Огненный экшен Into the Fire получила новый трейлер и открыла очередное тестирование в Steam

Starward Industries, разработчик The Invincible, представила новый трейлер Into the Fire — однопользовательской игры о выживании в зоне масштабного вулканического катаклизма. Одновременно с премьерой разработчики запустили очередной раунд публичного тестирования в Steam в рамках фестиваля Steam PvE Survival Craft Festival.

Into the Fire отправляет игроков на остров, разрушенный загадочным извержением. Здесь предстоит не просто искать ресурсы и развивать собственный лагерь, но и участвовать в спасательных операциях. Главная задача экспедиций — найти и эвакуировать как можно больше людей и животных, пока лава, пепельные бури и пирокластические потоки не перекрыли пути к отступлению.

В новом тестировании появились дополнительные возможности для спасения животных, новые гаджеты и оружие, а также сюжетные задания, раскрывающие историю острова. Игроки смогут использовать специализированное оборудование для борьбы с пожарами и перемещения по опасным участкам, одновременно собирая ресурсы для развития лагеря.

Разработчики подчёркивают, что каждое спасение влияет на дальнейшее развитие поселения: в лагере появляются новые жители, ресурсы и возможности, включая дополнительные виды снаряжения, крафт и задания.

Into the Fire создаётся для ПК и выйдет в Steam. Публичное тестирование продлится до 7 сентября 2026 года, а игру уже можно добавить в список желаний.