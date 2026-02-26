Создатель God of War раскритиковал игроков, готовых пропустить новую игру Naughty Dog из-за внешности героини

Дэвид Яффе, один из создателей оригинальной God of War, высказался о развернувшейся в сообществе дискуссии вокруг предстоящей игры от студии Naughty Dog, Intergalactic: The Heretic Prophet.

Поводом стал пост одного из пользователей в соцсетях, который сказал, что у "Naughty Dog ещё есть время избежать крупнейшего провала в своей истории" и приложил к сообщению оригинальное и отредактированное изображение главной героини.

На пост отреагировал Дэвид Яффе:

Мне нравятся сексуальные женщины. Мне нравятся сексуальные женщины в моих играх. И отредактированная версия - это сексуальная женщина, на мой взгляд, а версия в самой игре - нет. Ну и?! Вы серьезно готовы пропустить новую IP от одного из ЛУЧШИХ разработчиков таких игр только потому, что у вас нет желания тр****ть аватар? Господи, человечество обречено.

Многие пользователи оказались не согласны с Яффе, отметив, что он слишком гиперболизирует ситуацию.

Потому что Last of Us 2 была отстойной игрой и продвигала определенные идеи. Поэтому - нулевая терпимость к подобным идеям. Всё просто.

Почему западные разработчики постоянно создают непривлекательных женских персонажей? Не каждая женщина - супермодель, но и не каждая женщина ужасна. Японские разработчики делают своих женщин, по крайней мере, приятными на вид и крутыми. Почему вы не сделали Кратоса толстым?

Она максимально неприятная и дело не только во внешности.

У меня не было желания тр****ть Кратоса, но персонаж мне действительно нравится, в отличии от неё. Она просто ужасна и отвратительна.

Потом не плачьте после сокращений или закрытия студий, когда очередная западная игра внезапно провалится "по неизвестным" причинам.