"Увидимся, космический ковбой" - Naughty Dog завершила захват движений для Intergalactic: The Heretic Prophet

Naughty Dog сообщила о завершение съёмок для своего нового проекта Intergalactic: The Heretic Prophet. Студия опубликовала сообщение со словами: «Увидимся, космический ковбой…», сообщив, что съёмки «очень амбициозного межгалактического проекта» завершены. Также Naughty Dog похвалила актёрский состав и заявила, что с нетерпением ждёт возможности показать результаты их работы, когда придёт время.

Вероятно, речь идёт о завершении актёрской части производства игры. Intergalactic использует масштабные постановочные сцены и кинематографическую подачу, поэтому Naughty Dog могла сравнить процесс с созданием фильма.