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Into the Dead: Our Darkest Days 09.04.2025
Экшен, Выживание, Зомби
6.5 48 оценок

Новый трейлер Into the Dead: Our Darkest раскрыл дату выхода

butcher69 butcher69

Into the Dead: Our Darkest Days, симулятор выживания в условиях зомби-апокалипсиса, выйдет в ранний доступ 9 апреля на ПК. В этом проекте игроки погружаются в разрушенный мир Техаса, где зомби заполонили улицы, а выживание становится настоящим испытанием.

Игра предлагает уникальный взгляд на жанр: с видом сбоку, игроки должны не только искать ресурсы, но и строить и обустраивать убежище. Также предстоит отправляться на вылазки, чтобы собрать необходимые припасы и найти других выживших, которые могут присоединиться к вашей команде.

Into the Dead: Our Darkest Days будет поддерживать русский язык

53
12
Комментарии: 12
Ваш комментарий
Medu3a

показалось

9
JackBV

А мне напомнил Макконахи

1
Medu3a JackBV

Похож, да)

0
Papooas JackBV

Маканаги.

0
Medu3a Papooas

Макгрегор

0
JackBV

Блеск

1
Evialroot

Очень похоже на Deadlight. Если не играли, советую - проходится на одном дыхании.

1
PhantomTahm

В Deadlight нет ни поиска/сбора ресурсов, ни крафта, ни обустройства баз. Into the Dead: Our Darkest Days это скорее смесь This War of Mine и State of Decay.

3
PhantomTahm

О, да!) Ждал, но не ожидал так рано, поэтому новость вдвойне радостнее, подгон почти на днюху)

0
WerGC

демка не понравилась не жду

0
Real Slim Shady

Неповторимый оригинал

-2
ArexSOnk
Игра предлагает уникальный взгляд на жанр: с видом сбоку

Ага... This War of Mine, Deadlight и другие подобные игры, такие:

-3