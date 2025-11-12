Трой Бейкер, любимец Naughty Dog, в восторге от работы над Intergalactic: The Heretic Prophet

После многолетнего перерыва известный актер Трой Бейкер (Troy Baker) вновь сотрудничает с Нилом Дракманом (Neil Druckmann) и Naughty Dog над разработкой нового футуристического фэнтези-проекта Intergalactic: The Heretic Prophet.
В интервью ComicBook актер рассказал, что хоть на этот раз он и не является главным героем, однако атмосфера здоровых споров с Дракманом никуда не делась. «Нил и я всегда будем спорить. Это наш стиль», — сказал Бейкер, вспомнив недавнюю жаркую дискуссию во время читки сценария.
Бейкер пояснил, что их разногласия часто возникают из-за сильной привязанности каждого из них к персонажам и их художественному направлени. Он сравнил ситуацию во время последнего чтения сценария с тем, как будто команда видит «спорящих родителей», подчеркнув, что это часть их профессионального подхода и что их отношения остаются крепкими.
Также Бейкер рассказал о своей карьере в игровой индустрии и выразил мнение, что не нуждается в дополнительном признании, но тем не менее благодарен за достигнутый статус. Он отметил, что некоторые проекты, в которых он участвовал и которые не получили наград, были для него наиболее ценными, поскольку принесли ему больше опыта и личностного роста, чем прибыль или слава.
На данный момент Intergalactic: The Heretic Prophet не имеет официальной даты выхода, но по словам Дракмана, это самый амбициозный, масштабный и дорогой проект Naughty Dog.
Еще бы, Naughty Dog делает отличные игры
Парик то ей выдадут? В ультимейт эдиджене?! 🤣
теперь она выглядит еще хуже)))
Чет Бейкер упав, в моих глазах
а че ему делать, зарплату платят они
тот еще соевый подлиза этот Бейкер...
Трой бейкер хайпожор и не врубается, от чего надо восторгаться, а от чего надо бежать без оглядки // Александр Ковалёв
За что ему заплатили, от того и в восторге. Иначе клюшкой дадут
дуракмену бы так навалять.
ну мы за него рады
Да хз, одни из мяс обе части очень понравились, и я уверен что даже не смотря на какую-либо повестку игра будет отличной
я представляю еслиб Трой такой вышел и сказал полное Гно))