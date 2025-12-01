ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Into the Fire 2025 г.
Экшен, Адвенчура, Ролевая, Научная фантастика
6.5 15 оценок

Into the Fire, симмулятор выживания в условиях стихийного бедствия, получила новый геймплейный трейлер

Gruz_ Gruz_

Польская студия Starward Industries, известная по The Invincible, представила новый геймплейный трейлер Into the Fire — необычной игры на выживание на архипелаге Данте, где мир разрушен в результате извержения вулкана. Игроку предстоит спасать различных персонажей, прокладывая сложные маршруты сквозь лавовые поля и огонь, одновременно сражаясь с духами огня и другими мистическими силами природы.

На видео герой выглядит как пожарный в спецодежде, устраняет препятствия при помощи топора и «тушит» огненных духов оружием. Весь экшен выполнен в ретро-стиле, где фэнтези переплетается с мистикой и фольклором.

В игре обещают предоставить уникальный опыт выживания с базой-хабом, выбором снаряжения для миссий и системой крафта.

Starward Industries планирует выпустить Into the Fire в раннем доступе где-то в 2026 году.

6
3
Комментарии:  3
Ваш комментарий
KleptomaniacalAlbert

the unvincible мне очень понравилась, приятная игра! и эта тоже выглядит интересно!

1
WerGC

что в ней есть

Knoweryuga

"Cиммулятор"?