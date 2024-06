Зомби-апокалипсис с видом сбоку в новом геймплейном трейлере Into the Dead: Our Darkest Days

На PC Gaming Show был представлен тизер Into The Dead: Our Darkest Days, новой игры в жанре survival horror, которая ставит перед игроками три главные задачи: планирование, адаптация и выживание.

Действие игры разворачивается в 1980 году в охваченном эпидемией Уолтон-Сити, штат Техас. Борьба с зомби - это лишь одна из проблем, с которыми вам придется столкнуться. Вам предстоит взять на себя роль лидера группы выживших, обустроить убежище, заботиться о физических и психологических потребностях своих людей, а также постоянно улучшать оборону, ведь рано или поздно зомби прорвутся, и вам нужно будет искать новое место, опережая орду.

Трейлер демонстрирует некоторые из задач, с которыми вам предстоит столкнуться: поиск топлива и батарей, незаметный сбор ресурсов, разведка новых убежищ. Не стоит забывать и о зомби, которые постоянно будут нападать на ваше последнее пристанище.

В игре вы сможете создавать инструменты и оружие, от классической бейсбольной биты с гвоздями до огнестрельного оружия, благо его в США достаточно.

Но во время апокалипсиса вам придется иметь дело не только с зомби, но и с другими выжившими. Как поступите вы: станете безжалостным убийцей, отбирающим у других их шанс на выживание, или протянете им руку помощи и вместе попытаетесь выжить?

Into The Dead: Our Darkest Days выйдет в раннем доступе Steam в 2025 году, а уже в октябре этого года в Steam появится демо-версия.