Sony и Naughty Dog представили Intergalactic: The Heretic Prophet для PS5

На протяжении четырех лет студия Naughty Dog и Sony Interactive Entertainment разрабатывают новый амбициозный проект для PlayStation 5 — Intergalactic: The Heretic Prophet. Режиссером игры выступает Нил Друкманн, известный по своим работам над The Last of Us и Uncharted.

Действие игры происходит в далеком будущем, через тысячи лет. Игроки будут управлять Джордан А. Мун, опасной охотницей за головами, оказавшейся на Семпирии — планете, прервавшей связь с внешней вселенной сотни лет назад. Главная цель Джордан — стать первым человеком за последние 600 лет, покинувшим орбиту Семпирии.

Игра обещает сочетание захватывающего научно-фантастического мира с элементами выживания и расследования. Режиссер Нил Друкманн заявляет, что Intergalactic предоставит игрокам уникальный опыт и станет важной вехой для студии, расширяя границы привычных жанров.