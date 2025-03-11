"Сам не знаю, как эта штука будет выглядеть в конце" - Дракманн о своей новой игре Intergalactic: The Heretic Prophet

Разработка Intergalactic: The Heretic Prophet от студии Naughty Dog находится на ранней стадии. Несмотря на то, что разработка ведётся аж с 2020 года, игра всё ещё находится в процессе поиска своего окончательного облика.
Руководитель проекта Нил Дракманн в недавнем подкасте Creator to Creator рассказал о ситуации:
«Нам ещё предстоит пройти долгий путь. Производство такое сложное и масштабное, и во всё это вовлечено так много людей. Я всё ещё не знаю точно, как эта штука будет выглядеть в конце».
По словам самого Дракманна, у него есть определённые идеи и теории насчёт игры, но всё продолжает меняться и развиваться в процессе работы.
"Сам не знаю, как эта штука будет выглядеть в конце" как и сейчас, как го*но.
Как куча кала будет выглядеть. Собственно, особо ничего не изменится.
Это не ШТУКА. Это ШУТКА И НАСМЕШКА.
Если бы мы знали что это такое, мы не знаем что это такое // Алексей Смирнов
Так же, как и сейчас: мусор с кучей рекламы. Добавятся только платные dlc, скины и баги!
Эм... А перед разработкой надо же чёткий сценарий иметь? Нет?
В смысле не знаешь!? А чем ты, тогда занимаешься? Если что, то по мнению некоторых "экспертов" Драккмен "величайщий" и "гениальный" сценарист и создатель нашего времени. Просто по моему мнению, перед началом разработки у разраба (да-да) должен быть четкий концепт, как его игра примерно должна выглядить. Иначе непонятно че он там разрабатывать собирается.
Ок, справедливости ради, скорее всего он имеет ввиду то, что, тот концепт игры, что у них есть сейчас, и то, что получится в итоге — это могут быть совершенно разные игры. Но смотря то, что у них есть сейчас (по трейлерам), чет это особого оптимизма не внушает.