По данным инсайдера, Intergalactic: The Heretic Prophet вдвое больше, чем The Last of Us 2

Intergalactic: The Heretic Prophet всё ещё окутана множеством тайн. Пока что мы видели только один трейлер предстоящего проекта Naughty Dog, и даже он не раскрывает всей сути игры. К сожалению, согласно последним сообщениям, проект не будет представлен на церемонии TGA в этом году, но один инсайдер поделился новой информацией о нём.

Инсайдер Detective Seeds написал в X, что связался с Naughty Dog через LinkedIn и задал разработчикам несколько вопросов. Некоторые из них нам уже известны, например, то, что Intergalactic будет больше фокусироваться на RPG-элементах, чем предыдущие игры студии. Игроки будут делать выбор, который повлияет на различные аспекты игры.

Разработчики также упомянули масштаб проекта — Intergalactic, как сообщается, вдвое больше The Last of Us: Part 2. Прохождение основной сюжетной линии предыдущей игры Naughty Dog, по данным HowLongToBeat, занимает около 24 часов, что является рекордом для всех игр студии на данный момент. Похоже, что по масштабу Intergalactic затмит их все.

Что касается даты выхода игры, два журналиста недавно сообщили, что её не стоит ожидать в 2026 году, что теперь подтвердил Detective Seeds. Он узнал, что Intergalactic запланирована на 2027 год, хотя это всё ещё считается «гибким сроком». Это означает, что ждать придётся ещё дольше.

Инсайдер также упомянул, что они уже работают над локализацией на большинство языков, что не секрет, поскольку соответствующие вакансии есть на сайте Naughty Dog. Ожидается, что сроки завершения локализации будут сопоставимы с графиком локализации TLOU Part 2.