Состоялся выход в ранний доступ роуглайк-конструктора колод Into the Grid

Студия Flatline Games выпустила в ранний доступ Steam свой дебютный проект Into the Grid. Игра представляет собой roguelike-конструктор колод в киберпанк-стилистике, в котором игрокам предстоит в роли хакера проникать в защищенные корпоративные серверы. Разработчики делают акцент на глубоком погружении в атмосферу и мир игры, предлагая свежий взгляд на устоявшийся жанр.

В Into the Grid игровой процесс делится на 2 основные части. Первая — это исследование карты, которая выполнена не в виде классического для жанра разветвленного пути, а как полноценная сетка, напоминающая подземелье или поле из настольной игры. Игроки перемещаются по этому цифровому лабиринту, взламывая системы, управляя ресурсами и открывая новые пути. Вторая часть — это карточные сражения с защитными программами корпораций, которые представлены в виде трехмерных моделей с видом от первого лица, что усиливает эффект присутствия.

Боевая система отличается механикой двойного ресурса. Каждая разыгранная карта генерирует не только свой основной эффект, но и специальный ресурс под названием Вим. Накопленный Вим можно потратить на активацию мощных способностей, именуемых командами, которые игрок выбирает перед началом забега. По словам создателей, такая система дает больше контроля и стратегических возможностей, позволяя находить выход даже из сложных ситуаций, вызванных неудачной раздачей карт.

На старте раннего доступа, который, по планам, продлится около года, в игре доступны 2 уникальных персонажа. У каждого из них свой набор карт, команд и специальных навыков для навигации по карте. В течение периода раннего доступа разработчики намерены добавить еще двух героев, а также внедрить систему мета-прогрессии и полноценные сюжетные кампании для каждого персонажа. Основная история и части мира будут раскрываться через систему лора, где найденная информация сможет давать игроку механические преимущества в будущих вылазках.