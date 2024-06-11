Зомби-апокалипсис с видом сбоку в новом геймплейном трейлере Into the Dead: Our Darkest Days

Вы оказались в Техасе 1980 года, в городе Уолтон, расположенном на берегу моря. Ещё недавно этот огромный мегаполис страдал от удушающей жары экономического кризиса, но теперь всё изменилось. Волна зомби-эпидемии, докатившаяся до берегов США, превратила некогда оживлённые улицы Уолтона в царство живых мертвецов. Немногочисленные выжившие, отрезанные от внешнего мира, вынуждены объединиться перед лицом смертельной опасности.

Вы — один из этих отчаянных людей, решивших бросить вызов судьбе. Ваша основная задача заключается в том, что вы должны пробиться через толпы зомби и покинуть город, где, согласно слухам, находится безопасная зона — единственный шанс на спасение. Однако дорога к освобождению окажется длинной и полной угроз, ведь на каждом шагу вас подстерегают голодные твари, жаждущие свежей плоти.

Присоединяйтесь к группе обычных людей, чьи жизни были перевернуты с ног на голову чудовищным зомби-апокалипсисом, обрушившимся на их родной город. Вместе вы должны создать убежище, способное защитить выживших от нескончаемых орд живых мертвецов. Но не обольщайтесь — рано или поздно даже самые прочные стены падут под натиском жаждущих плоти тварей.

Ваш единственный шанс на спасение — постоянное движение. Перемещайтесь из убежища в убежище, опережая наступающие полчища зомби. С каждым днём их становится все больше, а ресурсов — всё меньше. Скоро целые районы города станут непригодными для жизни, и вам придётся искать новые места для добычи припасов.

Уолтон скрывает в своих развалинах драгоценные ресурсы, без которых выжившим не обойтись. Но каждая вылазка в поисках припасов — это смертельный риск. Ваши соратники могут погибнуть в стычке с зомби или с другими отчаявшимися людьми, готовыми на все ради выживания.

Передвигайтесь тихо и незаметно, ведь любой громкий звук может привлечь внимание целой толпы живых мертвецов. В критический момент вам придётся принимать непростые решения: вступить в жестокую схватку или спасаться бегством? Прирождённые бойцы встречаются редко, но в этом новом мире каждый готов сражаться до последнего вздоха.

Ещё одним значимым моментом является то, что во время встреч с другими выжившими вы будете сталкиваться с моральным выбором. Убедить их присоединиться к вашей группе, обманом выманить припасы или просто перебить, чтобы присвоить ресурсы? В мире, где человечность стала роскошью, вам предстоит решать, кому жить, кому умереть, а кого придётся бросить на произвол судьбы.