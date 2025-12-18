По данным Джейсона Шрайера, разработчики Intergalactic: The Heretic Prophet страдают от серьёзных переработок

Компания Naughty Dog заставляет разработчиков Intergalactic: The Heretic Prophet работать сверхурочно. Об этом сообщает Джейсон Шрайер из Bloomberg.
В статье, опубликованной в четверг, Шрайер утверждает, что студия, создавшая такие игры, как The Last of Us и Uncharted, «заставляет своих сотрудников работать сверхурочно, чтобы подготовиться к предстоящей проверке демоверсии материнской компанией».
Сообщается, что запросы на работу сотрудников, требующие не менее восьми дополнительных часов в неделю, начали поступать ещё в октябре, и это фиксировалось в электронных таблицах. Это делалось для компенсации времени, потерянного из-за несоблюдения сроков.
Сотрудникам было дано указание не работать более 60 часов в неделю. Сотрудникам также было сказано возвращаться в офис пять дней в неделю в течение этого периода, вместо трёх ранее, что заставило некоторых сотрудников в спешке искать альтернативные варианты ухода за детьми и домашними животными.
Те, кто говорил со Шрайером на условиях анонимности, опасаются, что если уже сейчас, за 18 месяцев до релиза, приходится работать сверхурочно, то в ближайшие месяцы ситуация может ухудшиться. На момент написания статьи релиз Intergalactic запланирован на середину 2027 года.
