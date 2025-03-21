Новый трейлер Into the Dead: Our Darkest раскрыл дату выхода

Into the Dead: Our Darkest Days, симулятор выживания в условиях зомби-апокалипсиса, выйдет в ранний доступ 9 апреля на ПК. В этом проекте игроки погружаются в разрушенный мир Техаса, где зомби заполонили улицы, а выживание становится настоящим испытанием.
Игра предлагает уникальный взгляд на жанр: с видом сбоку, игроки должны не только искать ресурсы, но и строить и обустраивать убежище. Также предстоит отправляться на вылазки, чтобы собрать необходимые припасы и найти других выживших, которые могут присоединиться к вашей команде.
Into the Dead: Our Darkest Days будет поддерживать русский язык
показалось
А мне напомнил Макконахи
Похож, да)
Маканаги.
Макгрегор
Блеск
Очень похоже на Deadlight. Если не играли, советую - проходится на одном дыхании.
В Deadlight нет ни поиска/сбора ресурсов, ни крафта, ни обустройства баз. Into the Dead: Our Darkest Days это скорее смесь This War of Mine и State of Decay.
О, да!) Ждал, но не ожидал так рано, поэтому новость вдвойне радостнее, подгон почти на днюху)
демка не понравилась не жду
Неповторимый оригинал
Ага... This War of Mine, Deadlight и другие подобные игры, такие: