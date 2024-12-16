Возможные детали Intergalactic: The Heretic Prophet утекли в сеть: Uncharted с элементами научной фантастики

На церемонии The Game Awards 2024 компания Naughty Dog официально представила новый IP — Intergalactic: The Heretic Prophet. Научно-фантастическая игра обещает увлекательную историю, динамичный геймплей и глубокий моральный выбор, что уже стало визитной карточкой студии.

Хотя Naughty Dog официально раскрыла лишь общую концепцию проекта, журналисты якобы получили неофициальный доступ к более глубоким деталям. Как сообщается на 4chan, данная утечка произошла от одного из сотрудников студии, недовольного текущими тенденциями в управлении проектами.

Главная героиня игры — Джордан, бывший член банды «Пятёрка Тузов», ныне разыскиваемая преступница. После исчезновения лидера банды Луиса (сыгранного Тони Далтоном). Причина бритья головы, реакции на которую Дракман вполне ожидал, заключается в том, что она скрывает свою личность, так как является разыскиваемой преступницей.

Сюжет начинается на луне Семпирия, где Джордан и один из членов её команды, Колин (сыгранный Кумэйлом Нанджиани), оказываются втянутыми в опасное приключение. Катастрофа приводит к тому, что их корабли терпят крушение на Семпирии – загадочной планете с уникальной атмосферой и населением, которое когда-то было человеческим.

База игрока – разбившийся корабль, который можно модернизировать и настраивать. В процессе Джордан находит свою старую команду, и каждый новый член экипажа добавляет уникальную динамику, включая взаимодействия, зависящие от времени суток.

Суть сюжета заключается в том, что Луис отправил сообщение всем членам Пятерки, за исключением Джордан, чтобы они встретились с ним на планете. Им было приказано прийти одним и не говорить об этом другим членам команды.

Когда к вам присоединяются три члена экипажа, игра принимает крутой поворот. Подземная раса «инопланетян», известных как семпирианцы, похищает товарищей Джордан по команде. Корабль, со всеми его украшениями и настройками, уничтожен. Семпирианцы похожи на людей с некоторыми заметными отличиями, включая способность отращивать большие ноги насекомых, которые позволяют им преодолевать стены, а также ночное зрение.

Семпирианцы ищут способ вернуться на Землю, чтобы восстановить свою родину, но методы их лидера, Луиса, ставят под вопрос его истинные мотивы.

Религия семпирианцев, основанная «Пророком-еретиком», гласила, что поколения за поколениями будут страдать, пока не придет мессия, который приведет семпирианцев на родину их предков, где они отвоюют землю и очистят ее жителей.

Программное обеспечение ИИ и боевая техника на планете создавались тысячелетиями, чтобы помочь во вторжении на Землю. Однако технологию, необходимую для того, чтобы корабль мог пробить атмосферу Семпирии, не будучи выведенным из строя ее уникальными свойствами, так и не удалось разработать.

Джордан вынуждена наблюдать, как Луис стреляет в голову каждому из ее спутников. Она просит объяснить, почему он это делает. Луис сообщает ей, что она никогда не должна была находиться здесь, поэтому он и не позвал ее с собой. Он использовал присутствие своих бывших партнеров на планете как средство для достижения цели. Луис посылает сигнал "галактической полиции" о том, что 4 из 5 членов банды Тузов находятся на Семпирии, и на планету прибывает флот мощных полицейских кораблей, оснащенных нужной для семпирианцев технологией.

Геймплей Intergalactic описывается как сочетание открытого мира и традиционной для Naughty Dog кинематографичности. Большая часть игры напоминает Uncharted, но с элементами научной фантастики: здесь есть сражения с машинами, управляемыми искусственным интеллектом, ближний бой, перестрелки, а также управление транспортом.

Игроки исследуют масштабные локации, сражаются с разнообразными роботами и используют собственный корабль в качестве базы, которую можно настраивать. Так же было отмечено, что в игре не будет космических боев.

Особое внимание уделено мрачным подземным локациям, где игроки столкнутся с элементами хоррора. Семпирианцы, способные передвигаться по стенам и видеть в темноте, создадут атмосферу постоянного напряжения.

Финал игры предлагает игроку важный моральный выбор: помочь семпирианцам отразить нападение "космической полиции" или позволить полиции уничтожить их армию. Каждое решение определит будущее Семпирии и её жителей, а также финальную судьбу Джордан.

Вот и все, что стало известно на данный момент, но с учетом источника вам следует воспринимать эту информацию с большой долей недоверия.

Игра выйдет эксклюзивно для PlayStation 5. Точная дата релиза пока не известна