Into the Dead: Our Darkest Days получит ядовитые зоны и новые локации в следующем патче

Студия PikPok продолжает развивать зомби-сурвайвал Into the Dead: Our Darkest Days. Разработчики анонсировали четвертое по счёту обновление, которое выйдет 23 сентября. Главной особенностью патча станут новые локации, заражённые ядовитым токсином, превращая привычные сражения с зомби в ещё более смертельное испытание.

Обновление предложит игрокам новый способ выбраться из Техаса, кишащего нежитью, а также добавит новых NPC, выживших и районы для исследования. Теперь угроза исходит не только от зомби: токсичный газ способен задушить ничего не подозревающих выживших, что заставляет тщательно планировать каждое перемещение.

Игрокам предстоит собрать группу выживших, обустроить несколько Убежищ и накопить припасы для выживания, зачистив сотни локаций от оживших мертвецов. Новые зоны с токсином добавляют дополнительный уровень напряжения, превращая привычные маршруты в смертельно опасные испытания.

Into the Dead: Our Darkest Days вышла в раннем доступе на Steam в апреле 2025 года и уже зарекомендовала себя как увлекательный и динамичный зомби-сурвайвал, а новое обновление обещает сделать игру ещё более захватывающей.