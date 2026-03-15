ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Intergalactic: The Heretic Prophet 2027 г.
Экшен, Адвенчура, От третьего лица, Научная фантастика
2.9 263 оценки

Похоже, молчание вокруг Intergalactic: The Heretic Prophet скоро прервется - PlayStation обновили страницу игры

Gruz_ Gruz_

Прошло больше года с момента анонса масштабного sci-fi экшена Intergalactic: The Heretic Prophet для PlayStation 5. Несмотря на затянувшееся молчание студии Naughty Dog (авторов Uncharted и The Last of Us), работа над игрой явно кипит. На это намекает обновление официальной страницы в PlayStation Store, где появилось свежее описание проекта — явный признак подготовки к полноценной презентации.

Согласно описанию, сюжет игры перенесет нас на тысячи лет вперед. Главная героиня — опасная наемница Джордан А. Мун (актриса Тати Габриэль), запертая на далекой планете Семпирия. Ей предстоит стать первым человеком за шесть веков, сумевшим преодолеть орбиту этого мира.

Intergalactic: The Heretic Prophet — это сюжетный экшен с более открытым миром, чем в серия The Last of Us. Игрокам предстоит выживать на планете Семпирия в эстетике «кассетного футуризма» 80-х с его кнопками, ЭЛТ-мониторами и аналоговой техникой. Мобильной базой станет кастомизируемый корабль Porsche. Благодаря движку для PS5 игра предложит бесшовные переходы и реалистичную мимику. Проект в разработке с 2020 года, а саундтрек пишут Трент Резнор и Аттикус Росс.

Официально дата не объявлена, но по данным инсайдеров (в том числе Джейсона Шрайера из Bloomberg), релиз запланирован на середину 2027 года.

21
10
Комментарии:
Ваш комментарий
DreadfulLiam
17
Retro_Gamer

Покойся с миром, студия, создавшая Uncharted и первую The Last of Us.

8
SilkySarge

Может игра и не плохая получится... но как не хочется повестку про сильных лысых независимых видеть! надеюсь я как обычно ошибаюсь.

5
MNM 777
1
BigusDickus

это сейчас порш в каждую игру пихают?

1
ЗАГРУЗИТЬ ВСЕ КОММЕНТАРИИ