Похоже, молчание вокруг Intergalactic: The Heretic Prophet скоро прервется - PlayStation обновили страницу игры

Прошло больше года с момента анонса масштабного sci-fi экшена Intergalactic: The Heretic Prophet для PlayStation 5. Несмотря на затянувшееся молчание студии Naughty Dog (авторов Uncharted и The Last of Us), работа над игрой явно кипит. На это намекает обновление официальной страницы в PlayStation Store, где появилось свежее описание проекта — явный признак подготовки к полноценной презентации.

Согласно описанию, сюжет игры перенесет нас на тысячи лет вперед. Главная героиня — опасная наемница Джордан А. Мун (актриса Тати Габриэль), запертая на далекой планете Семпирия. Ей предстоит стать первым человеком за шесть веков, сумевшим преодолеть орбиту этого мира.

Intergalactic: The Heretic Prophet — это сюжетный экшен с более открытым миром, чем в серия The Last of Us. Игрокам предстоит выживать на планете Семпирия в эстетике «кассетного футуризма» 80-х с его кнопками, ЭЛТ-мониторами и аналоговой техникой. Мобильной базой станет кастомизируемый корабль Porsche. Благодаря движку для PS5 игра предложит бесшовные переходы и реалистичную мимику. Проект в разработке с 2020 года, а саундтрек пишут Трент Резнор и Аттикус Росс.

Официально дата не объявлена, но по данным инсайдеров (в том числе Джейсона Шрайера из Bloomberg), релиз запланирован на середину 2027 года.