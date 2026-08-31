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Intergalactic: The Heretic Prophet 2027 г.
Экшен, Адвенчура, От третьего лица, Научная фантастика
2.7 334 оценки

"Увидимся, космический ковбой" - Naughty Dog завершила захват движений для Intergalactic: The Heretic Prophet

monk70 monk70

Naughty Dog сообщила о завершение съёмок для своего нового проекта Intergalactic: The Heretic Prophet. Студия опубликовала сообщение со словами: «Увидимся, космический ковбой…», сообщив, что съёмки «очень амбициозного межгалактического проекта» завершены. Также Naughty Dog похвалила актёрский состав и заявила, что с нетерпением ждёт возможности показать результаты их работы, когда придёт время.

Вероятно, речь идёт о завершении актёрской части производства игры. Intergalactic использует масштабные постановочные сцены и кинематографическую подачу, поэтому Naughty Dog могла сравнить процесс с созданием фильма.

120
65
Комментарии:  65
Ваш комментарий
butcher69
"Увидимся, космический ковбой"
85
CRAZY rock GAME

Еще один шедевр, это берем сразу 🤷🤷👍👍👍

83
ModestDL

Всё таки хорошо что Сони вернулись к политике экзов.

56
Vaximal

Какая всё-таки странная у неё внешность. Отталкивающая. И даже не из-за отсутствия волос., лицо у неё какое-то дисгармоничное.

40
UralGames83Ru

От одного ее вида, становится плохо 🤢 🥴

35
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