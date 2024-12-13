Sony и Naughty Dog представили Intergalactic: The Heretic Prophet для PS5

На протяжении четырех лет студия Naughty Dog и Sony Interactive Entertainment разрабатывают новый амбициозный проект для PlayStation 5 — Intergalactic: The Heretic Prophet. Режиссером игры выступает Нил Друкманн, известный по своим работам над The Last of Us и Uncharted.
Действие игры происходит в далеком будущем, через тысячи лет. Игроки будут управлять Джордан А. Мун, опасной охотницей за головами, оказавшейся на Семпирии — планете, прервавшей связь с внешней вселенной сотни лет назад. Главная цель Джордан — стать первым человеком за последние 600 лет, покинувшим орбиту Семпирии.
Игра обещает сочетание захватывающего научно-фантастического мира с элементами выживания и расследования. Режиссер Нил Друкманн заявляет, что Intergalactic предоставит игрокам уникальный опыт и станет важной вехой для студии, расширяя границы привычных жанров.
КАкое же убогое СЖВ г*вно! Сразу видно руку Дракмана и его мужа Аниты Саркисян!
Опять ущемились?) Вы скоро не лучше этих меньшинств будете по количеству нытья)
Бей врага его же оружием
Если честно, то игра не вызвало ничего, видно, что игра в плане анимаций она будет на высоте, но зная уже "художественный" взгляд Дракмана, то тебе явно расскажут не ту историю которую хотелось бы увидеть. (надеюсь, что ошиблась).
Стиль10из10 , эта музычка из 80х каеф , НотиДог работяги , только все портит лысая баба. Туда бы мужика типо Терминатора , какого то пафосного ДЖОНИ и каеф былб бы.
И этот пресный трейлер НотиДог осилила за 4 года? Даже юбисофт сделала бы лучше // Дмитрий Зинченко
Эта "красотка" из Чужого Ромул что ли?)))
Технически и визуально вопросов нет, но вот остальное...
Лысая трансуха, одноглазая злобная бабка, стилизованно под 80. Долбанулись в конец.
Че думали халфу вам поднесут, как вкуснятину под конец? ииии гоиии)))
Очередной соуслайк выпердышь, ну хоть трейлер ведьмака 4 показали а то вообще тухляк бы был.
Вот если бы дали сыграть за злого робота который должен победить лысую бабу, тогда бы сыграл