Into the Fire, симмулятор выживания в условиях стихийного бедствия, получила новый геймплейный трейлер

Польская студия Starward Industries, известная по The Invincible, представила новый геймплейный трейлер Into the Fire — необычной игры на выживание на архипелаге Данте, где мир разрушен в результате извержения вулкана. Игроку предстоит спасать различных персонажей, прокладывая сложные маршруты сквозь лавовые поля и огонь, одновременно сражаясь с духами огня и другими мистическими силами природы.

На видео герой выглядит как пожарный в спецодежде, устраняет препятствия при помощи топора и «тушит» огненных духов оружием. Весь экшен выполнен в ретро-стиле, где фэнтези переплетается с мистикой и фольклором.

В игре обещают предоставить уникальный опыт выживания с базой-хабом, выбором снаряжения для миссий и системой крафта.

Starward Industries планирует выпустить Into the Fire в раннем доступе где-то в 2026 году.