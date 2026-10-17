Into The Fire показывает спасение людей из вулкана перед релизом в 2026 году

Разработчики представили новый геймплейный трейлер Into The Fire — необычного симулятора выживания с элементами эвакуации, в котором игрокам предстоит спасать людей с острова, оказавшегося во власти разрушительного извержения вулкана. Релиз игры на PC запланирован на 2026 год.

В отличие от традиционных игр о выживании, главной задачей здесь станет не только собственное спасение, но и эвакуация людей из смертельно опасных районов. Игрокам придется пробираться через территории, покрытые пеплом и лавой, искать выживших и прокладывать безопасные маршруты, пока вулканическая активность не сделала возвращение невозможным.

Ситуацию осложнят ограниченные ресурсы и необычные огненные аномалии, представляющие дополнительную угрозу. Каждая спасательная операция потребует тщательного планирования: необходимо оценивать риски, выбирать маршрут и решать, сколько времени можно потратить на поиски людей, прежде чем обстановка станет критической.

Новый трейлер демонстрирует опасные вылазки, разрушенные вулканической активностью локации и напряженный игровой процесс, построенный вокруг постоянной борьбы со временем. Остров постепенно превращается в смертельную ловушку, а успешное завершение миссии зависит от того, удастся ли доставить спасенных людей в безопасное место.