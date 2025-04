Into the Dead: Our Darkest Days - зомби-выживалка в Техасе стала доступна в Steam

Into the Dead: Our Darkest Days — новая игра о выживании от студии PikPok — вышла в раннем доступе на PC и Mac через Steam. Это первая ПК-игра во франшизе Into the Dead, которая ранее была известна мобильными проектами с общим числом загрузок более 150 миллионов.

События разворачиваются в 1980 году в вымышленном городе Уолтон, штат Техас, во время вспышки эпидемии зомби. Игроку предстоит возглавить группу выживших, искать убежища, собирать ресурсы, принимать трудные решения и выживать в мире, где врагами становятся не только мертвецы, но и другие люди.

Игровой процесс сочетает управление базой, исследование и стелс, а также динамичные события и сюжетные выборы. У каждого выжившего — свои потребности и характер. В условиях дефицита еды, оружия и доверия игрок должен планировать каждый шаг, чтобы не только выжить, но и найти путь к спасению.

Разработчики обещают контентные обновления каждые 4–6 недель — первое уже запланировано на май 2025 года. Игра стоит 880 рублей и доступна на нескольких языках, включая русский. Также можно бесплатно попробовать демоверсию в Steam.