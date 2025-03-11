"Сам не знаю, как эта штука будет выглядеть в конце" - Дракманн о своей новой игре Intergalactic: The Heretic Prophet

Разработка Intergalactic: The Heretic Prophet от студии Naughty Dog находится на ранней стадии. Несмотря на то, что разработка ведётся аж с 2020 года, игра всё ещё находится в процессе поиска своего окончательного облика.

Руководитель проекта Нил Дракманн в недавнем подкасте Creator to Creator рассказал о ситуации:

«Нам ещё предстоит пройти долгий путь. Производство такое сложное и масштабное, и во всё это вовлечено так много людей. Я всё ещё не знаю точно, как эта штука будет выглядеть в конце».

По словам самого Дракманна, у него есть определённые идеи и теории насчёт игры, но всё продолжает меняться и развиваться в процессе работы.