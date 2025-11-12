Трой Бейкер, любимец Naughty Dog, в восторге от работы над Intergalactic: The Heretic Prophet

После многолетнего перерыва известный актер Трой Бейкер (Troy Baker) вновь сотрудничает с Нилом Дракманом (Neil Druckmann) и Naughty Dog над разработкой нового футуристического фэнтези-проекта Intergalactic: The Heretic Prophet.

В интервью ComicBook актер рассказал, что хоть на этот раз он и не является главным героем, однако атмосфера здоровых споров с Дракманом никуда не делась. «Нил и я всегда будем спорить. Это наш стиль», — сказал Бейкер, вспомнив недавнюю жаркую дискуссию во время читки сценария.

Бейкер пояснил, что их разногласия часто возникают из-за сильной привязанности каждого из них к персонажам и их художественному направлени. Он сравнил ситуацию во время последнего чтения сценария с тем, как будто команда видит «спорящих родителей», подчеркнув, что это часть их профессионального подхода и что их отношения остаются крепкими.

Также Бейкер рассказал о своей карьере в игровой индустрии и выразил мнение, что не нуждается в дополнительном признании, но тем не менее благодарен за достигнутый статус. Он отметил, что некоторые проекты, в которых он участвовал и которые не получили наград, были для него наиболее ценными, поскольку принесли ему больше опыта и личностного роста, чем прибыль или слава.

На данный момент Intergalactic: The Heretic Prophet не имеет официальной даты выхода, но по словам Дракмана, это самый амбициозный, масштабный и дорогой проект Naughty Dog.