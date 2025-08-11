В ближайшее время можно ожидать свежих новостей о Intergalactic: The Heretic Prophet

Во время The Game Awards, состоявшейся в декабре 2024 года, студия Naughty Dog представила свою новую IP под названием Intergalactic: The Heretic Prophet, описанную как новую научно-фантастическую игру.

На данный момент о Intergalactic: The Heretic Prophet не так много информации, лишь ролик, показанный в 2024 году, но новые подсказки указывают на то, что вскоре о игре появится новая информация, возможно, даже с геймплеем.

В социальных сетях профиль Naughty Dog Jobs сообщил, что студия нанимает специалиста для создания видео- и фотоматериалов на основе сцен из геймплея игр, в том числе для маркетинговых кампаний. Кроме того, сообщение в социальных сетях сопровождалось изображением Intergalactic: The Heretic Prophet, намекая на то, что вскоре появится трейлер игрового процесса.

"Вы любите кинематографичный геймплей и стремитесь к совершенству? Присоединяйтесь к нам в качестве художника по захвату игрового процесса и помогите показать наши миры с помощью впечатляющих сцен и геймплея", - говорится в сообщении.

Джейсон Шрайер, известный журналист, специализирующийся на игровой индустрии, в марте заявил, что игра может выйти в 2027 году или позже. Если это действительно так, то Intergalactic: The Heretic Prophet может стать одним из последних крупных релизов для PS5 и одним из первых для PS6.