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Intergalactic: The Heretic Prophet 2027 г.
Экшен, Адвенчура, От третьего лица, Научная фантастика
2.8 155 оценок

"Сам не знаю, как эта штука будет выглядеть в конце" - Дракманн о своей новой игре Intergalactic: The Heretic Prophet

Lunersun
Новости

Разработка Intergalactic: The Heretic Prophet от студии Naughty Dog находится на ранней стадии. Несмотря на то, что разработка ведётся аж с 2020 года, игра всё ещё находится в процессе поиска своего окончательного облика.

Руководитель проекта Нил Дракманн в недавнем подкасте Creator to Creator рассказал о ситуации:

«Нам ещё предстоит пройти долгий путь. Производство такое сложное и масштабное, и во всё это вовлечено так много людей. Я всё ещё не знаю точно, как эта штука будет выглядеть в конце».

По словам самого Дракманна, у него есть определённые идеи и теории насчёт игры, но всё продолжает меняться и развиваться в процессе работы.

-3
8
Комментарии: 8
Ваш комментарий
haradrim

"Сам не знаю, как эта штука будет выглядеть в конце" как и сейчас, как го*но.

5
dexxxx123

Как куча кала будет выглядеть. Собственно, особо ничего не изменится.

3
AchingGarrison
Я всё ещё не знаю точно, как эта штука будет выглядеть в конце

Это не ШТУКА. Это ШУТКА И НАСМЕШКА.

3
Пользователь ВКонтакте

Если бы мы знали что это такое, мы не знаем что это такое // Алексей Смирнов

1
PICTURE ORGANIC
«Нам ещё предстоит пройти долгий путь. Производство такое сложное и масштабное, и во всё это вовлечено так много людей. Я всё ещё не знаю точно, как эта штука будет выглядеть в конце».

Так же, как и сейчас: мусор с кучей рекламы. Добавятся только платные dlc, скины и баги!

0
Кей Овальд

Эм... А перед разработкой надо же чёткий сценарий иметь? Нет?

0
DepressedPyrrhus

В смысле не знаешь!? А чем ты, тогда занимаешься? Если что, то по мнению некоторых "экспертов" Драккмен "величайщий" и "гениальный" сценарист и создатель нашего времени. Просто по моему мнению, перед началом разработки у разраба (да-да) должен быть четкий концепт, как его игра примерно должна выглядить. Иначе непонятно че он там разрабатывать собирается.

0
DepressedPyrrhus

Ок, справедливости ради, скорее всего он имеет ввиду то, что, тот концепт игры, что у них есть сейчас, и то, что получится в итоге — это могут быть совершенно разные игры. Но смотря то, что у них есть сейчас (по трейлерам), чет это особого оптимизма не внушает.

0