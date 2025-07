Выживать стало еще страшнее: второй контентное обновление Into the Dead усиливает атмосферу безысходности

Into the Dead: Our Darkest Days усиливает атмосферу безысходности — второе обновление раннего доступа уже доступно на Steam и приносит в зомби-апокалипсис Техаса ещё больше ужаса. Улицы заражённого Уолтона становятся смертельно опасными: теперь заражение грозит каждому выжившему, а новые виды зомби требуют быстрой адаптации и решительных действий.

Главное нововведение — система заражения выживших. После каждого контакта с мертвецами герои рискуют заболеть. Если не лечить инфекцию, заражённый может обернуться против своих же. Теперь игрокам придётся принимать тяжёлые моральные решения: изолировать, лечить или изгнать?

Добавлены новые типы зомби, отличающиеся непредсказуемым поведением, а также новый персонаж — Винс, бунтарь из богатой семьи, способный внести хаос в коллектив.

Кроме того, появилась система сложности — от лёгкой до кастомной, позволяющей превратить выживание в личный кошмар. Также введена поддержка тайского языка.

Обновление уже доступно бесплатно для всех владельцев Into the Dead: Our Darkest Days.