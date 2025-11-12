ЧАТ ИГРЫ
Intergalactic: The Heretic Prophet 2027 г.
Экшен, Адвенчура, От третьего лица, Научная фантастика
2.8 216 оценок

Трой Бейкер, любимец Naughty Dog, в восторге от работы над Intergalactic: The Heretic Prophet

Gruz_ Gruz_

После многолетнего перерыва известный актер Трой Бейкер (Troy Baker) вновь сотрудничает с Нилом Дракманом (Neil Druckmann) и Naughty Dog над разработкой нового футуристического фэнтези-проекта Intergalactic: The Heretic Prophet.

В интервью ComicBook актер рассказал, что хоть на этот раз он и не является главным героем, однако атмосфера здоровых споров с Дракманом никуда не делась. «Нил и я всегда будем спорить. Это наш стиль», — сказал Бейкер, вспомнив недавнюю жаркую дискуссию во время читки сценария.

Бейкер пояснил, что их разногласия часто возникают из-за сильной привязанности каждого из них к персонажам и их художественному направлени. Он сравнил ситуацию во время последнего чтения сценария с тем, как будто команда видит «спорящих родителей», подчеркнув, что это часть их профессионального подхода и что их отношения остаются крепкими.

Также Бейкер рассказал о своей карьере в игровой индустрии и выразил мнение, что не нуждается в дополнительном признании, но тем не менее благодарен за достигнутый статус. Он отметил, что некоторые проекты, в которых он участвовал и которые не получили наград, были для него наиболее ценными, поскольку принесли ему больше опыта и личностного роста, чем прибыль или слава.

На данный момент Intergalactic: The Heretic Prophet не имеет официальной даты выхода, но по словам Дракмана, это самый амбициозный, масштабный и дорогой проект Naughty Dog.

Константин335

Еще бы, Naughty Dog делает отличные игры

19
Raphtallia

Парик то ей выдадут? В ультимейт эдиджене?! 🤣

9
MNM 777
6
Властелин Сосцов MNM 777

теперь она выглядит еще хуже)))

K0t Felix

Чет Бейкер упав, в моих глазах

8
Властелин Сосцов

а че ему делать, зарплату платят они

Искусственный интеллeкт

тот еще соевый подлиза этот Бейкер...

6
Пользователь ВКонтакте

Трой бейкер хайпожор и не врубается, от чего надо восторгаться, а от чего надо бежать без оглядки // Александр Ковалёв

4
HellowRainbow

За что ему заплатили, от того и в восторге. Иначе клюшкой дадут

3
MNM 777 HellowRainbow
4
dirty bat MNM 777

дуракмену бы так навалять.

1
ОТСТУПНИК Style

ну мы за него рады

Pretecs

Да хз, одни из мяс обе части очень понравились, и я уверен что даже не смотря на какую-либо повестку игра будет отличной

Властелин Сосцов

я представляю еслиб Трой такой вышел и сказал полное Гно))