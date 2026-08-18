Into the Dead: Our Darkest Days выйдет из раннего доступа в 2027 году - зомби-выживание готовится к большому релизу

Студия PikPok объявила, что сайд-скроллер Into the Dead: Our Darkest Days покинет ранний доступ в марте 2027 года. Одновременно с полноценным релизом игра появится на PS5, Xbox Series X|S и Nintendo Switch 2, а разработчики представили новый геймплейный трейлер.

Игра стартовала в раннем доступе весной 2025 года и за это время получила 13 крупных обновлений. Авторы добавляли новых врагов и персонажей, расширяли локации и внедряли новые механики, включая полноценную боевую систему.

Действие Into the Dead: Our Darkest Days разворачивается в Техасе 1980-х годов после начала зомби-апокалипсиса. Игрокам предстоит управлять группой выживших, отправляться в опасные районы за ресурсами и постоянно искать способы пережить очередной день.

Работа над игрой продолжится и до релиза. Согласно плану разработчиков, до конца 2026 года в неё должны добавить собак, сценарный режим, убежище в радиостанции и другой контент