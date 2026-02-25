Into the Fire получила свежий геймплейный трейлер

Into the Fire получила новый трейлер геймплея предстоящей extraction survival игры от разработчика Starward Industries. В Into the Fire столкнитесь с гневом природы и духами огня у извергающегося вулкана.

Используйте оружие для тушения и ретро-панк гаджеты, расширяйте свою базу, собирайте реликвии, раскрывайте легенды и спасайте людей и животных. Игроку предстоит спасать различных персонажей, прокладывая сложные маршруты сквозь лавовые поля и огонь, одновременно сражаясь с духами огня и другими мистическими силами природы.

Into the Fire будет доступна на PC в Early Access в 2026 году.