Звезда Intergalactic: The Heretic Prophet ответила на хейт и критику игроков - вы будете в восторге

Naughty Dog, студия, известная такими хитами, как Uncharted и The Last of Us, на протяжении многих лет считается одним из лучших производителей игр в мире. После волны ремастеров многие игроки ждали нового крупного проекта команды... и дождались анонса во время гала-церемонии The Game Awards. Тогда была представлена Intergalactic: The Heretic Prophet, атмосферная научно-фантастическая приключенческая игра, в которой главную роль играет Тати Габриэль.
Премьера первого трейлера вызвала, правда, немало споров. В сети стали появляться негативные отзывы, а некоторые критиковали тот факт, что Naughty Dog в очередной раз делает ставку на женскую главную героиню. Создатели The Last of Us Part II столкнулись с похожей волной ненависти по отношению к Элли и Эбби, так что, к сожалению, для студии это не было полной неожиданностью — хотя на этот раз критика была особенно громкой.
И вот, Тати Габриэль решила отреагировать на всю ситуацию и выступила с заявлением. В эфире SuperGuidaTV она призналась, что волна ненависти была для нее крайне болезненной.
Однако актриса добавила, что вся эта ситуации лишь сделала ее сильнее. Она подчеркнула, что намерена использовать всю ту волну негатива, возникшую по отношению к Intergalactic: The Heretic Prophet, как мотивирующий фактор для еще более усердной работы над игрой. Габриэль убеждена, что даже те, кто сегодня критикует Intergalactic: The Heretic Prophet, со временем все же сыграют в эту игру и она им очень понравится.
«Это заставило меня вложить в эту роль в десять раз больше усилий. Я хочу доказать всем скептикам, что они неправы. Те же люди, кто ее хейтит, однажды и сами захотят сыграть в эту игру, и знаете что? Им она понравится. Так что пусть злятся».
А кто её зазвездить уже успел ?
Схренали ?
Naughty Dog сами так сказали.
А ну ок тогда, раз сказали.
Ответ на эти вопросы.
а будут ли? думаю нет. допустим также как ассасин нига или зв последние
думаю если и будут то с модом на волосы и рескин фейс)
Тут ситуация кардинально другая. Там это буквально типичный черный к которому вопросов нету... ну не считая того, что он в японском сетинге самураем заделался... а тут буквально мерзкая тварь от которой хочется блевать...
ну в dying light 2 тож не особо в восторге от компаньена
она хоть на женщину похожа в dying light 2
Будет очередной Шедевр а все лицемеры которые сейчас как стадо хейтят игру, будут ещё её хейтить на релизе и это будет продолжаться до тех пор пока она не потеряет эксклюзивность а потом когда она выйдет на ПК это стадо будет молча её скачивать, играть, наслаждаться превосходной графикой, увлекательным сюжетом и передовым геймплеям. Классика игровых лицемеров с стадным эффектом не имея своего мнения.
А вы в неё играли, что уже называете игру которая ещё хз когда выйдет и выйдет ли, шедевром? Дрюкман 2 ластуху закопал так что хз будет ли 3 часть когда нибудь.
т.к. это сони эксклюзив продажи будут хорошими, сонибои и не такое хавают, этож эксклюзив самой сони. Просто сейчас игру хаят потому, что показали то что людям не зашло вот и все.
Как грубо, тоньше надо...)
От это плоскогрудое сильное-независимо лысое оно, я в восторге.
Она конечно не Сидни Суини, но и не плоскогрудая. Ей везде почему то прячут грудь и делают акцент на лысине и лице.
Но в игре оно не такое.
Да понятно почему прячуть грудь и лысину делают..
Ну если и будут в восторге, так точно не от внешки этой некрасивой женщины.
Как по мне, обычная внешка. Некрасивой бы точно не назвал
Женщины?!! Это "ОНА"?! Ой ё... Азиатский данте на минималках после псориаза думал я. А оно воно как...
Правильно считает. Человеку свойственно боятся нового.
главное вырабать иммунитет к неадекватности других людей касательно себя.
Мне кажется, ничего и никому не нужно доказывать. А просто сделать свою работу качественно. Дабы самому себе сказать, что ты сделал все, что в твоих силах. Ибо все равно найдутся непробиваемые.
Как раз наоборот, повестгалактика это хорошо известное старое, по трейлеру это видно и по выбору актрисы тоже, поэтому оно людям и не нравится. Но уж точно никто не боится, это же не очередной обсёр классики вроде веилгарда, всем плевать.
А если тебя критикуют за дело ? Что тогда ?
А потом туда же куда разрабы сеинтс роу и конкорда. Работа над ошибками ? Диалог с аудиторией ? Кому это надо ? Вот долбиться в стену пока голова не треснет это то что нужно.
Ахах, громкое заявление, обычно после таких жидко обсираются.
Вот же у людей упорство, достойное лучшего применения, прет, самое смешное, что эта актриса вполне может выглядеть привлекательно, но нет надо нарочито агрессивно пропихивать фриковость, даже если это в штыки воспринимается подавляющим количеством потребителей.
Очень жду игру. А те, кто видят в девушке транса, идите лечитесь.
Главное чтоб игра была норм, остальное не так важно. У Натибогов даже игры с повесточкой одни из лучших в индустрии. Хотя тут пока повесточки не видно.