Трой Бейкер назвал Intergalactic: The Heretic Prophet самым крупным проектом в истории Naughty Dog

Трой Бейкер рассказал, что Intergalactic: The Heretic Prophet ощущается для него самым масштабным проектом за всю карьеру. Актёр, подаривший голос Джоэлу в The Last of Us, признался, что новая игра Naughty Dog превосходит по размаху даже The Last of Us Part II и Uncharted 4.

Во время общения с фанатами Бейкер отметил, что команда полностью погружена в разработку Intergalactic, поэтому разговоров о возможной The Last of Us Part III сейчас практически нет. При этом раскрывать свою роль в новой игре он отказался, лишь намекнув, что подробности покажут позже.

Дополнительную информацию о проекте раскрыла актриса Тати Габриэль, исполняющая роль Джордан А. Мун. По её словам, работа над игрой всё ещё активно продолжается — разработчики записывают новые сцены с использованием технологии motion capture.

Также Габриэль упомянула, что инициалы главной героини — J.A.M. — внутри студии воспринимаются как скрытая отсылка к создателям Naughty Dog.