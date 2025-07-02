Разработчики ищут дизайнера диалогов для внедрения в Intergalactic: The Heretic Prophet диалогов с использованием ИИ NPC

Intergalactic: The Heretic Prophet - большая игра от Naughty Dog была официально представлена ​​в прошлом году, и она обещает невероятные впечатления, и как говорят непохожа ни на что другое, что команда создавала до сих пор.

Хотя официальные подробности об игре пока остаются скудными, профиль разработчика ранее намекал на существование систем прогресса RPG в названии. Появился новый список вакансий для создателя диалогов, который предполагает, что Naughty Dog намерена использовать ИИ для диалогов NPC в игре.

Искусственный интеллект в настоящее время является одной из основных тем для обсуждения в отрасли и, как ожидается, станет важнейшим инструментом для разработчиков в будущем. Диалог, управляемый искусственным интеллектом, стал бы огромным событием для Intergalactic: The Heretic Prophet.

Согласно разделу «Чем вы будете заниматься» в списке вакансий, старший дизайнер диалогов будет работать над диалогами для нескольких частей игры, включая игровые сценарии и внутриигровые видеоролики.

В этом же разделе упоминается, что дизайнер будет работать над «системами диалогов, управляемыми искусственным интеллектом NPC», что довольно интересно, учитывая историю тщательно проработанных диалогов в Naughty Dog в прошлом.

Внедрение систем диалога с использованием искусственного интеллекта NPC.

Поскольку ожидается, что Intergalactic: The Heretic Prophet будет более открытой игрой, чем предыдущие игры студии, этот список вакансий может намекать на существование потенциальных диалоговых деревьев для игры.

Возможно, именно поэтому студия решила интегрировать ИИ в процесс разработки диалогов. Интересно, что руководитель студии Нил Дракманн ранее хвалил ИИ, заявляя, что он произведет революцию в разработке игр, сократив расходы и технические препятствия.

Возможно, список вакансий является частью более масштабных усилий Naughty Dog по внедрению искусственного интеллекта и его эффективной интеграции в рабочий процесс студии.

Что касается того, как может выглядеть эта система, управляемая ИИ, то например ИИ NPC от Nvidia показали, как технология может положительно повлиять на будущие игры. Возможно, Naughty Dog стремится к похожим системам, позволяя NPC предлагать соответствующие ответы на основе различных ситуаций и контекстов.

Intergalactic: The Heretic Prophet в настоящее время является одним из двух основных проектов в разработке Naughty Dog. Если в этой игре будет успешно реализован диалог, управляемый ИИ, студия может заняться аналогичными системами для второго проекта.