов и разработчиков в индустрии. Эта философия позволяла команде Grand Theft Auto сохранять технологическое лидерство на протяжении многих лет, и сейчас, похоже, Naughty Dog хочет применить тот же подход к своему творческому будущему.

Результаты работы Эверт могут выйти далеко за пределы Intergalactic: The Heretic Prophet. Как и в случае с Rockstar, где технические инновации, разработанные для одного проекта, впоследствии использовались во всех играх студии, так и в Naughty Dog усовершенствование физических систем может пойти на пользу всем будущим играм, которые находятся в разработке. Такой подход представляет собой долгосрочные инвестиции, которые могут произвести революцию в подходе студии к игровым технологиям.

Пока в индустрии с любопытством ждут первых конкретных подробностей о Intergalactic: The Heretic Prophet, одно кажется несомненным: для работы над проектом привлекаются едва ли не лучшие из доступных на рынке специалистов, повышая ожидания того, что может стать следующим переломным моментом в интерактивных развлечениях.

