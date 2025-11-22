По слухам, новая игра Naughty Dog, Intergalactic: The Heretic Prophet, может выйти уже в 2026 году

О новом проекте Naughty Dog по-прежнему известно крайне мало, но, похоже, ждать подробностей осталось недолго. По словам бывшего журналиста и инсайдера Колина Мориарти, космическое приключение Intergalactic: The Heretic Prophet приближается к завершению разработки — вплоть до состояния полностью готового контента.

Мориарти рассказал, что студия активно нанимает специалистов по локализации, что обычно происходит на финальных этапах производства. Он также отметил, что слышал позитивные отзывы от людей, которые уже видели игру в работе. По его словам, проект могут показать на церемонии The Game Awards уже в декабре, а выпуск возможен в 2026 году — если Naughty Dog не решит взять дополнительное время на полировку.

Официальной информации от Sony или самой студии по-прежнему нет, однако Intergalactic: The Heretic Prophet создаётся с 2020 года, и поклонники ожидают, что долгожданный анонс деталей состоится до конца нынешнего года.