"Увидимся, космический ковбой" - Naughty Dog завершила захват движений для Intergalactic: The Heretic Prophet

Naughty Dog сообщила о завершение съёмок для своего нового проекта Intergalactic: The Heretic Prophet. Студия опубликовала сообщение со словами: «Увидимся, космический ковбой…», сообщив, что съёмки «очень амбициозного межгалактического проекта» завершены. Также Naughty Dog похвалила актёрский состав и заявила, что с нетерпением ждёт возможности показать результаты их работы, когда придёт время.
Вероятно, речь идёт о завершении актёрской части производства игры. Intergalactic использует масштабные постановочные сцены и кинематографическую подачу, поэтому Naughty Dog могла сравнить процесс с созданием фильма.
Еще один шедевр, это берем сразу 🤷🤷👍👍👍
Всё таки хорошо что Сони вернулись к политике экзов.
Какая всё-таки странная у неё внешность. Отталкивающая. И даже не из-за отсутствия волос., лицо у неё какое-то дисгармоничное.
От одного ее вида, становится плохо 🤢 🥴