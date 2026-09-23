Слух: разработка Intergalactic: The Heretic Prophet вышла на финишную прямую - проект уже полируют

Спустя несколько недель после последних обновлений от Naughty Dog появились признаки того, что игра Intergalactic: The Heretic Prophet находится на весьма продвинутой стадии разработки. Согласно новым данным из официального списка вакансий студии, команда перешла к этапам активного тестирования, полировки и локализации проекта.

Ранее, 31 августа, Naughty Dog официально подтвердила завершение съёмок кинематографических сцен и этапа захвата движений (motion capture) — об этом факте мы уже упоминали, когда информация просочилась от одного из участников проекта. На текущий момент студия открыла вакансии, напрямую связанные с финальными стадиями производства: требуются специалисты по контролю качества (QA), игровому тестированию, а также сотрудники для языковой поддержки и адаптации текста. Эти детали наглядно демонстрируют, что проект перешёл к сборке версий, исправлению багов и подготовке контента для различных регионов.

На сегодняшний день ни Sony, ни Naughty Dog не объявили официальную дату релиза научно-фантастического экшена. Хотя в предыдущих аналитических отчётах целевым периодом выхода по-прежнему значится 2027 год, темпы производства оставляют надежду на скорый показ игры.

Ожидается, что полноценную демонстрацию игрового процесса и новые подробности Intergalactic: The Heretic Prophet представят на одной из ближайших крупных презентаций PlayStation.