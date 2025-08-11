Звезда Intergalactic: The Heretic Prophet ответила на хейт и критику игроков - вы будете в восторге

Naughty Dog, студия, известная такими хитами, как Uncharted и The Last of Us, на протяжении многих лет считается одним из лучших производителей игр в мире. После волны ремастеров многие игроки ждали нового крупного проекта команды... и дождались анонса во время гала-церемонии The Game Awards. Тогда была представлена Intergalactic: The Heretic Prophet, атмосферная научно-фантастическая приключенческая игра, в которой главную роль играет Тати Габриэль.

Премьера первого трейлера вызвала, правда, немало споров. В сети стали появляться негативные отзывы, а некоторые критиковали тот факт, что Naughty Dog в очередной раз делает ставку на женскую главную героиню. Создатели The Last of Us Part II столкнулись с похожей волной ненависти по отношению к Элли и Эбби, так что, к сожалению, для студии это не было полной неожиданностью — хотя на этот раз критика была особенно громкой.

И вот, Тати Габриэль решила отреагировать на всю ситуацию и выступила с заявлением. В эфире SuperGuidaTV она призналась, что волна ненависти была для нее крайне болезненной.

Однако актриса добавила, что вся эта ситуации лишь сделала ее сильнее. Она подчеркнула, что намерена использовать всю ту волну негатива, возникшую по отношению к Intergalactic: The Heretic Prophet, как мотивирующий фактор для еще более усердной работы над игрой. Габриэль убеждена, что даже те, кто сегодня критикует Intergalactic: The Heretic Prophet, со временем все же сыграют в эту игру и она им очень понравится.

«Это заставило меня вложить в эту роль в десять раз больше усилий. Я хочу доказать всем скептикам, что они неправы. Те же люди, кто ее хейтит, однажды и сами захотят сыграть в эту игру, и знаете что? Им она понравится. Так что пусть злятся».