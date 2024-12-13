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Intergalactic: The Heretic Prophet 2026 г.
Экшен, Адвенчура, От третьего лица
1 2 оценки

Sony и Naughty Dog представили Intergalactic: The Heretic Prophet для PS5

butcher69
Новости

На протяжении четырех лет студия Naughty Dog и Sony Interactive Entertainment разрабатывают новый амбициозный проект для PlayStation 5 — Intergalactic: The Heretic Prophet. Режиссером игры выступает Нил Друкманн, известный по своим работам над The Last of Us и Uncharted.

Действие игры происходит в далеком будущем, через тысячи лет. Игроки будут управлять Джордан А. Мун, опасной охотницей за головами, оказавшейся на Семпирии — планете, прервавшей связь с внешней вселенной сотни лет назад. Главная цель Джордан — стать первым человеком за последние 600 лет, покинувшим орбиту Семпирии.

Игра обещает сочетание захватывающего научно-фантастического мира с элементами выживания и расследования. Режиссер Нил Друкманн заявляет, что Intergalactic предоставит игрокам уникальный опыт и станет важной вехой для студии, расширяя границы привычных жанров.

-18
11
Комментарии: 11
Ваш комментарий
FilthyZachary

КАкое же убогое СЖВ г*вно! Сразу видно руку Дракмана и его мужа Аниты Саркисян!

14
zero sleep

Опять ущемились?) Вы скоро не лучше этих меньшинств будете по количеству нытья)

-12
RAMFALL zero sleep

Бей врага его же оружием

0
Lady_Leda

Если честно, то игра не вызвало ничего, видно, что игра в плане анимаций она будет на высоте, но зная уже "художественный" взгляд Дракмана, то тебе явно расскажут не ту историю которую хотелось бы увидеть. (надеюсь, что ошиблась).

4
StrelitziaReg

Стиль10из10 , эта музычка из 80х каеф , НотиДог работяги , только все портит лысая баба. Туда бы мужика типо Терминатора , какого то пафосного ДЖОНИ и каеф былб бы.

4
Пользователь ВКонтакте

И этот пресный трейлер НотиДог осилила за 4 года? Даже юбисофт сделала бы лучше // Дмитрий Зинченко

3
Tiberius684

Эта "красотка" из Чужого Ромул что ли?)))

1
vlan0

Технически и визуально вопросов нет, но вот остальное...
Лысая трансуха, одноглазая злобная бабка, стилизованно под 80. Долбанулись в конец.

1
Cherreshnya

Че думали халфу вам поднесут, как вкуснятину под конец? ииии гоиии)))

0
Александр Дантес

Очередной соуслайк выпердышь, ну хоть трейлер ведьмака 4 показали а то вообще тухляк бы был.

0
Smusi

Вот если бы дали сыграть за злого робота который должен победить лысую бабу, тогда бы сыграл

0