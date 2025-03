Новый трейлер Into the Dead: Our Darkest раскрыл дату выхода

Into the Dead: Our Darkest Days, симулятор выживания в условиях зомби-апокалипсиса, выйдет в ранний доступ 9 апреля на ПК. В этом проекте игроки погружаются в разрушенный мир Техаса, где зомби заполонили улицы, а выживание становится настоящим испытанием.

Игра предлагает уникальный взгляд на жанр: с видом сбоку, игроки должны не только искать ресурсы, но и строить и обустраивать убежище. Также предстоит отправляться на вылазки, чтобы собрать необходимые припасы и найти других выживших, которые могут присоединиться к вашей команде.

Into the Dead: Our Darkest Days будет поддерживать русский язык