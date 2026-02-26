Создатель God of War раскритиковал игроков, готовых пропустить новую игру Naughty Dog из-за внешности героини

Дэвид Яффе, один из создателей оригинальной God of War, высказался о развернувшейся в сообществе дискуссии вокруг предстоящей игры от студии Naughty Dog, Intergalactic: The Heretic Prophet.
Поводом стал пост одного из пользователей в соцсетях, который сказал, что у "Naughty Dog ещё есть время избежать крупнейшего провала в своей истории" и приложил к сообщению оригинальное и отредактированное изображение главной героини.
На пост отреагировал Дэвид Яффе:
Мне нравятся сексуальные женщины. Мне нравятся сексуальные женщины в моих играх. И отредактированная версия - это сексуальная женщина, на мой взгляд, а версия в самой игре - нет. Ну и?! Вы серьезно готовы пропустить новую IP от одного из ЛУЧШИХ разработчиков таких игр только потому, что у вас нет желания тр****ть аватар? Господи, человечество обречено.
Многие пользователи оказались не согласны с Яффе, отметив, что он слишком гиперболизирует ситуацию.
Потому что Last of Us 2 была отстойной игрой и продвигала определенные идеи. Поэтому - нулевая терпимость к подобным идеям. Всё просто.
Почему западные разработчики постоянно создают непривлекательных женских персонажей? Не каждая женщина - супермодель, но и не каждая женщина ужасна. Японские разработчики делают своих женщин, по крайней мере, приятными на вид и крутыми. Почему вы не сделали Кратоса толстым?
Она максимально неприятная и дело не только во внешности.
У меня не было желания тр****ть Кратоса, но персонаж мне действительно нравится, в отличии от неё. Она просто ужасна и отвратительна.
Потом не плачьте после сокращений или закрытия студий, когда очередная западная игра внезапно провалится "по неизвестным" причинам.
Тлоу 2 безоговорочный шедевр, которые сами же хейтеры и проходили взахлеб, кто то на плойке, кто то на ютубе
нил дракман создает очень запоминающихся персонажей, завязывая их в необычную сюжетную подоплеку. новая игрушка сто процентов будет не хуже
Ага проходили.
Почему вечно кто-то думает.
Что когда игру хейтят, то её эти же люди и проходили?
Если игра помойка, человек в неё играть не будет.
Если в игру просто противно играть, ни кто не будет себя заставлять.
да если бы не было никакой повестки, игра бы хуже не стала. Разумеется, есть чёткое ощущение, что впихнута она туда только ради её присутствия.
Игра все также , именно в плане костяк Геймплея не изменился , сюжет мб .
Ничего удивительного что чел воспитавший транса продвигает повестку.
Удивительно как некоторые издатели продолжают упорно пихать ее в игры даже ценой оглушительных провалов этих игр.
Они его часом не с дракманом воспитывают?
Нет они его шпилят,а затем он их шпилит.
Не играл ни в один высер этого дрюкмана, и будто бы ничего не потерял
Ну Uncharted и первая TLoU - неплохие игры для своего времени
Пот танки так то мощный пека нужен, эдак ты братец загнул)
Унылые уё..ки просто добавьте редактор персонажа хотя бы уровня Morrowind а, а эту лысую обезьяну оставьте по умолчанию с возможностью выбирать ещё ей бороды и усы и сами играйте за неё:D Это же решит все проблемы, но нет, клоунам надо навязывать это игрокам. Не играл в the last of us 2 в и в эту пар.шу не буду,
грязные манипуляции на счет того,что если людям нравится красивое и сексуальное,то они либо инцелы либо хотят это трахать.любой здоровый человек в супермаркете предпочтет выбрать красивые яблоки и сразу отвергнет гнилые.это называется логика и здравый смысл.даже животные (хотя они больше опираются на обоняние )так же выберают лучший вариант худшему.а вот пытатся заставить полюбить дерьмо,воспитать людей идти против своей природы,это уже грязная политота
Это едва ли можно назвать одной из лучших студий сейчас, когда там остался Дракман, помешавшийся на повестке, а остальных толковых руководителей он выжил из
Выжил из...???)ума?)
Да тут даже не во внешности дело, а в отношении к аудитории, когда делают проект не для игроков а вопреки!
Ну давайте делать следующую NFS, где будет ограничение скорости 60км а перед стартом дают время на пристегнуться водителю - верный же посыл и будет учить людей безопасному вождению, но ждать то люди будут другого!
Без парочки неадекватов, готовых пропустить игру только из-за внешности главной героини эта шедевральная игра точно не останется без внимания массы игроков. Naughty Dog всегда знают, что делают, за это их и любят и их игры тоже.